Quem é Victor von Doom? Conheça o Doutor Destino, novo vilão dos Vingadores

Robert Downey Jr. está de volta ao universo da Marvel, mas, desta vez, o ator não interpretará Tony Stark. Em "Vingadores: Doutor Destino", ele assume o papel de Victor von Doom, o Doutor Destino, um dos vilões mais importantes da história dos quadrinhos da editora.

A escolha chamou atenção justamente pela associação imediata com o antigo intérprete do Homem de Ferro. Nos quadrinhos, porém, Victor von Doom possui uma identidade, uma trajetória e uma relação com outros personagens completamente próprias.

O personagem foi criado por Stan Lee e Jack Kirby e apareceu pela primeira vez em "Fantastic Four" #5, publicado em 1962. Desde então, tornou-se o principal inimigo do Quarteto Fantástico e passou a enfrentar heróis de praticamente todo o universo Marvel.

Agora, ele chega ao centro da Saga do Multiverso do Universo Cinematográfico Marvel.

Quem é Victor von Doom?

Victor von Doom nasceu na Latvéria, uma pequena nação fictícia da Europa Oriental. Ainda jovem, perdeu os pais e passou a estudar tanto ciência quanto os conhecimentos místicos deixados por sua mãe.

Sua inteligência o levou aos Estados Unidos, onde recebeu uma bolsa de estudos e conheceu Reed Richards, o futuro Senhor Fantástico.

A relação entre os dois rapidamente se transformou em uma rivalidade. Victor era inteligente e tinha uma enorme ambição, enquanto Reed se tornou um dos poucos cientistas capazes de acompanhar seu raciocínio.

O conflito entre eles ganhou uma dimensão definitiva quando Victor desenvolveu uma máquina capaz de estabelecer contato com outras dimensões. Reed percebeu um erro nos cálculos e tentou alertá-lo, mas Victor ignorou o aviso.

O experimento terminou em uma explosão que deixou seu rosto marcado. Expulso da universidade, ele seguiu para o Tibete, onde aprofundou seus conhecimentos científicos e místicos e desenvolveu a armadura e a máscara que se tornariam sua marca registrada.

O soberano da Latvéria

De volta à Europa, Victor assumiu o controle da Latvéria e passou a governar o país como Doutor Destino. A posição política é uma parte importante do personagem. Doom possui um território, recursos militares, tecnologia avançada e autoridade de chefe de Estado.

Nos quadrinhos, ele também utiliza robôs chamados Doombots, construídos à sua imagem e usados tanto para proteção quanto para executar seus planos.

Essa combinação faz de Doom um inimigo diferente dos tradicionais supervilões da Marvel. Ele pode enfrentar um herói individualmente, comandar um exército ou agir no cenário político internacional.

E tudo isso parte de uma convicção particular: Victor acredita que possui capacidade para governar o mundo melhor do que qualquer outra pessoa.

Victor von Doom nos quadrinhos da Marvel (Reprodução / Marvel)

Quais são os poderes do Doutor Destino?

A principal característica de Doom é justamente a combinação entre ciência e magia.

Como cientista, ele domina áreas como robótica, energia, armamentos e viagens no tempo. Sua armadura aumenta sua força e resistência, permite voo e possui diferentes sistemas de ataque e defesa.

Ao mesmo tempo, Doom é um poderoso feiticeiro. O conhecimento místico veio inicialmente de sua mãe e foi ampliado ao longo de sua trajetória.

Essa combinação permite que o personagem enfrente adversários com diferentes tipos de habilidades. Sua inteligência serve para criar tecnologia capaz de rivalizar com outros gênios da Marvel, enquanto a magia amplia ainda mais seu arsenal.

A própria Marvel descreve Victor como um gênio científico movido por uma enorme ambição e por seu desejo de controle.

Por que ele é inimigo do Quarteto Fantástico?

A rivalidade com Reed Richards é uma das relações mais antigas dos quadrinhos da Marvel.

Os dois possuem níveis de inteligência comparáveis, mas enxergam o conhecimento de maneiras muito diferentes. Reed representa a busca científica e a colaboração com outros heróis. Victor associa conhecimento a poder e considera sua própria inteligência superior.

A relação ganhou ainda mais importância porque Doom também possui uma história recorrente com outros integrantes do Quarteto Fantástico.

Por isso, o personagem sempre esteve ligado à equipe desde sua primeira aparição. A própria Marvel classifica o Doutor Destino como um dos maiores inimigos do Quarteto.

Doutor Destino já teve poderes ainda maiores

Ao longo das décadas, Victor von Doom alcançou níveis de poder que vão muito além de sua armadura. Em diferentes histórias, ele conseguiu manipular forças cósmicas, enfrentar entidades extremamente poderosas e assumir posições de enorme influência dentro do universo Marvel.

Uma das histórias mais famosas envolve "Guerras Secretas", saga em que Doom consegue obter um poder praticamente divino e passa a controlar uma realidade inteira.

Outra fase recente dos quadrinhos mostrou uma versão ainda mais poderosa do personagem. Em "Um Mundo Sob Destino", Doom assume o posto de Feiticeiro Supremo e utiliza seus poderes para colocar o mundo sob seu comando.

Essas histórias ajudam a explicar por que o personagem é tratado pela Marvel como uma ameaça capaz de atingir dimensões muito maiores do que uma disputa entre heróis e vilões.

O que esperar de Doutor Destino no novo 'Vingadores'?

A Marvel mantém detalhes da história sob sigilo, mas já confirmou que "Vingadores: Doutor Destino" colocará heróis de diferentes universos diante de uma ameaça existencial. O elenco reúne personagens dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e dos X-Men.

A produção é dirigida por Anthony e Joe Russo, dupla responsável por "Vingadores: Guerra Infinita", de 2018, e "Vingadores: Ultimato", de 2019.

O filme chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026 e prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que estreia no dia 17 de dezembro de 2027 e encerra a Saga do Multiverso.

Confira o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino':