Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, está celebrando os 25 anos de adaptações para o cinema da forma mais nostálgica possível: retornando ao início com os X-Men. Na época, o diretor foi produtor associado dos filmes originais.

Presente durante o ciclo original dos X-Men, nos anos 2000, Feige auxiliou a introduzir diversos personagens originais dos quadrinhos ao MCU ao mundo de "Vingadores: Doutor Destino".

O retorno dos 'X-Men' originais

"Vingadores: Doutor Destino" é a próxima grande aposta da Marvel Studios para as telonas, com um dos maiores elencos de super-heróis já reunidos na trajetória do MCU.

É esperado que alguns dos principais nomes do X-Men, como o Ciclope de James Marsden, a Mística de Rebecca Romijn, o Professor X, Magneto, estejam presentes no longa.

“Você vê entrevistas de Hugh Jackman de 15, 20 anos atrás dizendo: ‘As pessoas dizem que é impossível, mas talvez um dia os X-Men e os Vingadores possam se reunir’. Parecia a coisa certa a se fazer”, disse Feige à Empire em uma entrevista recente. “Parecia a maneira divertida de culminar um quarto de século de narrativa.”

Das telas aos roteiros

A influência de Jackman, no entanto, não está apenas no retorno dos X-Men em "Vingadores: Doutor Destino". Na última semana, o ator foi flagrado nos créditos de roteiro do longa ao lado de Ryan Reynolds e outros dez roteiristas.

A presença da dupla de “Deadpool & Wolverine” nos créditos de roteiro sugere que eles possam ter escrito diálogos para seus respectivos personagens de “X-Men”, porém não está claro se eles aparecerão em “Vingadores”.

Enquanto isso, foi confirmado que Patrick Stewart retornará para seu último papel no cinema em “Vingadores: Doutor Destino”, sendo esta a segunda vez que ele interpreta o personagem Charles Xavier, da franquia “X-Men”, no MCU.

“Stewart estreou como Professor X no filme ‘X-Men’, de 2000, no qual personificou a compostura, a elegância e a sabedoria do querido mutante telepata e mentor dos X-Men”, escreveu Marvel Studios em uma homenagem ao ator.

“Ao longo de mais de 25 anos, ele conferiu uma gravidade e profundidade ao personagem... Ele retornou ao papel mais uma vez em ‘Vingadores: Doomsday’, de 2026 — sua última aparição nas telas.”