Robert Downey Jr. volta à Marvel sete anos depois da despedida de Tony Stark em "Vingadores: Ultimato". Agora, o ator assume o papel de Victor von Doom, o Doutor Destino, inimigo do Quarteto Fantástico nos quadrinhos e vilão do novo filme dos Vingadores.

Na trama, heróis de três universos entram em rota de colisão. A crise reúne os Vingadores, a equipe de Yelena Belova, o Quarteto Fantástico, os X-Men e os heróis de Wakanda.

A direção é dos irmãos Anthony e Joe Russo, que comandaram "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato". O roteiro é de Stephen McFeely e Michael Waldron.

Quem é o Doutor Destino?

Victor von Doom governa a Latvéria, país fictício da Marvel. Como cientista, ele domina áreas como robótica, energia, armamentos e viagens no tempo. Sua armadura aumenta sua força e resistência, permite voo e possui diferentes sistemas de ataque e defesa.

Ao mesmo tempo, Doom é um poderoso feiticeiro. O conhecimento místico veio inicialmente de sua mãe e foi ampliado ao longo de sua trajetória.

Victor vom Doom nos quadrinhos da Marvel (Reprodução / Marvel)

Seu principal rival é Reed Richards, o Senhor Fantástico, interpretado por Pedro Pascal nos cinemas. Os dois são cientistas, e a disputa entre eles ajuda a entender por que o Quarteto Fantástico tem uma ligação tão direta com o vilão. A escolha de Downey Jr. para interpretar Victor foi anunciada na Comic-Con de San Diego, em 2024.

Como Steve Rogers volta? E quem é o Capitão América?

Em "Vingadores: Ultimato", Steve Rogers volta ao passado para viver com Peggy Carter. Já idoso, ele entrega o escudo a Sam Wilson. As prévias do novo filme mostram Steve e Peggy jovens e com um filho, além de um reencontro entre Steve e Thor. As circunstâncias que levam o personagem de Chris Evans de volta à ação seguem em aberto.

Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, é o Capitão América. Ele assumiu o título em "Falcão e o Soldado Invernal" e passou a protagonizar sua própria história no cinema em "Capitão América: Admirável Mundo Novo". O filme de 2025 também apresenta Joaquín Torres, de Danny Ramirez, como o novo Falcão.

Quais equipes aparecem no novo filme?

Os Novos Vingadores: a equipe apresentada em "Thunderbolts"* reúne Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Guardião Vermelho (David Harbour), Agente Americano (Wyatt Russell), Fantasma (Hannah John-Kamen) e Bob, o Sentinela (Lewis Pullman). A cena pós-créditos do longa já estabelecia uma ligação com o universo do Quarteto Fantástico.

O Quarteto Fantástico: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach voltam como Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm. A equipe vive em outra realidade, apresentada em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos". A cena extra do filme deixa uma pista sobre o interesse de Destino pela família de Reed e Sue.

Os X-Men: a Marvel resgata nomes dos filmes da Fox, entre eles Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Noturno) e Kelsey Grammer (Fera). O grupo inclui ainda o Gambit de Channing Tatum, que apareceu em "Deadpool & Wolverine".

Wakanda e Talokan: Letitia Wright volta como Shuri, a Pantera Negra, e Winston Duke retorna como M'Baku. Tenoch Huerta Mejía também reprisa o papel de Namor, governante do reino submarino de Talokan, apresentado em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre".

O elenco também traz de volta Loki (Tom Hiddleston), Wanda (Elizabeth Olsen), Hulk (Mark Ruffalo), Homem-Formiga (Paul Rudd) e Shang-Chi (Simu Liu). O trailer final mostrou ainda Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld e apresentada na série "Gavião Arqueiro".

O que assistir antes de 'Vingadores: Doutor Destino'?

Para quem quer relembrar as histórias que levam a "Vingadores: Doutor Destino", o Disney+ reuniu 14 filmes e uma série em uma maratona de 15 títulos.

Em ordem de exibição, os títulos são:

"X-Men" (2000) "X-Men 2" (2003) "Capitão América: O Primeiro Vingador" (2011) "Os Vingadores" (2012) "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) "Vingadores: Ultimato" (2019) "Loki" (2021) "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021) "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021) "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2022) "Capitão América: Admirável Mundo Novo" (2025) "Deadpool & Wolverine" (2024) "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022) "Thunderbolts*" (2025) "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" (2025)

A seleção está disponível dentro da coleção especial do Disney+ intitulada "Countdown to Doomsday" ("Contagem Regressiva para Doutor Destino", em português), criada para concentrar produções consideradas relevantes antes do lançamento.

O que vem depois de 'Doutor Destino'?

A história segue em "Vingadores: Guerras Secretas", também dirigido pelos irmãos Russo e com estreia marcada para 17 de dezembro de 2027. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, disse à Entertainment Weekly que o filme conectado a "Vingadores: Doutor Destino" vai preparar os próximos lançamentos do estúdio, previstos a partir de 2028.

“O Doutor Destino, como personagem, precisa de muito espaço, especialmente com Robert Downey Jr. no papel. Então, a escala da história, a escala emocional da história, é tão grande que realmente precisava ser dividida em duas partes.”

Quando e onde assistir ao novo 'Vingadores'?

"Vingadores: Doutor Destino" estreia em 17 de dezembro, com lançamento exclusivo nos cinemas. Antes da estreia, o filme terá um painel no Marvel Day da CCXP26, em 3 de dezembro, no Palco Thunder, em São Paulo.