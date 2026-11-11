O que a cena pós-créditos de 'VisionQuest' revela sobre 'Vingadores: Doutor Destino'?

Atenção: o texto contém spoilers do final de "VisionQuest".

Wanda Maximoff está de volta — e o reencontro vem com um problema. Na cena pós-créditos de "VisionQuest", série da Marvel no Disney+, a personagem de Elizabeth Olsen abre os olhos diante do Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr. A aparição coloca a Feiticeira Escarlate na mira do vilão e prepara sua ligação com "Vingadores: Doutor Destino".

A aparição também apresenta o interesse do vilão: tomar os poderes da Feiticeira Escarlate. Com isso, a história da família de Visão passa a fazer parte da preparação para o próximo encontro dos heróis da Marvel.

O que acontece na cena pós-créditos de 'VisionQuest'?

A sequência retoma o desfecho de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", de 2022. No filme, Wanda derruba o templo do Monte Wundagore sobre si ao destruir o Darkhold, deixando seu destino em aberto.

O final de "VisionQuest" acrescenta uma continuação àquele momento. Doutor Destino ergue os escombros e encontra Wanda caída. Uma energia verde se aproxima da personagem enquanto ele ordena que ela desperte e declara que seus poderes serão dele.

Wanda abre os olhos, e a cena termina. O trecho recoloca a Feiticeira Escarlate em ação e associa seu retorno à intervenção de Victor von Doom.

#VisionQuest Post Credit Scene set up 'AVENGERS DOOMSDAY'👀 Dr Doom collecting Scarlet Witch to his team, which consists of: -Hulk/Bruce Banner

-Doctor Strange/Boris

-the witches : Clea, Wanda... https://t.co/wKljviAVST — Hulk News (@BuiltFromSmash) November 11, 2026

Qual é a ligação com 'Vingadores: Doutor Destino'?

A principal revelação é o interesse de Destino na magia de Wanda. A fala transforma o resgate em uma ameaça: o vilão pretende se apropriar das habilidades da personagem.

A cena encaminha um possível conflito em "Vingadores: Doutor Destino", com a Feiticeira Escarlate no centro dos planos do antagonista.

Visão, Billy e Tommy podem procurar Wanda?

O episódio final aproxima a família Maximoff ao reunir Visão, Billy e Tommy. A possibilidade de reencontrar Wanda surge em uma conversa, e Visão admite que esse encontro pode acontecer. A cena posterior oferece ao público uma informação que dá novo peso à expectativa dos personagens.

A combinação lembra o arco dos quadrinhos "A Cruzada das Crianças", em que a busca de Billy e Tommy pela mãe envolve Doutor Destino.

‘AVENGERS: DOOMSDAY’ and ‘AVENGERS: SECRET WARS’ will adapt the ‘Avengers: The Children’s Crusade’ storyline. This is according to the post-credit scene of ‘VisionQuest’ https://t.co/RAZe5jFOr1 — Marvel Updates (@marvel_updat3s) November 11, 2026

O que a outra cena revela sobre Ultron?

O final reserva duas cenas extras. Na primeira, Ultron aparece na mansão dos Horton com um dispositivo que guarda o código de Jocasta. O objeto sugere que ele pretende reconstruir sua companheira e mantém aberta uma nova história para os personagens.

Já o encontro entre Wanda e Destino funciona como a ponte mais direta para "Vingadores: Doutor Destino". A série termina com a Feiticeira Escarlate de volta e uma disputa anunciada pelo poder que ela carrega.

Quando estreia 'Vingadores: Doutor Destino'?

"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com Robert Downey Jr. no papel do vilão que dá nome ao filme. A produção reunirá os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men e outros personagens em um conflito envolvendo diferentes realidades.

O longa também prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para dezembro de 2027. A sequência fechará o arco da Saga do Multiverso, concluindo a história desenvolvida ao longo das últimas fases do Universo Cinematográfico da Marvel.