Existem muitas maneiras de conhecer Paris, e a escolha de onde se hospedar pode mudar completamente a experiência na cidade. Já estive na capital francesa em diferentes ocasiões e, cada vez mais, tenho uma preferência pela margem esquerda do Sena, especialmente pelo 6º arrondissement. A região reúne boa parte daquilo que mais gosto em Paris: excelentes restaurantes, pequenas cafeterias, lojas especializadas em vinhos, galerias de arte e uma atmosfera que permite aproveitar a cidade com um pouco mais de tranquilidade.

Em minha última passagem por Paris, passei dois dias no Lutetia, um dos hotéis mais emblemáticos da cidade, atualmente integrante do grupo Mandarin Oriental. Além de experimentar sua gastronomia, tive a oportunidade de conhecer os bastidores da propriedade, visitar sua adega e compreender um pouco mais sobre a história de um hotel que, ao longo de mais de um século, acompanhou algumas das principais transformações culturais e sociais da França.

Mais de um século de história

Inaugurado em 1910, o Lutetia nasceu de uma visão empresarial bastante interessante. A família Boucicaut, responsável pelo desenvolvimento do Le Bon Marché, identificou a necessidade de oferecer uma hospedagem de alto padrão aos clientes e fornecedores que chegavam a Paris. O hotel foi construído praticamente em frente à loja de departamentos, na esquina do Boulevard Raspail com a Rue de Sèvres, e recebeu um nome que faz referência a Lutécia, antiga denominação romana de Paris.

Sua arquitetura traduz um momento de transição entre o Art Nouveau e o Art Déco, enquanto sua história se confunde com a própria identidade intelectual de Saint-Germain-des-Prés. Personalidades como Pablo Picasso, Henri Matisse, James Joyce, Antoine de Saint-Exupéry e Joséphine Baker fizeram parte da trajetória do hotel, que se tornou um importante ponto de encontro de artistas, escritores e intelectuais.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o edifício foi requisitado pelas forças de ocupação alemãs. Em 1945, assumiu uma função completamente diferente, tornando-se um centro de acolhimento dos sobreviventes dos campos de concentração nazistas que retornavam à França. Durante minha visita, ouvi relatos sobre famílias que ainda hoje procuram o hotel por sua ligação com aquele período. Conhecer essas histórias muda a maneira como observamos os corredores e salões do edifício.

Entre 2014 e 2018, o Lutetia passou por uma ampla restauração, conduzida pelo arquiteto francês Jean-Michel Wilmotte, com um investimento de aproximadamente 190 milhões de euros. O número de acomodações foi reduzido para 184, privilegiando espaços maiores e trazendo mais luminosidade aos ambientes. Em 2025, passou a integrar o portfólio do Mandarin Oriental e permanece como o único hotel com a distinção francesa de Palace na margem esquerda do Sena.

Existe um desafio interessante do ponto de vista empresarial em administrar uma propriedade como essa. É preciso modernizar a operação, acompanhar as exigências de um público internacional e, ao mesmo tempo, preservar aquilo que torna o hotel diferente de seus concorrentes. No caso do Lutetia, sua história é um dos principais ativos do negócio.

Uma Paris para conhecer a pé

Um dos grandes atributos do Lutetia é sua localização. Apesar de estar em uma região central, o 6º arrondissement permite experimentar uma Paris menos acelerada, com uma dinâmica de bairro que particularmente me agrada. É possível sair do hotel pela manhã, tomar um bom café, visitar algumas lojas, almoçar em um pequeno restaurante e fazer praticamente tudo a pé.

Ao lado do hotel está o Le Bon Marché Rive Gauche, uma das mais tradicionais lojas de departamentos do mundo, com uma excelente seleção de moda, design e artigos para a casa. Mas, para quem gosta de gastronomia e vinhos, minha grande recomendação é reservar algumas horas para conhecer a La Grande Épicerie de Paris.

A seleção de vinhos merece uma atenção especial. É possível encontrar desde os grandes nomes de Bordeaux, Borgonha e Champagne até produtores menos conhecidos do Loire, do Jura, da Alsácia e do Rhône. Gosto particularmente de visitar esse tipo de estabelecimento na França porque, além da oportunidade de comprar boas garrafas, podemos observar como os vinhos são apresentados ao consumidor local, descobrir produtores e entender melhor o posicionamento de diferentes regiões no mercado francês. A seleção de queijos, azeites, chocolates, conservas e ingredientes de diferentes partes do mundo também é impressionante.

Para os apreciadores de café, duas recomendações pessoais na região são o Café d’Auteur, minha principal dica, e o Ten Belles. Ambos trabalham com cafés especiais e representam uma geração de cafeterias que vem transformando a relação dos parisienses com a bebida. Assim como acontece com o vinho, existe um universo muito interessante a ser explorado quando começamos a prestar atenção à origem, à qualidade da matéria-prima e às diferentes formas de preparo.

Do café da manhã à gastronomia clássica francesa

Tenho o hábito de prestar bastante atenção ao café da manhã dos hotéis em que me hospedo. É uma refeição que revela muito sobre o cuidado com os ingredientes, a organização da cozinha e a filosofia gastronômica de uma propriedade. No Lutetia, o que mais me chamou a atenção não foi necessariamente a quantidade de opções, mas a qualidade dos produtos e a valorização da tradição francesa.

Croissants, baguetes, manteigas, geleias, salmão defumado, embutidos e uma excelente seleção de queijos, entre eles um Comté maturado por 18 meses, compõem o buffet, complementado por pratos preparados na hora. Existe algo que admiro muito na gastronomia francesa, que é a capacidade de transformar ingredientes aparentemente simples em grandes experiências. Uma boa manteiga, um queijo bem maturado e um croissant fresco são exemplos de como a qualidade da matéria-prima pode fazer toda a diferença. Começar o dia com esse café da manhã, observando pelas grandes janelas o movimento do Boulevard Raspail, foi um dos momentos que mais aproveitei durante a estadia.

À noite, jantamos na Brasserie Lutetia, sob o comando do chef Patrick Charvet. A casa trabalha com uma gastronomia essencialmente francesa, valorizando receitas clássicas, ingredientes sazonais e uma presença importante de peixes e frutos do mar. Ostras, crustáceos e diferentes preparações com lagosta fazem parte da identidade do restaurante, que também preserva pratos tradicionais, como a sopa de cebola, escolhida pela minha esposa e que estava excelente.

Gosto muito desse estilo de gastronomia, especialmente na França. Uma boa brasserie consegue reunir técnica, qualidade de ingredientes e conforto à mesa, sem a necessidade de reinventar pratos que funcionam há gerações. É também um dos ambientes mais interessantes para explorar a diversidade dos vinhos franceses, justamente pela variedade de preparações e possibilidades de harmonização.

Na carta de vinhos da Brasserie Lutetia, dediquei uma atenção especial à seleção disponível em taça. Sempre considero esse um dos melhores indicadores da qualidade do trabalho de uma equipe de vinhos. Mais do que reunir grandes nomes em uma carta extensa, oferecer bons produtores em taça permite ao consumidor explorar diferentes regiões e estilos ao longo de uma mesma refeição.

Entre os brancos, encontrei o Chablis do Domaine Grossot, o Riesling Engelgarten do Domaine Marcel Deiss, da Alsácia, o Pouilly-Fuissé Premier Cru Maréchaude do Domaine Rijckaert e um Condrieu do Domaine J. Barge. Nos tintos, produtores como Domaine Gros Noré, de Bandol, e Domaine Comte Senard, de Aloxe-Corton. Para acompanhar as sobremesas, a presença de um Tokaji Szamorodni 2013, do produtor húngaro Holdvölgy, também me chamou a atenção. O hotel possui ainda seu próprio Champagne, o Taittinger Cuvée Lutetia Extra Brut.

É uma seleção que vai além dos nomes mais comerciais e demonstra um conhecimento interessante das particularidades das regiões francesas. Especialmente em um restaurante com forte presença de frutos do mar, encontrar bons exemplares de Chablis, Riesling e Chardonnay da Borgonha amplia consideravelmente as possibilidades à mesa.

O vinho e a arte escondidos durante a guerra

Um dos momentos mais interessantes da estadia foi conhecer a adega do hotel, localizada no terceiro subsolo. Como alguém que trabalha com vinhos, sempre tenho curiosidade de entender como grandes hotéis e restaurantes organizam suas coleções, administram seus estoques e preservam garrafas que, muitas vezes, precisam permanecer armazenadas durante décadas.

A adega do Lutetia ocupa um longo corredor climatizado, com estruturas de madeira que abrigam as garrafas utilizadas na operação gastronômica. Curiosamente, um dos objetos que mais me chamou a atenção naquele espaço não foi uma garrafa, mas uma antiga planta da adega, preservada e exposta em uma das paredes. Os corredores recebiam nomes como Rue de Margaux, Rue de Saint-Julien, Rue de Lafite e Rue de Mâcon, referências que ajudam a compreender a importância que o vinho sempre teve na história da propriedade.

Durante a ocupação alemã, funcionários do hotel esconderam garrafas de vinho e obras de arte para preservá-las. Parte desse patrimônio foi redescoberta décadas depois, durante as obras de restauração iniciadas em 2014. Uma história que ganha ainda mais significado quando conhecemos o Bar Joséphine, batizado em homenagem à cantora e dançarina Joséphine Baker.

As pinturas que decoram o bar foram originalmente realizadas em 1910 e permaneceram escondidas durante décadas sob sucessivas camadas de tinta. Segundo a equipe do hotel, mais de 50 profissionais especializados participaram do processo de recuperação, que demandou entre 17 mil e 18 mil horas de trabalho. Os afrescos retratam atividades como a pesca, a caça, as colheitas e o cultivo da videira, remetendo ao passado agrícola da região onde hoje está Saint-Germain-des-Prés.

Atualmente, o ambiente reúne uma interessante proposta de coquetelaria, uma ampla seleção de destilados e apresentações de música ao vivo. Gostei muito dos coquetéis que experimentamos, mas principalmente da atmosfera do lugar. É um daqueles endereços que recomendo conhecer em Paris independentemente de estar ou não hospedado no hotel.

O valor da hospitalidade

Durante o tour, perguntei quantas pessoas trabalhavam no Lutetia. São aproximadamente 450 funcionários, número que pode chegar a 500 em períodos de maior demanda, como as semanas de moda de Paris. Considerando suas 184 acomodações e toda a estrutura de restaurantes, bares, cozinha, spa e demais serviços, é possível compreender a complexidade de administrar uma operação dessa natureza.

Outro aspecto que me chamou a atenção foi o investimento na formação das equipes. Mesmo profissionais das áreas de marketing e comunicação recebem treinamento sobre gestão de receitas e funcionamento econômico do hotel. Existe uma preocupação em fazer com que as pessoas compreendam o negócio como um todo, independentemente da função que exercem.

Ao longo desses dois dias, percebi que a qualidade da hospitalidade estava muito mais presente na naturalidade do atendimento do que nas grandes formalidades. Na atenção durante o café da manhã, na conversa sobre os vinhos durante o jantar e, principalmente, no entusiasmo das pessoas ao apresentar e contar a história do lugar.

Trabalhando há anos com vinhos e gastronomia, aprendi a valorizar cada vez mais esses aspectos. Podemos investir milhões em arquitetura, equipamentos, grandes adegas e ingredientes de qualidade, mas existe uma dimensão da hospitalidade que depende fundamentalmente das pessoas.

Foram apenas dois dias no Lutetia, mas suficientes para compreender por que alguns hotéis conseguem se tornar parte da identidade de uma cidade. A possibilidade de conhecer sua história, explorar sua gastronomia, descobrir bons vinhos e aproveitar uma das regiões mais agradáveis de Paris tornou a experiência muito especial. Para mim, é justamente essa combinação de cultura, conhecimento, prazer e hospitalidade que dá sentido ao luxo.