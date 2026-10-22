CCXP26 terá dia exclusivo da Marvel com novidades de 'Vingadores: Doutor Destino'

Dia de heróis: Marvel terá programação exclusiva na CCXP26, com novidades sobre o próximo filme dos Vingadores (Reprodução / Marvel Studios)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14h32.
A Comic-Con brasileira CCXP26 terá, na quinta-feira, 3 de dezembro, seu primeiro Marvel Day, um dia inteiro dedicado ao estúdio de super-heróis Marvel. A programação detalhada ainda não foi divulgada, mas os ingressos do terceiro lote seguem à venda nas modalidades Meia, Social e Inteira, com preços de R$ 214,29 a R$ 428,57.
A CCXP26 terá um dia inteiro dedicado à Marvel. Pela primeira vez na história, a programação da Comic-Con brasileira terá uma programação completa voltada para o universo de super-heróis.
Por enquanto, detalhes sobre a programação específica de cada palco do evento ainda não foram revelados. Os ingressos para o dia 3 de dezembro ainda estão à venda.
O Marvel Day será um dia completamente dedicado ao estúdio e acontecerá na quinta-feira, 3 de dezembro.
A programação completa do dia ainda não foi divulgada, mas é possível esperar que o estúdio traga novidades sobre "Vingadores: Doutor Destino", que lança uma semana após o evento, além da presença de membros do elenco dos principais projetos da Marvel, assim como já ocorreu em anos passados.
Os ingressos para a quinta-feira, 3 de dezembro, ainda estão disponíveis por meio do site da Mundo Ticket. As entradas estão no 3° lote e podem ser compradas nas modalidades Meia, Social e Inteira.
A meia-entrada está sendo vendida por R$ 214,29, e a social por R$ 258,93. Enquanto isso, os ingressos na modalidade Inteira podem ser adquiridos por R$ 428,57.
A programação oficial da CCXP começa na quinta-feira, 3 de dezembro, e vai até domingo, 6.
Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h. Já no fim de semana, o horário será estendido das 11h às 21h.
Na quarta-feira, 2, antes da abertura dos portões para o público geral, também acontece a tradicional Spoiler Night. Para participar, é necessário ter um ingresso nas seguintes modalidades: Epic Pass, Unlock e Coringa. O evento ocorre das 18h às 21h.
O Marvel Day será um dia inteiro da CCXP26 dedicado à Marvel. Será a primeira vez que a Comic-Con brasileira terá uma programação completa voltada para um único estúdio.
O Marvel Day acontecerá na quinta-feira, 3 de dezembro, primeiro dia da programação oficial da CCXP26.
A programação específica de cada palco ainda não foi divulgada. O texto aponta a possibilidade de novidades sobre “Vingadores: Doutor Destino” e da presença de integrantes do elenco de projetos da Marvel.
Os ingressos do terceiro lote custam R$ 214,29 na modalidade Meia, R$ 258,93 na Social e R$ 428,57 na Inteira.
Os ingressos para quinta-feira, 3 de dezembro, estão disponíveis no site da empresa de venda de entradas Mundo Ticket. As modalidades oferecidas são Meia, Social e Inteira.
A CCXP26 acontece de quinta-feira, 3 de dezembro, a domingo, 6. O evento funciona das 12h às 21h na quinta e na sexta-feira e das 11h às 21h no fim de semana.