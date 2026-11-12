Qual será o papel de Wanda em 'Vingadores: Doutor Destino'? Entenda

Atenção: o texto contém spoilers do final de "VisionQuest".

A Feiticeira Escarlate entrou na mira do próximo grande vilão da Marvel. A cena pós-créditos do final de "VisionQuest", disponível no Disney+, mostra Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, diante do Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr. O encontro oferece uma pista sobre seu possível papel em "Vingadores: Doutor Destino": seus poderes são parte do interesse do antagonista.

O que a cena revela sobre Wanda?

A sequência retorna aos escombros de Wundagore, onde Wanda desapareceu após derrubar o templo no fim de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", de 2022.

Destino remove os destroços e ordena que a Feiticeira Escarlate desperte, afirmando que o poder dela será seu. Wanda abre os olhos antes do corte para o preto. A cena estabelece o objetivo do vilão, mas deixa o destino da personagem em suspense.

#VisionQuest Post Credit Scene set up 'AVENGERS DOOMSDAY'👀 Dr Doom collecting Scarlet Witch to his team, which consists of: -Hulk/Bruce Banner

-Doctor Strange/Boris

-the witches : Clea, Wanda... https://t.co/wKljviAVST — Hulk News (@BuiltFromSmash) November 11, 2026

A Feiticeira Escarlate será vilã?

Segundo o insider LiveWarrior, em uma informação divulgada em maio de 2025, Elizabeth Olsen deve voltar como Wanda Maximoff em "Vingadores: Doutor Destino", desta vez como uma vilã sob o comando do Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.

Um ano após o fim de "WandaVision", lançada em 2021, Elizabeth Olsen demonstrou otimismo sobre voltar a interpretar Wanda em entrevista à Variety.

"É estranho que eu esteja esperando voltar, mas ninguém me disse que vou fazer nada!", revelou Olsen. "Mas, na minha cabeça, estou partindo do princípio de que eles vão me querer de volta. Não sei em que função, mas espero voltar. Espero também me divertir mais fazendo algo diferente."

Outra pista é a contagem regressiva de "Vingadores: Doutor Destino" no canal oficial do filme no YouTube, que ganhou uma mudança após o retorno de Wanda em "VisionQuest", na última terça-feira, 10. Segundo o ScreenRant, o texto da transmissão, mantido desde janeiro, passou a aparecer em vermelho, cor associada à Feiticeira Escarlate.

Contagem regressiva para a estreia de 'Vingadores: Doutor Destino'. Reprodução / YouTube

Quando 'Doutor Destino' estreia?

Por enquanto, "VisionQuest" entrega a resposta sobre o retorno de Elizabeth Olsen e estabelece o próximo conflito da personagem. Wanda está de volta, e o interesse de Destino em sua magia transforma o despertar em uma ameaça para seu futuro.

"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. A produção reunirá os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men e outros personagens em um conflito envolvendo diferentes realidades.

O longa também prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para dezembro de 2027. A sequência fechará o arco da Saga do Multiverso, concluindo a história desenvolvida ao longo das últimas fases do Universo Cinematográfico da Marvel.