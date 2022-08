Tudo sobre Eleições 2022: candidatos, pesquisas, datas e debates

Os brasileiros vão definir os rumos do país para os próximos quatro anos em outubro nas eleições de 2022. EXAME acompanha tudo em tempo real para ajudar o eleitor a tomar a melhor decisão. Para isso, preparamos um Guia das Eleições 2022 em que estão reunidas as principais informações úteis para o dia da votação, análises, pesquisas eleitorais, e o perfil dos candidatos à Presidência e ao governo dos 26 estados, mais o Distrito Federal.

Além deste guia, o leitor de EXAME também pode acompanhar tudo sobre as eleições no site criado especialmente para o pleito de 2022. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube), conteúdos multimídia complementam a cobertura das eleições.

Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, EXAME vai trazer a apuração em tempo real de todos os cargos eletivos que estão em disputa em 2022: presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador.

Quando é a eleição 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro, já o segundo turno é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quais cargos estão em disputa em 2022

Nas eleições de 2022 são escolhidos os cargos de deputado estadual, governador, deputado federal, deputado distrital (para quem mora no Distrito Federal), um senador e presidente da República. O segundo turno é somente para cargos de governador e presidente, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos.

Como saber o número do título de eleitor

Para saber o número do seu título de eleitor e o local de votação, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e preencher o formulário com os dados necessários. Outra forma é usar o aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS. No dia da eleição, se souber o local de votação, não é necessário levar o título, basta um documento de identificação com foto.

Quem são os candidatos

Presidente

O cenário da disputa pela Presidência da República tem 12 nomes que se colocaram como opção para assumir o Palácio do Planalto. Os três que mais pontuam nas pesquisas de intenção de voto são o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Ainda são candidatos Eymael (Democracia Cristã), Felipe D’Ávila (Novo), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB), e Vera Lúcia (PSTU). Veja o perfil de todos os candidatos a presidente.

Candidatos ao Governo por estado

Debates dos candidatos a presidente

O Brasil começa no mês de agosto a temporada de debates nas eleições presidenciais de 2022. Cada debate tem suas regras sobre quem convidar. O convite a apenas parte dos candidatos é comum e autorizado pela Justiça Eleitoral.

A legislação eleitoral (no artigo 46 da lei nº 13.488/2017) somente obriga, no entanto, que candidatos de partidos com mais de cinco cadeiras no Congresso sejam convidados para os debates (isto é, candidatos de partidos com cinco senadores ou deputados somados).

Primeiro turno

28/8 (domingo): debate da Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo (conjunto)

debate da Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo (conjunto) 2/9 (sexta-feira): debate da RedeTV

debate da RedeTV 13/9 (terça-feira): debate da TV Aparecida

debate da TV Aparecida 24/9 (sábado): debate da CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra (conjunto)

debate da CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra (conjunto) 29/9 (quinta-feira): debate da TV Globo

Segundo turno (previsão)

17/10 (segunda-feira): debate da Rede TV!

debate da Rede TV! 22/10 (sábado): debate de CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra

debate de CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra 28/10 (sexta-feira): debate da TV Globo

O pool que inclui Band, Folha, UOL e Cultura ainda não divulgou data do debate do segundo turno.

Pesquisas eleitorais

Até o primeiro turno das eleições, diversos institutos divulgam pesquisas de intenção de voto. Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022:

EXAME/IDEIA

BTG/FSB

