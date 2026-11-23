"Vingadores: Doutor Destino" está cada vez mais próximo e a Marvel liberou um novo trailer para os fãs, com foco em Steve Rogers, o antigo Capitão América, novos personagens confirmados e cenas inéditas do longa-metragem.

O novo trailer traz imagens dos X-Men, Quarteto Fantástico e a primeira cena de Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfield. A atriz foi confirmada no longa-metragem no último fim de semana.

Veja o vídeo:

Team up and stand together. Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get tickets now. https://t.co/HReh5UgcRk https://t.co/EIyr68003m — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 23, 2026

Quando estreia "Vingadores: Doutor Destino"?

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme reúne heróis de três universos em uma história centrada na ameaça do Doutor Destino. O elenco inclui Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Pedro Pascal e Patrick Stewart. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de dezembro.