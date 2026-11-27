CCXP: festival reúne quatro atores de "O Senhor dos Anéis", apresenta a nova série de Harry Potter e terá shows de Alok e Emicida (Diego Padilha/ CCXP)
Freelancer
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17h14.
Frodo e Gimli vão se reencontrar em São Paulo. Elijah Wood e John Rhys-Davies se juntam aos atores que viveram Merry e Pippin para celebrar os 25 anos de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" na CCXP26.
A lista de convidados também tem Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson no mesmo painel e a jogadora de futebol brasileira Marta falando sobre o filme que vai contar sua história. O festival acontece de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.
A programação divulgada até o momento inclui ainda a primeira visita de Christopher Lloyd ao Brasil, apresentações de Alok e Emicida e um painel com os atores que vivem Hagrid e tio Valter na nova adaptação de Harry Potter. Confira quem já tem presença confirmada e o que cada convidado vai apresentar.
O primeiro dia da CCXP26 terá uma programação dedicada à Marvel. O estúdio confirmou que a turnê de "Vingadores: Doutor Destino" passa pelo festival. Os nomes do elenco que virão a São Paulo ainda aguardam anúncio.
Entre os convidados já confirmados, Brian Michael Bendis, cocriador de Miles Morales, fala sobre sua trajetória às 13h30, no Palco Omelete. Às 14h, o quadrinista brasileiro RB Silva participa de uma conversa sobre o trabalho de artistas do país nas HQs da Marvel.
Christopher Lloyd, o Doutor Brown de "De Volta para o Futuro" e o Tio Chico de "A Família Addams", sobe ao Palco Thunder às 18h para relembrar a carreira. O ator fará sessões de fotos e autógrafos nos quatro dias do festival e volta ao Palco Omelete no domingo, às 12h30.
Às 20h, o Thunder reúne Elijah Wood (Frodo), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin) e John Rhys-Davies (Gimli) pelos 25 anos de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel". O reencontro integra a homenagem Fellowship Forever. Wood também tem sessões de fotos e autógrafos na quinta e na sexta.
A sexta também marca os 30 anos de "Sailor Moon" no Brasil. Priscilla Concepcion, Denise Reis, Agatha Paulita, César Marchetti e Fernanda Bullara relembram os bastidores da dublagem brasileira em um encontro às 15h45, no Palco Omelete.
Jake Gyllenhaal apresenta "Matador de Aluguel 2" no painel do Prime Video, às 18h30, no Palco Thunder. No mesmo encontro, Jensen Ackles e Aya Cash mostram novidades de "Vought: A Origem", série que volta ao passado da empresa por trás dos super-heróis de "The Boys".
Às 19h45, Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson assumem o Thunder no painel do Paramount+. Stallone apresenta "Tulsa King", série em que interpreta o mafioso Dwight Manfredi, enquanto Jackson fala de "Frisco King", derivada centrada no personagem Lee Washington.
Mais cedo, Alok participa da primeira exibição mundial do episódio de estreia de "Free Fire: Daybreak", anime inspirado no jogo, às 15h, no Thunder. O DJ também toca no Palco Omelete às 17h, mesmo horário em que o Globoplay apresenta novidades de "Paraíso Perdido", "Emergência 53" e "Arcanjo Renegado" no palco principal.
A HBO Max reúne Nick Frost, que interpreta Hagrid, Daniel Rigby, o tio Valter, e a showrunner Francesca Gardiner no Palco Thunder, às 18h30. O trio vai falar sobre os bastidores de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", série que estreia no Natal.
Às 15h15, Marta participa do painel da TV Globo no Thunder. A jogadora fala sobre sua cinebiografia, na qual será interpretada por Alice Carvalho, também confirmada no festival. O encontro terá novidades de "Avenida Brasil 2" e a apresentação do mascote da Copa do Mundo Feminina de 2027.
Emicida abre o Crunchyroll Show às 14h15, no Thunder, com uma apresentação inédita. O painel também terá anúncios sobre os animes que chegam à plataforma em 2027. Já o Prime Video anunciou Ícaro Silva e Carol Garcia para falar da segunda temporada de "Tremembé", além de Isis Valverde e Fábio Assunção para apresentar o filme "Tiros no Escuro".
Todd McFarlane, criador de Spawn e cocriador de Venom, fala sobre a carreira na sexta, às 19h, no Thunder. Mark Waid volta à CCXP no ano em que a HQ "O Reino do Amanhã", da qual é roteirista, completa 30 anos. Inio Asano, autor de "Boa Noite Punpun", tem encontro marcado no Palco Omelete no sábado.
O Artists' Valley também reúne nomes como John Romita Jr., conhecido pelo trabalho com o Homem-Aranha, Jock, que leva ao festival o quadrinho autoral "Gone", e o brasileiro Rafael Albuquerque, de "Vampiro Americano". Na programação de exposições, o festival celebra os 40 anos da HQ "Batman: O Cavaleiro das Trevas", de Frank Miller.
A organização atualiza horários e convidados na programação oficial da CCXP26.