Os fãs que vêm acompanhando a Marvel nos últimos anos sabem que, antes de "Vingadores: Doutor Destino", existia “Vingadores: A Dinastia Kang”. O longa-metragem, que nunca foi lançado, foi anunciado por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, na Comic-Con de julho de 2022.

O plano original divulgado por Feige colocava Kang, o Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, como o próximo grande vilão do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). No entanto, a recepção negativa de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", que apresentou o personagem, e as polêmicas envolvendo Jonathan Majors levaram a Marvel a rever seus planos.

O fim da 'Dinastia Kang'

Após uma estreia desastrosa em "Quantumania", em março de 2023, Jonathan Majors foi preso após agredir sua então namorada no banco de trás de um veículo particular. O ator foi oficialmente condenado em dezembro de 2023, após um júri de seis pessoas considerá-lo culpado por duas acusações de contravenção penal, envolvendo assédio e agressão.

A Marvel demitiu Majors imediatamente após o anúncio da condenação. Em abril de 2024, o ator foi sentenciado a um ano de aconselhamento sobre violência doméstica.

Com a demissão, o Universo Cinematográfico Marvel passou por uma reformulação, e “Vingadores: A Dinastia Kang” se transformou em “Vingadores: Doomsday”, ou foi como pareceu.

O plano secreto de Kevin Feige

A nova direção da Marvel traz Robert Downey Jr. de volta ao UCM, dessa vez como o vilão Doutor Destino. No entanto, Kevin Feige revelou, na edição mais recente da revista Empire, que esse sempre foi o plano.

“Provavelmente ainda se chamaria ‘A Dinastia Kang’, mas o filme serviria como uma preparação para a chegada do Doutor Destino, por volta da metade da trama”, explicou Feige.

O presidente da Marvel explicou que o plano original para “A Dinastia Kang” era uma espécie de “isca”, ou seja, um filme que surpreenderia o público ao revelar o Doutor Destino, um antagonista à altura de Thanos, como o verdadeiro vilão na saga do multiverso.

Feige também revelou que a Marvel entrou em contato pela primeira vez com o agente de Robert Downey Jr. em fevereiro de 2023, algumas semanas antes da prisão de Majors na cidade de Nova York.

“Foi uma situação muito delicada”, disse Feige sobre o caso de Majors. “Não queríamos tomar decisões precipitadas em relação a questões contratuais. As pessoas acham que houve uma relação de causa e efeito com os problemas de Jonathan, e isso certamente acelerou algumas coisas. Mas a ideia de introduzir o Doutor Destino já estava em andamento bem antes disso… ‘Quantumania’ não foi recebido da forma que gostaríamos. Há muitos elementos no filme dos quais nos orgulhamos — a interpretação de Kang é um deles. Mas, mesmo naquela época, já estávamos fazendo mudanças em 'A Dinastia Kang'", afirmou Feige.

“Vingadores: Doutor Destino” estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro.