A seis semanas da estreia do "Big Brother Brasil 27", já dá para marcar duas datas no calendário. Em 8 de janeiro, começa a disputa por vagas nas Casas de Vidro. Na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, Tadeu Schmidt abre a temporada na TV Globo, com previsão de 100 dias de confinamento.

A edição volta a reunir anônimos, famosos e ex-participantes. A Globo também mexeu na programação da semana: o Paredão começa a ser formado no domingo à tarde, e o eliminado de terça-feira sai da casa direto para uma conversa com um fã e um hater.

‘BBB 27’: quem pode voltar ao reality no grupo dos Veteranos?

Casas de Vidro terão provas diárias e vantagens no jogo

De 8 a 10 de janeiro, Tadeu Schmidt comanda o "Seleção BBB", que acompanha os candidatos do Pipoca em Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. A etapa ajuda a definir parte do elenco da temporada.

Além da vaga, os candidatos disputarão provas diárias que valem vantagens para quem entrar na casa principal. Isso significa que um Pipoca pode chegar à estreia com um poder conquistado durante a seleção. As regras e os efeitos de cada vantagem ainda serão divulgados.

Quem estará no elenco do 'BBB 27'?

A Globo confirmou três grupos: Pipoca, formado por anônimos, Camarote, com famosos convidados, e Veteranos, com ex-participantes que terão uma nova chance de disputar o prêmio. A divisão repete o formato do "BBB 26". A divulgação da lista completa segue sem data anunciada.

Paredão de domingo será formado em dois programas

A primeira edição de domingo vai ao ar à tarde, depois da "Temperatura Máxima", e abre a formação do Paredão. A disputa continua à noite, após o "Fantástico", quando a Prova Bate e Volta ajuda a definir quem vai para a votação do público.

O Sincerão também muda. Tadeu Schmidt descreveu a nova versão como mais ágil e "gamificada". A Globo ainda vai detalhar quais elementos de jogo entram na dinâmica e como eles serão usados pelos participantes.

Eliminado vai conversar com um fã e um hater

Às terças-feiras, a primeira entrevista com o eliminado vai ao ar na TV Globo logo após o programa. A conversa terá plateia e dois convidados com visões diferentes sobre a passagem do participante pela casa: um fã e um hater.

Nesse primeiro contato com o lado de fora, o eliminado poderá acessar as redes sociais e fazer uma ligação ao vivo. A entrevista continua no "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay, com foco na repercussão da saída.

'Missão Ícone' já começou com dez criadores de conteúdo

Apresentado por Ana Clara, o reality vertical estreou em 25 de novembro nas redes sociais da Globo. Dez criadores disputam uma vaga na Rede BBB com duas missões por semana. Tadeu Schmidt e Samantha Almeida, diretora de marketing da TV Globo, integram o júri, e o engajamento das publicações também conta para o ranking.

O resultado será anunciado em 6 de janeiro. Quem terminar em primeiro lugar vai produzir conteúdo sobre o "BBB 27" para as redes da emissora durante a temporada. O "Missão Ícone" também tem cobertura no "Mais Você" e em chamadas na programação da Globo.

Casa virtual no Roblox e experiência presencial no Rio

O "BBB" terá seu primeiro mapa oficial no Roblox. O minigame "Mistério BBB – Em Busca do Tadeu" já está disponível, e a réplica interativa da casa chega em janeiro, com espaços para explorar e desafios para os jogadores. Samira Sagr, do "BBB 26", vai participar das ações na plataforma.

Fora do ambiente virtual, o BBB Experience muda de cidade. Depois de passar por São Paulo em 2026, a atração presencial com ambientes inspirados na casa será realizada no Rio de Janeiro em 2027.