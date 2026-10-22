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CCXP26 terá dia exclusivo da Marvel com novidades de 'Vingadores: Doutor Destino'

Programação de 3 de dezembro será dedicada ao estúdio, mas detalhes das atrações ainda não foram divulgados

Dia de heróis: Marvel terá programação exclusiva na CCXP26, com novidades sobre o próximo filme dos Vingadores (Reprodução / Marvel Studios)

Dia de heróis: Marvel terá programação exclusiva na CCXP26, com novidades sobre o próximo filme dos Vingadores (Reprodução / Marvel Studios)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14h32.

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RESUMO ＋

A Comic-Con brasileira CCXP26 terá, na quinta-feira, 3 de dezembro, seu primeiro Marvel Day, um dia inteiro dedicado ao estúdio de super-heróis Marvel. A programação detalhada ainda não foi divulgada, mas os ingressos do terceiro lote seguem à venda nas modalidades Meia, Social e Inteira, com preços de R$ 214,29 a R$ 428,57.

A CCXP26 terá um dia inteiro dedicado à Marvel. Pela primeira vez na história, a programação da Comic-Con brasileira terá uma programação completa voltada para o universo de super-heróis.

Por enquanto, detalhes sobre a programação específica de cada palco do evento ainda não foram revelados. Os ingressos para o dia 3 de dezembro ainda estão à venda.

O que esperar do Marvel Day?

O Marvel Day será um dia completamente dedicado ao estúdio e acontecerá na quinta-feira, 3 de dezembro.

A programação completa do dia ainda não foi divulgada, mas é possível esperar que o estúdio traga novidades sobre "Vingadores: Doutor Destino", que lança uma semana após o evento, além da presença de membros do elenco dos principais projetos da Marvel, assim como já ocorreu em anos passados.

Os ingressos para o Marvel Day ainda estão disponíveis?

Os ingressos para a quinta-feira, 3 de dezembro, ainda estão disponíveis por meio do site da Mundo Ticket. As entradas estão no 3° lote e podem ser compradas nas modalidades Meia, Social e Inteira.

A meia-entrada está sendo vendida por R$ 214,29, e a social por R$ 258,93. Enquanto isso, os ingressos na modalidade Inteira podem ser adquiridos por R$ 428,57.

Quando é a CCXP26?

A programação oficial da CCXP começa na quinta-feira, 3 de dezembro, e vai até domingo, 6.

Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h. Já no fim de semana, o horário será estendido das 11h às 21h.

Na quarta-feira, 2, antes da abertura dos portões para o público geral, também acontece a tradicional Spoiler Night. Para participar, é necessário ter um ingresso nas seguintes modalidades: Epic Pass, Unlock e Coringa. O evento ocorre das 18h às 21h.

'Perguntas frequentes'

O que é o Marvel Day na CCXP26? ＋

O Marvel Day será um dia inteiro da CCXP26 dedicado à Marvel. Será a primeira vez que a Comic-Con brasileira terá uma programação completa voltada para um único estúdio.

Quando será o Marvel Day na CCXP26? ＋

O Marvel Day acontecerá na quinta-feira, 3 de dezembro, primeiro dia da programação oficial da CCXP26.

Quais atrações estarão no Marvel Day? ＋

A programação específica de cada palco ainda não foi divulgada. O texto aponta a possibilidade de novidades sobre “Vingadores: Doutor Destino” e da presença de integrantes do elenco de projetos da Marvel.

Quanto custam os ingressos para o Marvel Day? ＋

Os ingressos do terceiro lote custam R$ 214,29 na modalidade Meia, R$ 258,93 na Social e R$ 428,57 na Inteira.

Onde comprar ingressos para o Marvel Day? ＋

Os ingressos para quinta-feira, 3 de dezembro, estão disponíveis no site da empresa de venda de entradas Mundo Ticket. As modalidades oferecidas são Meia, Social e Inteira.

Quais são as datas e os horários da CCXP26? ＋

A CCXP26 acontece de quinta-feira, 3 de dezembro, a domingo, 6. O evento funciona das 12h às 21h na quinta e na sexta-feira e das 11h às 21h no fim de semana.

Acompanhe tudo sobre:MarvelCCXP – Comic Con Experience

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