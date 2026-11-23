'Vingadores: Doutor Destino': Hailee Steinfeld mostrou uma cadeira de set com seu nome em vídeo que revelou sua participação no filme de dezembro (Divulgação / Marvel)
Freelancer
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09h53.
Hailee Steinfeld vai reprisar o papel de Kate Bishop em "Vingadores: Doutor Destino". A Marvel Studios e a Walt Disney Animation Studios confirmaram a volta da arqueira no domingo, 22, em um vídeo publicado no Instagram.
No vídeo, Steinfeld comenta que estava ali para divulgar "Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe", mas que parecia ter recebido uma cadeira de outro filme. Em seguida, vira a câmera para mostrar uma cadeira preta de set com seu nome. A legenda confirma a participação no longa da Marvel.
Na animação, que chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 26, Steinfeld dá voz a Billie na versão original em inglês. A adolescente descobre que tem poderes mágicos e acaba em um mundo de bruxas, onde investiga segredos da família ao lado da mãe.
Steinfeld estreou como Kate Bishop em 2021 na série "Gavião Arqueiro", do Disney+. A jovem arqueira se une a Clint Barton, o Gavião Arqueiro de Jeremy Renner.
A personagem voltou em "As Marvels" (2023). Na cena final, Kamala Khan, a Ms. Marvel de Iman Vellani, procura Kate para propor a formação de uma equipe. O encontro remete aos Jovens Vingadores, grupo do qual a arqueira faz parte nos quadrinhos. O anúncio confirma a presença de Kate no novo filme, e os detalhes de sua participação seguem em aberto.
Antes do anúncio sobre Kate, o final de "VisionQuest", em 10 de novembro, revelou a volta de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate de Elizabeth Olsen. A cena pós-créditos retoma o desfecho de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022), em que Wanda destrói o Darkhold em todo o multiverso e é soterrada.
A sequência mostra o que acontece a seguir: Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., remove os destroços e ordena que a Feiticeira Escarlate desperte, afirmando que o poder dela será seu.
Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme reúne heróis de três universos em uma história centrada na ameaça do Doutor Destino. O elenco inclui Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Pedro Pascal e Patrick Stewart. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de dezembro.