Aos 60 anos, Michel Hartveld decidiu começar de novo. Depois de quase três décadas na indústria petroquímica, deixou a carreira executiva para investir em lavanderias. Quase 30 anos depois, aos 89, comanda 12 unidades da 5àsec no Rio de Janeiro e ainda procura oportunidades para expandir o negócio.

Michel venceu a categoria Empreendedor 50+ do Prêmio Multi, que reconhece os melhores multifranqueados do Brasil.

A mudança de setor veio com uma aposta pouco convencional para quem já havia construído uma carreira. Michel conheceu a franquia em 1996, viajou à França para negociar diretamente com o fundador e abriu a primeira loja no Rio em 1997. Desde então, enfrentou expansão, chegou a ter 15 unidades, atravessou a pandemia e reorganizou a operação para buscar novas fontes de receita.

“Eu sempre fui empreendedor no sentido de procurar um negócio, onde é que a gente vai investir, que oportunidade é essa”, diz Michel Hartveld.

Por que ele trocou a petroquímica pelas lavanderias

A decisão de empreender não significou abandonar a lógica que havia guiado sua carreira anterior. Engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado pela Ohio State University, nos Estados Unidos, Hartveld participou da criação da Unipar e foi diretor da Petroquímica União, a primeira central petroquímica do Brasil.

A experiência em grandes projetos, negociações e avaliação de investimentos ajudou a preparar a mudança. Mas o tamanho dos problemas também mudou.

“Naquela época, cada problema era de 10 milhões de dólares. Hoje, meus problemas são de 10 mil reais”, afirma.

O negócio apareceu em uma feira em São Paulo, em 1996. Ao conhecer a 5àsec, Hartveld se interessou pelo modelo e decidiu ir a Marselha, na França, para negociar diretamente com Roger Chavonon, fundador da marca. A viagem foi parte da aposta que, no ano seguinte, se transformaria em sua primeira unidade no Rio de Janeiro.

De uma loja na Tijuca a 15 unidades no Rio

A primeira lavanderia foi instalada na Tijuca, ao lado de um hipermercado Carrefour. A proposta aproveitava o fluxo de consumidores que deixavam as roupas para lavar enquanto faziam compras. A partir dali, a operação avançou para bairros como Ipanema, Botafogo e Copacabana.

A expansão levou a rede a 15 unidades. A experiência de gestão acumulada na petroquímica entrou em outra escala, com decisões mais próximas da operação, do cliente e das despesas do dia a dia. O desafio passou a ser manter as lojas funcionando e encontrar oportunidades para crescer sem perder o controle do negócio.

A pandemia interrompeu parte desse caminho. Com o impacto sobre a demanda e a operação, Hartveld fechou algumas unidades e precisou reorganizar a rede. A resposta não foi apenas retomar o modelo anterior, mas ampliar os serviços oferecidos pela empresa.

A pandemia mudou a forma de buscar receita

Depois da reestruturação, o negócio passou a investir mais em coleta e entrega de roupas em domicílio e no atendimento a empresas. A operação corporativa, conhecida pela sigla B2B, já representa entre 15% e 20% das vendas.

A diversificação também abriu espaço para clientes que demandam maior volume de processamento, como hotéis e condomínios residenciais. Hartveld prepara a ampliação de uma unidade, com mais máquinas, para atender à demanda hoteleira. Também estuda uma nova oportunidade em outro bairro do Rio.

A meta é aumentar o faturamento em cerca de 10% ao ano, sem depender necessariamente da abertura de novas lojas. A estratégia combina o crescimento da operação atual, novos serviços e uma demanda por conveniência, em um mercado no qual consumidores têm cada vez menos tempo para cuidar das tarefas domésticas.

Aos 89 anos, o próximo desafio ainda é crescer

A busca por novas oportunidades continua concentrada nas mãos de Hartveld. Aos 89 anos, ele acompanha investimentos e projetos de expansão, enquanto a filha Flávia Hartveld trabalha nas áreas de marketing e comunicação da empresa. O empresário também mantém vínculos com o setor petroquímico e participa de encontros da indústria.

A aposentadoria, por enquanto, não está no horizonte. A disposição para encontrar novos negócios segue como parte da rotina, quase três décadas depois da mudança de carreira.

“Você tem que ter um desafio constante”, afirma.

E, para Hartveld, o desafio ainda não acabou. “Eu não posso parar de trabalhar”.