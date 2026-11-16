X-Men: personagens da franquia original retornam em "Vingadores: Doutor Destino", que reunirá diferentes gerações de heróis da Marvel (Bo Valentine/FilmMagic/Getty Images)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 19h05.
Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 19h23.
Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, anunciou o retorno dos X-Men originais em "Vingadores: Doutor Destino", celebrando os 25 anos de adaptações cinematográficas da empresa. O filme promete reunir um grande elenco de super-heróis e marcar o último papel cinematográfico de Patrick Stewart como Professor X.
Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, está celebrando os 25 anos de adaptações para o cinema da forma mais nostálgica possível: retornando ao início com os X-Men. Na época, o diretor foi produtor associado dos filmes originais.
Presente durante o ciclo original dos X-Men, nos anos 2000, Feige auxiliou a introduzir diversos personagens originais dos quadrinhos ao MCU ao mundo de "Vingadores: Doutor Destino".
"Vingadores: Doutor Destino" é a próxima grande aposta da Marvel Studios para as telonas, com um dos maiores elencos de super-heróis já reunidos na trajetória do MCU.
É esperado que alguns dos principais nomes do X-Men, como o Ciclope de James Marsden, a Mística de Rebecca Romijn, o Professor X, Magneto, estejam presentes no longa.
“Você vê entrevistas de Hugh Jackman de 15, 20 anos atrás dizendo: ‘As pessoas dizem que é impossível, mas talvez um dia os X-Men e os Vingadores possam se reunir’. Parecia a coisa certa a se fazer”, disse Feige à Empire em uma entrevista recente. “Parecia a maneira divertida de culminar um quarto de século de narrativa.”
A influência de Jackman, no entanto, não está apenas no retorno dos X-Men em "Vingadores: Doutor Destino". Na última semana, o ator foi flagrado nos créditos de roteiro do longa ao lado de Ryan Reynolds e outros dez roteiristas.
A presença da dupla de “Deadpool & Wolverine” nos créditos de roteiro sugere que eles possam ter escrito diálogos para seus respectivos personagens de “X-Men”, porém não está claro se eles aparecerão em “Vingadores”.
Enquanto isso, foi confirmado que Patrick Stewart retornará para seu último papel no cinema em “Vingadores: Doutor Destino”, sendo esta a segunda vez que ele interpreta o personagem Charles Xavier, da franquia “X-Men”, no MCU.
“Stewart estreou como Professor X no filme ‘X-Men’, de 2000, no qual personificou a compostura, a elegância e a sabedoria do querido mutante telepata e mentor dos X-Men”, escreveu Marvel Studios em uma homenagem ao ator.
“Ao longo de mais de 25 anos, ele conferiu uma gravidade e profundidade ao personagem... Ele retornou ao papel mais uma vez em ‘Vingadores: Doomsday’, de 2026 — sua última aparição nas telas.”
Kevin Feige afirmou à Empire que reunir os X-Men e os Vingadores pareceu a forma certa e divertida de culminar 25 anos de narrativa. O presidente da Marvel Studios trabalhou como produtor associado nos primeiros filmes dos mutantes.
O filme deve contar com personagens como o Ciclope de James Marsden, a Mística de Rebecca Romijn, Professor X e Magneto. O texto não informa quais outros integrantes da franquia estarão no longa.
Hugh Jackman e Ryan Reynolds apareceram nos créditos de roteiro ao lado de outros dez roteiristas. A participação sugere que os atores possam ter escrito diálogos para seus personagens, mas o texto afirma que isso ainda não está claro.
Sim. Segundo uma homenagem publicada pela Marvel Studios, Patrick Stewart retornará como Charles Xavier em "Vingadores: Doomsday", de 2026, naquela que será sua última aparição nas telas.
Patrick Stewart estreou como Professor X em "X-Men", lançado em 2000. De acordo com a Marvel Studios, o ator interpretou o mutante durante mais de 25 anos e conferiu gravidade e profundidade ao personagem.