A Marvel Studios divulgou na manhã desta segunda-feira, 23, o trailer final de "Vingadores: Doutor Destino". O filme estreia em 16 de dezembro nos cinemas brasileiros.

O vídeo coloca Chris Evans novamente no centro da história e revela detalhes da vida de Steve Rogers após sua viagem ao passado em "Vingadores: Ultimato". Além de mostrar a família que o herói construiu, o trailer antecipa seu envolvimento na batalha contra Doutor Destino.

O que o novo trailer de 'Vingadores: Doutor Destino' revela sobre Steve Rogers?

O vídeo acompanha a vida de Steve Rogers após sua decisão de permanecer no passado. Em uma conversa com Peggy Carter, sua esposa, ele demonstra preocupação com o fato de que o filho do casal desconhece sua verdadeira identidade.

As cenas mostram Rogers vivendo longe das batalhas, em momentos cotidianos com a família, como levar o filho à escola e ensiná-lo a andar de bicicleta.

A tranquilidade é interrompida quando Reed Richards e o Quarteto Fantástico procuram o antigo Capitão América. Durante o encontro, Steve relata os acontecimentos de "Vingadores: Ultimato", enquanto seu filho acaba descobrindo a verdade sobre o passado do pai.

Na sequência, o trailer apresenta cenas inéditas dos confrontos dos heróis contra Doutor Destino, intercaladas com imagens da família Rogers, incluindo o filho de Steve já pré-adolescente.

O vídeo termina com uma conversa entre Steve Rogers e Thor.

Quando lança 'Vingadores: Doutor Destino'?

"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 16 de dezembro.