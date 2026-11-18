Robert Downey Jr: ator retorna ao Universo Cinematográfico Marvel como Doutor Destino, novo antagonista da saga dos Vingadores (Divulgação/Marvel)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12h34.
Os fãs que vêm acompanhando a Marvel nos últimos anos sabem que, antes de "Vingadores: Doutor Destino", existia “Vingadores: A Dinastia Kang”. O longa-metragem, que nunca foi lançado, foi anunciado por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, na Comic-Con de julho de 2022.
O plano original divulgado por Feige colocava Kang, o Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, como o próximo grande vilão do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). No entanto, a recepção negativa de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", que apresentou o personagem, e as polêmicas envolvendo Jonathan Majors levaram a Marvel a rever seus planos.
Após uma estreia desastrosa em "Quantumania", em março de 2023, Jonathan Majors foi preso após agredir sua então namorada no banco de trás de um veículo particular. O ator foi oficialmente condenado em dezembro de 2023, após um júri de seis pessoas considerá-lo culpado por duas acusações de contravenção penal, envolvendo assédio e agressão.
A Marvel demitiu Majors imediatamente após o anúncio da condenação. Em abril de 2024, o ator foi sentenciado a um ano de aconselhamento sobre violência doméstica.
Com a demissão, o Universo Cinematográfico Marvel passou por uma reformulação, e “Vingadores: A Dinastia Kang” se transformou em “Vingadores: Doomsday”, ou foi como pareceu.
A nova direção da Marvel traz Robert Downey Jr. de volta ao UCM, dessa vez como o vilão Doutor Destino. No entanto, Kevin Feige revelou, na edição mais recente da revista Empire, que esse sempre foi o plano.
“Provavelmente ainda se chamaria ‘A Dinastia Kang’, mas o filme serviria como uma preparação para a chegada do Doutor Destino, por volta da metade da trama”, explicou Feige.
O presidente da Marvel explicou que o plano original para “A Dinastia Kang” era uma espécie de “isca”, ou seja, um filme que surpreenderia o público ao revelar o Doutor Destino, um antagonista à altura de Thanos, como o verdadeiro vilão na saga do multiverso.
Feige também revelou que a Marvel entrou em contato pela primeira vez com o agente de Robert Downey Jr. em fevereiro de 2023, algumas semanas antes da prisão de Majors na cidade de Nova York.
“Foi uma situação muito delicada”, disse Feige sobre o caso de Majors. “Não queríamos tomar decisões precipitadas em relação a questões contratuais. As pessoas acham que houve uma relação de causa e efeito com os problemas de Jonathan, e isso certamente acelerou algumas coisas. Mas a ideia de introduzir o Doutor Destino já estava em andamento bem antes disso… ‘Quantumania’ não foi recebido da forma que gostaríamos. Há muitos elementos no filme dos quais nos orgulhamos — a interpretação de Kang é um deles. Mas, mesmo naquela época, já estávamos fazendo mudanças em 'A Dinastia Kang'", afirmou Feige.
“Vingadores: Doutor Destino” estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro.
Segundo Kevin Feige, o filme manteria provavelmente o título “A Dinastia Kang”, mas prepararia a chegada do Doutor Destino por volta da metade da trama. O personagem seria revelado como o verdadeiro vilão da história.
Segundo Kevin Feige, a Marvel entrou em contato com o agente de Robert Downey Jr. em fevereiro de 2023, algumas semanas antes da prisão de Jonathan Majors.
A Marvel demitiu Jonathan Majors após a condenação do ator, em dezembro de 2023, por duas acusações de contravenção penal relacionadas a assédio e agressão contra sua então namorada. Em abril de 2024, Majors foi sentenciado a um ano de aconselhamento sobre violência doméstica.
Segundo Kevin Feige, a ideia de introduzir o Doutor Destino já estava em andamento antes dos problemas de Jonathan Majors, embora o caso tenha acelerado algumas decisões. Feige afirmou que a Marvel também já fazia mudanças em “A Dinastia Kang” após a recepção de “Quantumania”.
“Vingadores: Doutor Destino” estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro.