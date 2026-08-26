Como 'Vingadores: Doutor Destino' prepara o caminho para 'Guerras Secretas'?

"Vingadores: Doutor Destino" tem uma missão que vai muito além de reunir grandes personagens da Marvel. O filme chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026 e será o principal ponto de partida para "Vingadores: Guerras Secretas", marcado para 17 de dezembro de 2027. Os dois longas são dirigidos por Joe e Anthony Russo e encerram a Saga do Multiverso.

A história coloca diferentes universos em rota de colisão e leva personagens dos X-Men, do Quarteto Fantástico e do atual MCU para o mesmo conflito. No centro dessa crise está Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

O multiverso chega ao limite

O principal elemento que conecta os dois filmes são as incursões. Nos quadrinhos, elas acontecem quando diferentes realidades começam a colidir. O fenômeno ameaça destruir os universos envolvidos e cria uma situação em que os heróis precisam escolher como preservar o que ainda pode sobreviver.

Essa mesma ideia está no centro da premissa de "Vingadores: Doutor Destino", que coloca personagens de três universos diante de uma ameaça existencial. A estrutura cria o caminho para que o conflito apresentado em 2026 evolua para uma crise ainda maior em "Guerras Secretas".

Doutor Destino ganha o papel central

A escolha de Robert Downey Jr. como Doutor Destino também muda a escala da história. O ator retorna ao MCU como Victor von Doom, depois de ter vivido Tony Stark durante a primeira grande fase da franquia. O novo personagem ocupa o posto de principal antagonista da Saga do Multiverso, colocando Doom no centro da transformação que o MCU está prestes a atravessar.

Nos quadrinhos de "Secret Wars" de 2015, Doom aproveita o colapso do multiverso para assumir um poder de proporções cósmicas e construir uma nova realidade a partir dos fragmentos dos universos destruídos.

O filme pode seguir uma estrutura semelhante, embora a Marvel ainda não tenha confirmado que a versão cinematográfica reproduzirá exatamente esse arco.

A possível chegada de Battleworld

Outro elemento associado à conexão entre os dois filmes é Battleworld. Na história de 2015, o planeta funciona como uma realidade formada pelos restos de diferentes universos. Doom assume o controle desse mundo e passa a governá-lo como uma espécie de divindade.

Durante uma entrevista ao podcast "Happy Sad Confused", Josh Horowitz perguntou aos irmãos Russo se Battleworld apareceria em "Vingadores: Doutor Destino" ou "Vingadores: Guerras Secretas". Joe Russo se recusou a confirmar ou negar a presença do cenário nos filmes e também evitou revelar quais personagens poderiam estar nele.

Caso o conceito seja utilizado, "Doutor Destino" pode terminar justamente no momento em que a realidade conhecida pelo público deixa de existir como antes.

X-Men, Quarteto Fantástico e MCU no mesmo conflito

A presença de diferentes grupos também prepara "Guerras Secretas" para uma escala inédita dentro do MCU.

O filme reúne os heróis do MCU, como o Quarteto Fantástico e os X-Men, colocando universos que durante décadas existiram em franquias diferentes dentro da mesma história.

Essa estrutura permite que "Guerras Secretas" funcione como uma grande convergência de versões e gerações de personagens da Marvel.

O próprio conceito do multiverso abre espaço para encontros entre personagens que pertencem a realidades distintas. A produção já é tratada como o grande encerramento da Saga do Multiverso e estabelecerá uma nova configuração para o MCU após o conflito, focada nos novos X-Men, apresentados na D23, no último dia 16.

Confira o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'