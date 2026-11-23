Hailee Steinfeld vai reprisar o papel de Kate Bishop em "Vingadores: Doutor Destino". A Marvel Studios e a Walt Disney Animation Studios confirmaram a volta da arqueira no domingo, 22, em um vídeo publicado no Instagram.

No vídeo, Steinfeld comenta que estava ali para divulgar "Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe", mas que parecia ter recebido uma cadeira de outro filme. Em seguida, vira a câmera para mostrar uma cadeira preta de set com seu nome. A legenda confirma a participação no longa da Marvel.

Na animação, que chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 26, Steinfeld dá voz a Billie na versão original em inglês. A adolescente descobre que tem poderes mágicos e acaba em um mundo de bruxas, onde investiga segredos da família ao lado da mãe.

Como Kate Bishop entrou no universo da Marvel

Steinfeld estreou como Kate Bishop em 2021 na série "Gavião Arqueiro", do Disney+. A jovem arqueira se une a Clint Barton, o Gavião Arqueiro de Jeremy Renner.

A personagem voltou em "As Marvels" (2023). Na cena final, Kamala Khan, a Ms. Marvel de Iman Vellani, procura Kate para propor a formação de uma equipe. O encontro remete aos Jovens Vingadores, grupo do qual a arqueira faz parte nos quadrinhos. O anúncio confirma a presença de Kate no novo filme, e os detalhes de sua participação seguem em aberto.

Wanda também retorna em "Vingadores: Doutor Destino"

Antes do anúncio sobre Kate, o final de "VisionQuest", em 10 de novembro, revelou a volta de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate de Elizabeth Olsen. A cena pós-créditos retoma o desfecho de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022), em que Wanda destrói o Darkhold em todo o multiverso e é soterrada.

A sequência mostra o que acontece a seguir: Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., remove os destroços e ordena que a Feiticeira Escarlate desperte, afirmando que o poder dela será seu.

Quando estreia "Vingadores: Doutor Destino"?

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme reúne heróis de três universos em uma história centrada na ameaça do Doutor Destino. O elenco inclui Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Pedro Pascal e Patrick Stewart. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de dezembro.

Confira o trailer de "Vingadores: Doutor Destino":