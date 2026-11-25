Da armadura do Homem de Ferro à máscara do Doutor Destino, Robert Downey Jr. está de volta à Marvel. Em "Vingadores: Doutor Destino", o ator interpreta Victor von Doom, o vilão que coloca os Vingadores, os X-Men e o Quarteto Fantástico em rota de colisão.

O papel marca a volta de Downey Jr. ao Universo Cinematográfico Marvel, que ele ajudou a inaugurar como Tony Stark em "Homem de Ferro" (2008). A história do herói chegou ao fim em "Vingadores: Ultimato" (2019), quando Stark se sacrificou para derrotar Thanos.

Quem é o Doutor Destino nos quadrinhos?

Victor von Doom nasceu na Latvéria, uma pequena nação fictícia da Europa Oriental. Ainda jovem, perdeu os pais e passou a estudar tanto ciência quanto os conhecimentos místicos deixados por sua mãe.

Sua inteligência o levou aos Estados Unidos, onde recebeu uma bolsa de estudos e conheceu Reed Richards, o futuro Senhor Fantástico.

A relação entre os dois rapidamente se transformou em uma rivalidade. Victor era inteligente e tinha uma enorme ambição, enquanto Reed se tornou um dos poucos cientistas capazes de acompanhar seu raciocínio.

O conflito entre eles ganhou uma dimensão definitiva quando Victor desenvolveu uma máquina capaz de estabelecer contato com outras dimensões. Reed percebeu um erro nos cálculos e tentou alertá-lo, mas Victor ignorou o aviso.

O experimento terminou em uma explosão que deixou seu rosto marcado. Expulso da universidade, ele seguiu para o Tibete, onde aprofundou seus conhecimentos científicos e místicos e desenvolveu a armadura e a máscara que se tornariam sua marca registrada.

De volta à Europa, Victor assumiu o controle da Latvéria e passou a governar o país como Doutor Destino. A posição política é uma parte importante do personagem. Doom possui um território, recursos militares, tecnologia avançada e autoridade de chefe de Estado.

Nos quadrinhos, ele também utiliza robôs chamados Doombots, construídos à sua imagem e usados tanto para proteção quanto para executar seus planos.

Essa combinação faz de Doom um inimigo diferente dos tradicionais supervilões da Marvel. Ele pode enfrentar um herói individualmente, comandar um exército ou agir no cenário político internacional.

E tudo isso parte de uma convicção particular: Victor acredita que possui capacidade para governar o mundo melhor do que qualquer outra pessoa.

Victor vom Doom nos quadrinhos da Marvel (Reprodução / Marvel)

Como será o personagem no filme?

Em "Vingadores: Doutor Destino", Victor von Doom está no centro de uma crise que coloca três universos em rota de colisão. A ameaça reúne os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men e os heróis de Wakanda no mesmo filme.

O encontro com o Quarteto Fantástico tem um peso especial para Doom. Nos quadrinhos, Reed Richards é um dos principais rivais do vilão. No cinema, o personagem é vivido por Pedro Pascal, que volta ao papel depois de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

O elenco também reúne diferentes gerações de heróis da Marvel. Anthony Mackie retorna como Sam Wilson, o Capitão América, enquanto Letitia Wright volta como Shuri, a Pantera Negra de Wakanda. Entre os mutantes, Patrick Stewart e Ian McKellen retomam os papéis de Professor Xavier e Magneto, que interpretaram nos primeiros filmes dos X-Men.

'Vingadores: Doutor Destino' estreia no dia 17 de dezembro de 2026 (Divulgação / Marvel Studios)

Quais são os poderes do Doutor Destino?

A principal característica de Doom é justamente a combinação entre ciência e magia.

Como cientista, ele domina áreas como robótica, energia, armamentos e viagens no tempo. Sua armadura aumenta sua força e resistência, permite voo e possui diferentes sistemas de ataque e defesa.

Ao mesmo tempo, Doom é um poderoso feiticeiro. O conhecimento místico veio inicialmente de sua mãe e foi ampliado ao longo de sua trajetória.

Essa combinação permite que o personagem enfrente adversários com diferentes tipos de habilidades. Sua inteligência serve para criar tecnologia capaz de rivalizar com outros gênios da Marvel, enquanto a magia amplia ainda mais seu arsenal.

A própria Marvel descreve Victor como um gênio científico movido por uma enorme ambição e por seu desejo de controle.

Como a Marvel anunciou a volta do ator?

A Marvel revelou a escalação na San Diego Comic-Con, em julho de 2024. Downey Jr. subiu ao palco vestido como o Doutor Destino e tirou a máscara diante do público. No mesmo painel, o estúdio anunciou a volta dos irmãos Anthony e Joe Russo, que dirigiram "Vingadores: Ultimato" e assinam a direção do novo longa.

Quando estreia 'Vingadores: Doutor Destino'?

"Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. O confronto com o vilão de Robert Downey Jr. prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para 17 de dezembro de 2027.

A sequência vai encerrar a Saga do Multiverso, fase do Universo Cinematográfico Marvel que começou após "Vingadores: Ultimato".

Confira o trailer final do novo filme: