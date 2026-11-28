O Ibovespa voltou a mirar os 200 mil pontos depois de um pregão de forte recuperação com a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Mas, se a indicação do agora ex-presidente do conselho de administração do Bradesco foi suficiente para mudar o humor dos investidores e reduzir parte do prêmio de risco dos ativos brasileiros, a continuidade da alta dependerá de algo mais difícil: a capacidade do novo ministro de transformar credibilidade em medidas concretas para as contas públicas.

Na quinta-feira, 26, antes mesmo da confirmação oficial de Trabuco, o principal índice da B3 disparou 6,07%, aos 176.799,84 pontos, na maior alta desde o primeiro turno das eleições, em 5 de outubro. Nesta sexta-feira, 27, após o anúncio feito na noite anterior, o Ibovespa chegou a avançar mais de 3% e ultrapassou os 183 mil pontos, mas perdeu força ao longo do pregão, pressionado principalmente pelas ações de Petrobras e Vale, e fechou estável.

A recuperação, embora expressiva, ainda não devolveu as perdas provocadas pela reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes do segundo turno, em 23 de outubro, o Ibovespa havia encerrado o pregão aos 205.082,56 pontos. Até o início da semana estava em 164.089,81 pontos, uma queda de quase 20%. A reação dos últimos pregões, principalmente de quinta, recolocou os 200 mil pontos no radar, mas não eliminou as dúvidas sobre o caminho até lá.

Para Marcelo Fonseca, economista-chefe e estrategista do Grupo CVPar Quadrante, a bolsa brasileira ainda tem espaço para recuperar parte do desconto acumulado. Segundo o especialista, o Ibovespa negocia atualmente com um desconto de aproximadamente 15% a 20% em relação à média histórica de seu múltiplo preço sobre lucro (P/L).

"No primeiro turno, batemos na média histórica. Então, hoje, estamos negociando com um desconto de cerca de 15% a 20% em relação à média histórica", afirma.

Na avaliação do estrategista, a combinação entre a escolha de nomes técnicos para a equipe econômica, a perspectiva de uma agenda fiscal mais consistente e o envio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para conter o avanço das despesas obrigatórias pode favorecer uma recuperação gradual dos preços. Se esses sinais forem confirmados, diz, seria razoável esperar que a Bolsa convergisse novamente para seu patamar histórico de valuation ao longo dos próximos meses.

Fonseca, porém, evita transformar essa perspectiva em uma projeção direta para o Ibovespa. Para o economista, mais importante do que estabelecer uma meta em pontos é observar se as expectativas que impulsionaram a bolsa antes do segundo turno voltarão a se materializar.

O que falta para a Bolsa chegar aos 200 mil pontos

A diferença entre a recuperação dos preços e uma mudança efetiva nos fundamentos também é o principal alerta de Luciano França, sócio e gestor de renda variável da Paramis Avantgarde. Na avaliação de França, boa parte da reprecificação provocada pela expectativa em torno de Trabuco já aconteceu.

"É muito difícil trabalhar com valor justo para o índice, porque ele depende de premissas que ainda não estão dadas: a trajetória da dívida, o juro longo e o lucro das empresas", afirma.

França destaca que a alta de 6,07% do Ibovespa na quinta-feira, acompanhada pela queda da PTAX do dólar de R$ 5,88 para R$ 5,74, mostra o tamanho do prêmio de risco que estava embutido nos preços. O mercado, segundo o gestor, devolveu primeiro o prêmio relacionado à incerteza sobre quem comandaria a Fazenda. A próxima etapa, entretanto, dependerá das entregas do governo.

"Pelos dados da B3, o índice passou de 206 mil pontos antes do segundo turno com um prêmio fiscal menor do que o de hoje. Para voltar a esse patamar, o mercado precisaria ver medidas concretas de controle de gastos, uma curva de juros longa mais baixa e a confirmação de que o lucro das empresas aguenta o ciclo", diz França.

Sem esses avanços, a tendência é que a valorização fique concentrada em setores mais sensíveis aos juros e ao câmbio, sem necessariamente impulsionar o índice como um todo.

O economista também vê um limite para a retirada do prêmio de risco apenas com base na credibilidade pessoal do novo ministro. "Credibilidade abre espaço, mas não substitui medida. O mercado retira prêmio com um nome confiável, e volta a cobrar quando o calendário de entregas atrasa", afirma.

Um dos indicadores a acompanhar, segundo o gestor, será justamente o comportamento dos juros longos. Se as taxas não recuarem junto com a Bolsa, será um sinal de que os investidores ainda não compraram a trajetória fiscal.

Trabuco terá de provar força política

A expectativa em torno da capacidade de articulação do novo ministro também aparece na análise do UBS Brasil. Para os estrategistas do banco Solange Srour, Ronaldo Patah, Debora Nogueira e Victoria Brant-Roquetti, a escolha de Trabuco representa uma notícia positiva não apenas por sua experiência e credibilidade no setor financeiro, mas principalmente pelos sinais de respaldo político do presidente Lula.

O banco avalia que o acesso direto ao presidente pode ampliar a capacidade da Fazenda de coordenar a política econômica e sustentar medidas fiscalmente necessárias, mas politicamente difíceis. A comparação com Joaquim Levy, que assumiu o Ministério da Fazenda no governo Dilma Rousseff, em 2015, sem delegação política clara, é apontada como um alerta sobre a importância do apoio presidencial.

A recepção inicial no Congresso também é considerada favorável pelo UBS. Ainda assim, o banco ressalta que a boa avaliação de lideranças políticas não garante votos para as propostas. "O ponto central será saber se essa proximidade se traduzirá em apoio efetivo quando surgirem as primeiras decisões impopulares", afirmam os estrategistas.

Entre os primeiros pontos observados pelo mercado estarão a composição da equipe econômica, a ambição da agenda de reformas e a capacidade de aprovar e executar as propostas.

Mercado ainda não precificou "sucesso" da gestão Trabuco

Para Arnaldo Lima, economista e líder de relações com investidores da Polo Capital, a escolha de Trabuco representa apenas a primeira etapa de uma possível redução do prêmio de risco dos ativos brasileiros. "O mercado já começou a precificar Trabuco, mas ainda não precificou o sucesso de sua gestão", afirma.

Lima considera factível a recuperação dos 200 mil pontos em 2027, especialmente se houver uma redução mais acentuada dos juros futuros. Para isso, porém, o governo precisará aprovar uma PEC que reduza estruturalmente a trajetória de crescimento das despesas obrigatórias e cumprir as metas fiscais próximas ao centro da banda de tolerância.

O tamanho do desafio aparece nos próprios indicadores fiscais. Nas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2026 compiladas pela Polo Capital, o Brasil tem a maior despesa líquida com juros entre os países do G20 analisados, equivalente a 7,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

A dívida bruta está estimada em 97% do PIB, enquanto o resultado nominal deve registrar déficit de 8,1% do PIB, o segundo pior do grupo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Rali pode perder força?

A possibilidade de uma recuperação mais duradoura também esbarra na resistência política que Trabuco poderá encontrar dentro do próprio governo. Para Roberto Simioni, economista-chefe da Blue3 Investimentos, o nome do banqueiro oferece alívio no curto prazo, mas ainda existem dúvidas sobre sua capacidade de conduzir uma agenda de ajuste em um ambiente político complexo.

Na avaliação de Simioni, a credibilidade de Trabuco e a expectativa de uma equipe econômica mais ortodoxa devem favorecer a Bolsa e o câmbio nas próximas semanas. O problema é o que acontece quando o governo precisar negociar medidas concretas e enfrentar resistências.

O economista chama atenção para o risco de o ministro não conseguir sustentar sua agenda diante das disputas políticas dentro do PT e das pressões por mais gastos. Nesse cenário, a expectativa positiva inicial poderia perder força ao longo dos próximos meses.

"Para as próximas semanas, talvez tenhamos queda do dólar, melhora da bolsa e fechamento da curva de juros, dando a impressão de que a tensão da Faria Lima passou, mas acredito que isso pode voltar mais à frente", afirma.

O primeiro grande teste será a PEC que o governo prepara para conter o crescimento das despesas obrigatórias. Entre os pontos que deveriam ser enfrentados, segundo Fonseca, da CVPar, estão mudanças nos critérios de correção do salário mínimo e dos pisos de saúde e educação, cortes mais profundos nos gastos tributários e uma redução mais ambiciosa das emendas parlamentares.

"Não existe um cenário em que você tenha o controle das despesas obrigatórias sem passar, pelo menos inicialmente, por esses pontos", diz.

A avaliação dos especialistas, portanto, aponta para uma janela de recuperação da Bolsa, mas ainda sem garantias de que o movimento será suficiente para levar o Ibovespa de volta aos 200 mil pontos até o fim de 2026.