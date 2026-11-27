Negra Li e Rincón Sapiência dividem o palco no Centro de São Paulo neste sábado, 28 de novembro. O show faz parte do Festival Mário de Andrade, um dos cinco programas com entrada gratuita para aproveitar o último fim de semana do mês na capital.

A agenda de 28 e 29 de novembro também tem feira de livros com desconto no Butantã, hip-hop e K-pop no Centro Cultural São Paulo, arte contemporânea na Sé e uma sessão de curtas para crianças no MIS. Veja os destaques e como participar.

1. Festival Mário de Andrade tem Negra Li, Céu e Evinha

No sábado, às 11h, Ná Ozzetti e Luiz Tatit revisitam a parceria que marcou a Vanguarda Paulista. Às 17h, Thobias da Vai-Vai canta com Luiz Felipe, atual intérprete da escola de samba. Às 19h, Negra Li recebe Rincón Sapiência em um show criado para o festival, com repertório que vai do samba ao rap paulistano. A festa ¡SÚBETE! encerra a noite com reggaeton e outros ritmos latinos a partir das 20h30.

No domingo, Roberta Campos canta às 13h, com composições próprias e músicas que passaram por trilhas de novelas. Núbia recebe Céu às 15h, e Evinha sobe ao palco às 17h. Às 19h30, a cantora Anaiis e o Grupo Cosmo se apresentam com participação de Luedji Luna.

Quando e onde — Sábado, 28, e domingo, 29, com shows a partir das 11h. A programação ocupa a Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, 94, e o entorno da Praça Dom José Gaspar, na República.

2. Festa do Livro da USP reúne 245 editoras no Butantã

O fim de semana marca os dois últimos dias da 28ª Festa do Livro da USP. A feira reúne 245 editoras, entre elas 16 estreantes, com títulos que vão de mangás e livros infantis a obras acadêmicas e catálogos de arte.

Os livros à venda têm desconto mínimo de 50% sobre o preço de capa. Quem estiver atrás de um título específico pode consultar o catálogo no site da feira antes de sair de casa.

Quando e onde — Sábado e domingo, das 9h às 19h, na Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C, na Cidade Universitária, no Butantã. A entrada é gratuita.

3. Vila Plural leva hip-hop, K-pop e skate à Vergueiro

O Centro Cultural São Paulo recebe uma feira com brechós, discos de vinil e produtos de cultura pop nos dois dias. No sábado, o encontro DaVila Nós Somos reúne a cena do hip-hop, com breaking e DJs, enquanto carros lowrider ficam expostos na entrada. Para quem acompanha skate, a sessão de "Sandro Dias e a Maior Rampa de Skate do Mundo" começa às 16h.

No domingo, o KO Fest de K-Pop ocupa o Auditório Adoniran Barbosa das 12h às 16h. Às 16h, o público pode participar do Random Play Dance, em que os participantes dançam coreografias de músicas que tocam em sequência.

Quando e onde — Sábado e domingo, a partir das 12h, no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1.000. A feira funciona até as 19h, e parte da programação segue até as 20h.

4. 'Amostradas' reúne artistas do Norte e do Nordeste na Sé

A CAIXA Cultural São Paulo apresenta obras de seis artistas do Norte e do Nordeste que abordam memória, identidade e ancestralidade. Gê Viana trabalha com fotografias de arquivo e memórias de família, enquanto Labô Young usa sementes, palhas e fibras da Amazônia em trabalhos ligados à escultura e à performance.

A visita inclui uma sala dedicada à série documental "Amostradas". Em seis episódios, a produção acompanha a trajetória e o processo de criação dos participantes da exposição.

Quando e onde — Sábado e domingo, das 9h às 18h, na CAIXA Cultural, na Praça da Sé, 111. A visitação é gratuita, e a mostra segue em cartaz até 20 de dezembro.

5. Maratona Infantil do MIS tem curtas e oficina de fita cassete

A edição "Rebobinando a fitinha" parte do cinema infantil dos anos 1990 para propor oficinas. As crianças podem montar uma marionete inspirada em "Gasparzinho", gravar a própria voz em uma fita cassete ou criar um enfeite de Natal em uma atividade inspirada em "Esqueceram de Mim".

Às 11h, o museu exibe curtas infantis do Festival de Annecy de 2026. Depois da sessão, as crianças são convidadas a imaginar novos finais para as histórias. Para essa sessão e as demais atividades marcadas com asterisco na programação, o ingresso gratuito deve ser retirado na recepção da maratona com uma hora de antecedência.

Quando e onde — Domingo, 29, das 10h às 17h, no Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa.