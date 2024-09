Mudança no topo: Bernard Arnault perde R$ 300 bilhões e Elon Musk vira homem mais rico do mundo

Tem mudança — significativa — no topo da lista das pessoas mais ricas do mundo.

Bernard Arnault, o fundador e CEO do conglomerado de bens de luxo LVMH, passou de pessoa mais rica do mundo para a quinta mais rica na lista atualizada em tempo real pela Bloomberg.

A queda acontece após uma desvalorização de 20% no preço das ações de sua empresa — resultando em um corte de 54 bilhões de dólares em seu patrimônio líquido, algo que na cotação atual, fica na casa de 300 bilhões de reais.

Dono de dezenas de marcas de prestígio, incluindo Moët Hennessy, Louis Vuitton, Dior, Givenchy e Fendi, Arnault tinha uma fortuna avaliada em cerca de 231 bilhões de dólares no final de março, ainda de acordo com a Bloomberg. Isso o colocou à frente do CEO da Tesla, Elon Musk, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e no topo dos homens mais ricos do planeta.

Na segunda-feira, 23, a fortuna, porém, já estava avaliada em cerca de 177 bilhões de dólares.

Agora, Arnault está abaixo de cada um desses executivos, além do cofundador da Oracle, Larry Ellison.

O que está acontecendo com a LVMH

Durante o primeiro semestre de 2024, a LVMH relatou uma queda modesta nas receitas , mas suas divisões de vinhos e destilados tiveram um desempenho pior, de acordo com a revista Fortune.

“Talvez a atual situação global, seja ela geopolítica ou macroeconômica, não leve as pessoas a se animarem e abrirem garrafas de champanhe”, disse Jean-Jacques Guiony, diretor financeiro da LVMH, durante a teleconferência de resultados da empresa no final de julho. “Eu realmente não sei. O fato é que nossos volumes caíram dois dígitos.”

Mas não é só a LVMH que tem passado por momentos difíceis no mercado atual. As receitas de luxo ficaram estáveis ​​durante o segundo trimestre de 2024 para outras empresas também. Trata-se do crescimento mais lento em 15 trimestres, de acordo com uma nota do Bank of America sobre bens de luxo. A demanda se deteriorou durante julho, e agosto e setembro também desaceleraram. A Michael Kors, por exemplo, pertencente à Capri Holdings, viu a receita do primeiro trimestre cair mais de 14% em relação ao ano anterior.

Qual é a fortuna de Bernard Arnault

Embora Arnault tenha perdido uma quantidade enorme de riqueza este ano como resultado das dificuldades do mercado de luxo, ele segue com um patrimônio líquido de 177 bilhões de dólares, algo na casa de 966 bilhões de reais na cotação atual. Ele ainda é mais rico do que os ex -CEOs da Microsoft Bill Gates e Steve Ballmer, bem como Warren Buffett, Michael Dell e o CEO da Nvidia, Jensen Huang.

1 /10 (Elon Musk é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, com fortuna de 210,3 bilhões de dólares)

2 /10 Bernard Arnault, da LVMH: homem mais rico do mundo (Bernard Arnault, da LVMH: fortuna é de 202,4 bilhões de dólares em junho de 2024)

3 /10 Jeff Bezos, da Amazon. (Jeff Bezos: terceiro homem mais rico do mundo tem fortuna de 194,5 bilhões de dólares em junho de 2024)

4 /10 (Mark Zuckerberg, da Meta: fortuna é de 163,8 bilhões de dólares em junho de 2024)

5 /10 (Larry Ellison, co fundador da Oracle, tem fortuna de 146,2 bilhões de dólares em junho de 2024)

6 /10 (Larry Page, da Google, é um das 10 pessoas mais ricas do mundo em junho de 2024, com fortuna de 142,9 bilhões de dólares)

7 /10 Warren Buffet, da Berkshire Hathaway, tem fortuna de 137 bilhões de dólares em junho de 2024 (7º: Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com um valor de mercado de US$ 983.265.846)

8 /10 MOUNTAIN VIEW, CA - NOVEMBER 04: Sergey Brin attends the 2019 Breakthrough Prize at NASA Ames Research Center on November 4, 2018 in Mountain View, California. (Photo by Kelly Sullivan/Getty Images for Breakthrough Prize) (Sergey Brin, da Google, tem fortuna de 136,9 bilhões de dólares em junho de 2024)

9 /10 Foto de perfil do bill gates (Bill Gates, da Microsoft, tem fortuna de quase 130 bilhões de dólares em junho de 2024)

10/10 Steve Ballmer: tráfego de mensagens é forte no Brasil (Steve Ballmer, da Microsoft, tem fortuna semelhante à de Bill Gates em junho de 2024)

Quem é Bernard Arnault?

Nascido em Roubaix, na França, em março de 1949, Arnault é filho de integrantes de grandes, indústrias da região e, por isso, desde adolescente que pegou paixão pelos negócios. Vindo de uma família rica, a educação do empresário foi de primeira classe, com passagens pelo liceu de Roubaix e o liceu de Faidherbe em Lille. Mais tarde, ele passou a estudar na Ecole Polytechnique, concluindo o curso de engenharia em 1971.

Aos 22 anos, Arnault deu início na sua trajetória profissional na Ferret-Savinel, empresa de manufatura do pai, onde permaneceu até 1984. Em seguida, ele resolveu empreender na holding Financière Agache. A partir desse momento, o empresário conseguiu fortalecer os negócios da Christian Dior, hoje expoente de seu conglomerado bilionário.

Com isso, Arnault virou acionista do grupo LVMH e em 1990 passou a aumentar seu patrimônio ao incorporar outras marcas de luxo. Além das marcas já mencionadas e que fazem parte do LVMH, grupo que tem a Louis Vuitton como principal expoente, o empresário também comanda a Bulgari, a TAG Heuer, a Givenchy, a Kenzo, além das empresas de artigos de couro Céline, Loewe e Berluti, e o grupo DFS (a maior rede duty-free do mundo).

Além do lado empreendedor e apaixonado por artigos de luxo, Bernard Arnault é voltado à filantropia e às causas ligadas ao meio-ambiente. Por isso o bilionário criou a Fondation Louis Vuitton (2014), um museu de arte contemporânea no Bois de Boulogne, Paris, projetado pelo arquiteto canadense americano Frank Gehry.

Em 2019, ele doou aproximadamente US$ 11 milhões para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. Arnault também foi ativo durante a pandemia de Covid-19, transformando parte de algumas de algumas instalações responsáveis pela fabricação de perfumes para a produção de 12 toneladas de álcool em gel, posteriormente doadas aos hospitais de Paris.

