Vingadores: Doutor Destino: novo trailer reúne heróis dos X-Men e Quarteto Fantástico antes da estreia em dezembro (Divulgação / Marvel Studios)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h14.
Novo trailer de "Vingadores: Doutor Destino" revela participações de X-Men, Quarteto Fantástico e Steve Rogers. A sequência traz cenas inéditas e confirma a estreia da personagem Kate Bishop. O filme une heróis de diferentes universos contra a ameaça do Doutor Destino.
"Vingadores: Doutor Destino" está cada vez mais próximo e a Marvel liberou um novo trailer para os fãs, com foco em Steve Rogers, o antigo Capitão América, novos personagens confirmados e cenas inéditas do longa-metragem.
O novo trailer traz imagens dos X-Men, Quarteto Fantástico e a primeira cena de Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfield. A atriz foi confirmada no longa-metragem no último fim de semana.
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— Marvel Studios (@MarvelStudios) November 23, 2026
Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme reúne heróis de três universos em uma história centrada na ameaça do Doutor Destino. O elenco inclui Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Pedro Pascal e Patrick Stewart. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de dezembro.
Glossário
O que é Kate Bishop?
Personagem da Marvel que aparece no novo trailer de Vingadores: Doutor Destino, interpretada por Hailee Steinfield.