Ginástica artística hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir neste sábado, 27

Os atletas Diogo Soares e Arthur Nory competem nesta sexta-feira, 26 de julho, na ginástica artística masculina nas Olimpíadas de Paris 2024. A competição começará às 06h, com transmissão ao vivo pelo SporTV e estará disponível online no Globoplay.

A ginástica artística é um esporte que exige força, flexibilidade, coordenação e precisão. É composta por várias modalidades, como solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa. Competidores executam uma série de movimentos em cada aparelho, sendo avaliados por juízes que atribuem notas baseadas na dificuldade e na execução dos movimentos. A ginástica artística é uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Olímpicos e sempre atrai grande atenção do público.

Que horas começa a ginástica artística nas Olimpíadas 2024 hoje, sábado, (27)?

A competição desta sexta-feira, 06h, com os atletas Diogo Soares e Arthur Nory terá transmissão ao vivo no SporTV.

Onde assistir online a ginástica artística masculina hoje, sábado (27)?

Você pode assistir a competição online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo a ginástica artística masculina hoje, sábado (27)?

Quais brasileiros vão competir na ginástica artística hoje?

Arthur Nory e Diogo Soares são os únicos brasileiros competindo hoje na modalidade de ginástica artística.

