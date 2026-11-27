A primeira coisa que Dave Keuning quis saber ao acordar de uma cirurgia de emergência foi se ainda conseguia tocar guitarra. Em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira, 26, o músico do The Killers contou que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) grave duas semanas antes e que voltou a tocar como antes.

Segundo Keuning, um coágulo interrompeu o fluxo de sangue para o lado direito do cérebro. Ao chegar ao hospital, ele havia perdido a visão de um olho e os movimentos do lado esquerdo do corpo. O guitarrista atribuiu à rapidez da esposa em levá-lo ao hospital um papel decisivo no atendimento.

“Os médicos disseram que eu tinha 40% de chance de sobreviver e que ficaria com sequelas, mas, por algum milagre, estou bem”, escreveu o músico. Na publicação, ele compartilhou uma foto com a esposa e a filha recém-nascida.

Keuning afirmou que recuperou a fala e os movimentos após a cirurgia. “Consigo tocar guitarra tão bem quanto antes. Me sinto extremamente afortunado por estar vivo e bem, e por poder usar minhas mãos e pés e falar como antes”, declarou.

De volta ao estúdio e aos palcos

Keuning fundou o The Killers com o vocalista Brandon Flowers em 2001. Em 2017, após relatar exaustão, o guitarrista se afastou das turnês para passar mais tempo com a família. Quatro anos depois, aceitou o convite dos colegas para gravar Pressure Machine. À revista Rolling Stone, ele disse que o trabalho no disco ajudou a reaproximar os integrantes.

Desde então, Keuning voltou aos palcos com a banda em algumas ocasiões. Em 2026, participou do show de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA, em Budapeste, em 30 de maio, e de outras datas da turnê.

O próximo álbum do The Killers

Flowers anunciou recentemente Thrasher, seu novo álbum solo. Em entrevista à Rolling Stone, o vocalista disse que os quatro integrantes do The Killers voltaram a trabalhar juntos e já avançaram na produção do próximo disco da banda.

A expectativa de Flowers é lançar o álbum no início de 2028, com a possibilidade de antecipar a estreia para o fim de 2027.