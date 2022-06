Pesquisa governo RJ junho: Castro tem 24%, e Freixo aparece com 23% das intenções de voto

Veja abaixo os principais destaques da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA ao governo do estado do Rio de Janeiro. Para a pesquisa, foram ouvidas 1.000 pessoas do estado do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 15 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-02458/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

Castro e Freixo empatados

A disputa pelo governo do Rio de Janeiro mostra um cenário acirrado, com empate entre dois pré-candidatos. De acordo com a pesquisa eleitoral, o governador Cláudio Castro (PL) tem 24% das intenções de voto, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) tem 23%. Os números são de uma pergunta estimulada em que os nomes são apresentados aos entrevistados. Considerando a margem de erro da sondagem, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre Castro e Freixo.

Cenário sem Crivella

EXAME/IDEIA testou ainda um cenário estimulado sem o ex-prefeito Crivella. Apesar dele dizer que será candidato ao governo do estado, seu partido ainda tem resistências e prefere que ele saia a deputado federal, para puxar votos. Em um contexto em que ele desista de concorrer ao Executivo estadual, Castro e Freixo ampliam vantagem em relação aos demais concorrentes. O atual governador tem 29% das intenções de voto, e o deputado federal, 25%.

Segundo turno: Castro tem vantagem

Em uma simulação de segundo turno, Castro venceria todas as disputas, sendo a mais apertada contra Marcelo Freixo (38% a 32%). O cenário é considerado empate por estar dentro da margem de erro da pesquisa. A vitória com maior folga seria contra Felipe Santa Cruz (PSD), com uma distância de 25 pontos percentuais.

No Senado, Romário larga na frente

A pesquisa também simulou uma disputa ao cargo de senador da República pelo estado do Rio de Janeiro. Em uma pergunta estimulada, o senador Romário (PL) larga na frente, com 23% das intenções de voto. Marcelo Crivella tem 15%, seguido de Cabo Daciolo (PDT), com 12%, e Alessandro Molon (PSB), com 10%. Os três estão tecnicamente empatados.

Lula e Bolsonaro empatados no Rio de Janeiro

Assim como em São Paulo, a disputa presidencial no estado do Rio de Janeiro promete ser apertada. Na pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, em um retrato feito entre o eleitorado fluminense, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 36%, em uma pergunta estimulada de primeiro turno, com os nomes apresentados de antemão. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados. Nesta sondagem, a amostra é a mesma da pesquisa ao governo, mas o registro no TSE é o BR-07646/2022.

