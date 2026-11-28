A inteligência artificial pode liberar entre 12% e 29% do tempo de trabalho dos encarregados de proteção de dados, profissionais que ajudam empresas a lidar com informações pessoais. A estimativa está em um estudo publicado em novembro pelo escritório b/luz, o Baptista Luz Advogados, com participação do Reglab — Centro de Estratégia & Regulação.

O levantamento mapeou 90 tarefas e estimou que 49,6% do tempo está em atividades automatizáveis que pouco dependem de interação com pessoas. A necessidade de revisar os resultados reduz a economia potencial. Os percentuais são projeções, sem medição de produtividade em empresas.

Quem são os profissionais que podem ganhar tempo?

Conhecido pela sigla DPO, de Data Protection Officer, o encarregado atua como canal de comunicação entre a organização, as pessoas cujos dados são tratados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Sua função está prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

As atribuições incluem receber reclamações, prestar esclarecimentos, encaminhar providências e orientar funcionários sobre proteção de informações pessoais. Quando alguém procura uma empresa para pedir a exclusão de seus dados, por exemplo, o canal do encarregado pode ser o ponto de entrada dessa solicitação.

O trabalho também envolve aconselhar a organização sobre contratos, compartilhamento de informações e riscos de novos projetos. A regulamentação da ANPD exige autonomia técnica para o exercício dessas atividades, além de recursos e acesso às áreas necessárias.

Onde os agentes de IA poderiam ajudar?

No estudo, terceiros e contratos apresentam a maior parcela de tempo potencialmente automatizável e pouco relacional, com 82%. Em direitos dos titulares, são 80%; em monitoramento e auditoria, 73%. Esses percentuais se referem ao tempo estimado dentro de cada área.

A classificação combinou capacidade de automação e dependência de relacionamento humano. Os pesos de tempo vieram de quatro pesquisas anteriores; a análise incluiu 10 mil simulações e conferência por três avaliadores humanos. A ausência de uma pesquisa específica de uso do tempo limita a precisão das estimativas.

A promessa encontra equipes pequenas e funções acumuladas

O interesse por ferramentas que reduzam a carga de trabalho aparece em um mercado no qual muitos profissionais dividem a privacidade com outras responsabilidades. A pesquisa Perfil do DPO no Brasil 2025, da Rede Líderes e do Opice Blum Advogados, ouviu mais de 200 profissionais e identificou que apenas 27% atuavam exclusivamente como encarregados.

O levantamento também apontou que 22% trabalhavam sozinhos, enquanto 69% contavam com equipes de, no máximo, cinco pessoas. Falta de pessoal, orçamento e acúmulo de funções estavam entre os obstáculos relatados pelos entrevistados.

Esse cenário ajuda a explicar a busca por automação na rotina dos encarregados. A avaliação de uma ferramenta, porém, precisa considerar também as horas gastas para conferir, corrigir e acompanhar suas entregas. Produzir documentos mais rapidamente é apenas uma etapa do processo.

A responsabilidade continua na organização

A regulamentação da ANPD estabelece que o encarregado não responde, perante a autoridade, pela conformidade do tratamento de dados realizado pelo controlador. Essa responsabilidade permanece com a organização que decide como e para quais finalidades as informações serão utilizadas.

Ao mesmo tempo, cabe à empresa garantir condições para que o profissional exerça suas atribuições. A adoção de ferramentas de IA que lidam com dados pessoais não elimina a necessidade de um canal de atendimento aos titulares, de orientação interna ou de decisões sobre riscos e obrigações legais.