Em dezembro de 2018, quem foi à CCXP em São Paulo viu o Homem-Aranha, a Capitã Marvel e o Soldado Invernal no mesmo dia. Tom Holland apareceu no painel da Sony para mostrar o primeiro trailer de "Homem-Aranha: Longe de Casa". Brie Larson e Sebastian Stan foram ao palco da Disney para celebrar os dez anos da Marvel Studios.

Aquele sábado reuniu três dos rostos mais conhecidos da franquia, mas a história da Marvel na convenção já vinha das séries da Netflix e passou também pelos mutantes da Fox.

Veja quais astros da Marvel já estiveram na Comic Con Experience do Brasil:

2015 a 2017: de Jessica Jones à guerreira de Wakanda

Em 2015, Krysten Ritter e David Tennant participaram do painel da Netflix sobre "Jessica Jones". A dupla vivia a investigadora que dá nome à série e o vilão Kilgrave.

Em abril de 2017, a CCXP Tour Nordeste, em Olinda, recebeu Finn Jones e Tom Pelphrey, intérpretes de Danny Rand e Ward Meachum em "Punho de Ferro". Em dezembro, Danai Gurira participou de dois painéis em São Paulo. Em um, falou sobre Michonne, de "The Walking Dead". No outro, apresentou a guerreira Okoye ao público brasileiro antes da estreia de "Pantera Negra".

2018: Homem-Aranha, Capitã Marvel e X-Men na mesma edição

Tom Holland, Jacob Batalon e Jake Gyllenhaal surpreenderam o público no painel da Sony. Os intérpretes de Peter Parker, Ned e Mystério acompanharam a exibição da primeira prévia de "Homem-Aranha: Longe de Casa", que mostrou a viagem de Peter e seus colegas pela Europa.

No painel da Marvel Studios, Brie Larson apresentou uma cena inédita de "Capitã Marvel", seu primeiro filme como Carol Danvers. Sebastian Stan, que já interpretava Bucky Barnes, participou da celebração de dez anos do estúdio, realizada um dia depois da divulgação do primeiro trailer de "Vingadores: Ultimato".

Os mutantes também tiveram espaço. Sophie Turner e Jessica Chastain acompanharam a exibição de cerca de 15 minutos de "X-Men: Fênix Negra" no painel da Fox. O trecho mostrava a missão espacial que muda o rumo de Jean Grey, personagem de Turner.

2022: Homem-Formiga, Gamora e Namor

Paul Rudd e Evangeline Lilly voltaram a falar de Scott Lang e Hope van Dyne no painel de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania". Os dois dividiram o palco com Jonathan Majors, intérprete de Kang, o Conquistador, e com o diretor Peyton Reed.

Na mesma edição, Zoe Saldaña, a Gamora, apresentou o primeiro trailer de "Guardiões da Galáxia Vol. 3" ao lado de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios. Tenoch Huerta, intérprete de Namor em "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", falou em seu painel sobre a representação latina em Hollywood.

Quando será a próxima CCXP?

A CCXP26 acontece de 3 a 6 de dezembro de 2026, de quinta a domingo, no São Paulo Expo, na capital paulista. O primeiro dia terá o Marvel Day, com programação dedicada ao universo dos heróis e um painel de "Vingadores: Doutor Destino".