Antes de construírem seus impérios, muitos bilionários começaram em posições modestas.

Seja vendendo chicletes, codificando jogos ou trabalhando em fast food, eles usaram cada experiência como base para construir algo maior.

Suas histórias são exemplos claros de como visão, trabalho duro e resiliência podem transformar pequenos inícios em grandes sucessos.

Aqui estão os primeiros empregos de algumas das figuras mais ricas e influentes do mundo:

Warren Buffett começou vendendo chiclete aos 6 anos (Daniel Acker/Bloomberg via/Getty Images)

Warren Buffett: de vendedor de chicletes a investidor icônico

Patrimônio líquido: US$ 145 bilhões

Primeiro emprego: vendedor de chicletes e entregador de jornais

Com apenas seis anos, Warren Buffett começou vendendo chicletes para seus vizinhos. Aos 13, tornou-se entregador de jornais do The Washington Post, acordando antes do amanhecer para realizar suas entregas. Durante sua adolescência, ele fundou um pequeno negócio de máquinas de pinball e acumulou lucros significativos, investindo em sua educação e primeiros empreendimentos.

Bill Gates: bilionário começou como programador (Leandro Fonseca/Exame)

Bill Gates: um programador precoce com ambição global

Patrimônio líquido: US$ 162 bilhões

Primeiro emprego: programador de computadores

Ainda no ensino médio, Bill Gates trabalhou para a TRW, programando sistemas de computador. Sua paixão pela tecnologia o levou a fundar a Microsoft, transformando o setor de software e construindo uma das maiores fortunas do planeta. Hoje, Gates é conhecido também por sua filantropia com a Fundação Bill e Melinda Gates.

Elon Musk: primeiro 'job' do bilionário foi a criação de um jogo chamado "Blastar"

Elon Musk: criando jogos e visões interplanetárias

Patrimônio líquido: US$ 340 bilhões

Primeiro emprego: desenvolvedor de jogos

Com apenas 12 anos, Elon Musk vendeu o código de um jogo chamado "Blastar" por $500. Este início precoce na tecnologia refletia sua paixão por inovação, que mais tarde o levaria a fundar empresas como Tesla, SpaceX e Neuralink.

Mark Zuckerberg: sempre ligado ao mundo da tecnologia, o criador do Facebook começou desenvolvendo software (JJason Henry/Bloomberg/Getty Images)

Mark Zuckerberg: da programação em casa ao Facebook

Patrimônio líquido: US$ 198 bilhões

Primeiro emprego: desenvolvedor de software

Durante o ensino médio, Mark Zuckerberg criou um programa de recomendação musical chamado Synapse, que despertou o interesse de gigantes como Microsoft e AOL. Ele recusou ofertas para trabalhar com essas empresas e, em vez disso, lançou o Facebook durante seu tempo em Harvard, revolucionando a comunicação global.

Mark Cuban: quando era jovem, o jurado do Shark Tank americano vendia sacos de lixo (Facebook/Shark Tank/Divulgação)

Mark Cuban: vendendo sacos de lixo para pagar tênis de basquete

Patrimônio líquido: US$ 7,9 bilhões

Primeiro emprego: vendedor porta a porta

Aos 12 anos, Mark Cuban vendia sacos de lixo porta a porta para comprar um par de tênis. Mais tarde, ele começou a explorar outros empreendimentos e, eventualmente, fundou empresas de tecnologia que o levaram ao sucesso como investidor e proprietário do Dallas Mavericks.

Steve Jobs: no primeiro estágio, o fundador da Apple conheceria seu parceiro, Steve Wozniak (Rick Smolan/Against All Odds Productions/Reprodução)

Steve Jobs: um estágio que mudou o curso da tecnologia

Patrimônio líquido na morte: US$ 10,2 bilhões

Primeiro emprego: estagiário na Hewlett-Packard

Steve Jobs, ainda adolescente, fez um estágio na HP, onde conheceu Steve Wozniak, seu futuro parceiro na Apple. Juntos, eles transformaram a maneira como o mundo interage com tecnologia, fundando uma das marcas mais icônicas do planeta.

Giorgio Armani: o fashionista serviu no exército italiano e depois trabalhou como assistente de fotografia (Jason Lee/Reuters)

Giorgio Armani: da fotografia à alta-costura

Patrimônio líquido: US$ 7,1 bilhões

Primeiro emprego: assistente de fotógrafo

Após servir no exército italiano, Giorgio Armani trabalhou como assistente de fotógrafo em Milão. Essa experiência despertou seu interesse por moda, e ele começou sua carreira na loja de departamentos La Rinascente, antes de fundar sua marca homônima, que se tornaria um ícone global.

Jeff Bezos: fundador da Amazon começou na cozinha da maior rede de fast food do mundo (SAJJAD HUSSAIN/AFP/Getty Images)

Jeff Bezos: o início no McDonald’s e a criação de um império

Patrimônio líquido: US$ 219 bilhões

Primeiro emprego: operador de grelha no McDonald’s

Aos 16 anos, Jeff Bezos começou a trabalhar no McDonald's, onde aprendeu sobre eficiência e atendimento ao cliente. Essas lições foram cruciais para a criação da Amazon, que revolucionou o comércio eletrônico e transformou Bezos no homem mais rico do mundo.