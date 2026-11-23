Vingadores: Doutor Destino: trailer final revela detalhes da família de Steve Rogers e seu encontro com o Quarteto Fantástico (Reprodução / Marvel Studios)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12h42.
Este é o trailer final de "Vingadores: Doutor Destino", focado na vida de Steve Rogers após seu retorno ao passado em "Vingadores: Ultimato". O vídeo mostra Rogers vivendo uma vida pacífica com sua família, mas sendo procurado por heróis para contar sobre os eventos do filme anterior. O longa estreia em dezembro.
A Marvel Studios divulgou na manhã desta segunda-feira, 23, o trailer final de "Vingadores: Doutor Destino". O filme estreia em 16 de dezembro nos cinemas brasileiros.
O vídeo coloca Chris Evans novamente no centro da história e revela detalhes da vida de Steve Rogers após sua viagem ao passado em "Vingadores: Ultimato". Além de mostrar a família que o herói construiu, o trailer antecipa seu envolvimento na batalha contra Doutor Destino.
O vídeo acompanha a vida de Steve Rogers após sua decisão de permanecer no passado. Em uma conversa com Peggy Carter, sua esposa, ele demonstra preocupação com o fato de que o filho do casal desconhece sua verdadeira identidade.
As cenas mostram Rogers vivendo longe das batalhas, em momentos cotidianos com a família, como levar o filho à escola e ensiná-lo a andar de bicicleta.
A tranquilidade é interrompida quando Reed Richards e o Quarteto Fantástico procuram o antigo Capitão América. Durante o encontro, Steve relata os acontecimentos de "Vingadores: Ultimato", enquanto seu filho acaba descobrindo a verdade sobre o passado do pai.
Na sequência, o trailer apresenta cenas inéditas dos confrontos dos heróis contra Doutor Destino, intercaladas com imagens da família Rogers, incluindo o filho de Steve já pré-adolescente.
O vídeo termina com uma conversa entre Steve Rogers e Thor.
"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 16 de dezembro.
"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 16 de dezembro.
O trailer mostra detalhes da vida de Steve Rogers após seu retorno ao passado em "Vingadores: Ultimato". O personagem, interpretado por Chris Evans, aparece com Peggy Carter e seu filho.
Sim. No trailer, o filho de Steve Rogers descobre a verdade sobre o pai enquanto ele narra os eventos de "Vingadores: Ultimato" para o Quarteto Fantástico.
Sim. Reed Richards e o Quarteto Fantástico procuram Steve Rogers, que narra ao grupo os eventos de "Vingadores: Ultimato".
O trailer traz imagens inéditas das batalhas enfrentadas pelos heróis contra Doutor Destino. O vídeo termina com uma conversa entre Steve Rogers e Thor.
Glossário
O que é Peggy Carter?
Personagem interpretada por Hayley Atwell nos filmes da Marvel, esposa de Steve Rogers (Capitão América) e mãe de seu filho.