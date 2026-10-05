'Vingadores: Ultimato' ultrapassa bilheteria de 'Avatar' por US$ 2 bilhões

"Vingadores: Ultimato" retomou o posto de filme com a maior bilheteria da história, que havia sido ocupado por "Avatar". Os longa-metragens vêm alternando a liderança na disputa pelo pódio ao longo dos anos, conforme retornam às telas para novas exibições.

Nas últimas semanas, "Vingadores: Ultimato" retornou aos cinemas com a versão "Encore" e acumulou US$ 2,925 bilhões em bilheteria mundial. O novo valor supera o de “Avatar” (2009), que arrecadou US$ 2,923 bilhões após cinco relançamentos.

Relembre o histórico dos filmes

Lançado em 2009, "Avatar" manteve o recorde de maior lançamento de todos os tempos por uma década, até o lançamento de "Vingadores: Ultimato" em 2019, que assumiu o posto durante sua exibição original nos cinemas.

Em 2021, "Avatar" retornou aos cinemas como parte da estratégia de divulgação de “Avatar: O Caminho da Água”. "Ultimato", então, caiu para segundo lugar no ranking.

Em 2026, a Disney e a Marvel decidiram relançar "Vingadores: Ultimato" com uma versão estendida em preparação para sua próxima grande estreia, "Vingadores: Doutor Destino", que estreia em dezembro.

É claro que a posição dos longas não é tão importante para a Disney, que é responsável pelos dois projetos. Apesar de "Avatar" ter sido lançado pela 20th Century Fox, o estúdio foi adquirido pela gigante durante uma fusão de empresas em 2019.

Com os filmes da Fox em seu catálogo, a Disney passou a ser responsável por sete das 10 maiores bilheterias da história do cinema, incluindo “Avatar: O Caminho da Água” (US$ 2,33 bilhões), “Titanic” (US$ 2,26 bilhões) e “Vingadores: Guerra Infinita” (US$ 2,05 bilhões).

O triunfo da Marvel

"Vingadores: Ultimato" encerrou a Saga do Infinito reunindo alguns dos principais nomes do universo da Marvel. Agora, o estúdio repete o feito de uma forma ainda mais grandiosa com "Doutor Destino", que une quase todos os super-heróis da galáxia.

O relançamento de “Ultimato” arrecadou mais de US$ 126 milhões mundialmente e confirmou as expectativas de que "Vingadores: Doutor Destino" deve se tornar uma das maiores estreias do ano.

Em julho, a Marvel lançou "Homem-Aranha: Um Novo Dia" nos cinemas de todo o mundo. O longa-metragem alcançou a marca US$ 2,5 bilhões e continua crescendo. No total, a franquia já acumulou um total de US$ 35,07 bilhões em todos os seus filmes.