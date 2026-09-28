Por que é tão difícil desenvolver personagens da Marvel? Diretor de 'Vingadores' explica

Dirigir uma franquia da Marvel Studios é uma grande pressão. Para Anthony Russo, codiretor de "Vingadores: Doutor Destino", encontrar o equilíbrio entre fazer a história avançar e honrar personagens tão queridos pelos fãs pode ser muito difícil.

Responsável pelo final da Saga do Infinito, Russo trabalhou ao lado do irmão Joe nos longa-metragens "Guerra do Infinito" e "Ultimato". A dupla retornou à Marvel para assumir o próximo grande filme dos Vingadores.

Personagens amados trazem grandes responsabilidades

No último fim de semana, "Vingadores: Ultimato" retornou aos cinemas com a versão estendida "Encore", incluindo 4 minutos de cenas adicionais, conectando o longa-metragem ao novo grande filme da franquia.

Para celebrar o lançamento, Russo participou de uma sessão de perguntas e respostas, na qual falou sobre a dificuldade de desenvolver os super-heróis dos quadrinhos.

“É uma parte muito difícil do processo porque, veja bem, basicamente temos que usar nossos próprios critérios, já que amamos os personagens, amamos a história; nós os amamos da mesma forma que muitos fãs”, disse Russo durante a sessão, segundo o site GamesRadar+.

“Mas algo de que sempre gostamos de lembrar as pessoas é que, sabe, o fandom não fala com uma voz única. Existe uma grande variedade de opiniões sobre quem se identifica com quais personagens e com quais versões desses personagens, pois a relação que as pessoas têm com eles é muito complexa”, continuou.

Anthony Russo também afirmou que ele e seu irmão possuem "muito respeito pela trajetória narrativa que esses personagens percorreram até agora" e que esse trajeto faz parte da magia deles. Ao mesmo tempo, a dupla precisa "surpreender em relação a quem são esses personagens, aonde podem ir, o que podem fazer, o que pode acontecer".

'Vingadores: Doutor Destino'

As declarações de Russo acontecem quase um ano após o trailer de "Vingadores: Doutor Destino" ser revelado, com foco em Thor. De acordo com o diretor, o elenco completo do filme ainda não foi anunciado.

"O elenco é enorme; anunciamos parte dele, mas não anunciamos outra parte", disse Russo. "Eu mesmo me confundo sobre quem já anunciamos e quem não, então preciso ir com calma."

Assista ao trailer de 'Vingadores: Doutor Destino':