CCXP26 terá dia exclusivo da Marvel com novidades de 'Vingadores: Doutor Destino'

RESUMO ＋ A Comic-Con brasileira CCXP26 terá, na quinta-feira, 3 de dezembro, seu primeiro Marvel Day, um dia inteiro dedicado ao estúdio de super-heróis Marvel. A programação detalhada ainda não foi divulgada, mas os ingressos do terceiro lote seguem à venda nas modalidades Meia, Social e Inteira, com preços de R$ 214,29 a R$ 428,57.

A CCXP26 terá um dia inteiro dedicado à Marvel. Pela primeira vez na história, a programação da Comic-Con brasileira terá uma programação completa voltada para o universo de super-heróis.

Por enquanto, detalhes sobre a programação específica de cada palco do evento ainda não foram revelados. Os ingressos para o dia 3 de dezembro ainda estão à venda.

O que esperar do Marvel Day?

O Marvel Day será um dia completamente dedicado ao estúdio e acontecerá na quinta-feira, 3 de dezembro.

A programação completa do dia ainda não foi divulgada, mas é possível esperar que o estúdio traga novidades sobre "Vingadores: Doutor Destino", que lança uma semana após o evento, além da presença de membros do elenco dos principais projetos da Marvel, assim como já ocorreu em anos passados.

Os ingressos para o Marvel Day ainda estão disponíveis?

Os ingressos para a quinta-feira, 3 de dezembro, ainda estão disponíveis por meio do site da Mundo Ticket. As entradas estão no 3° lote e podem ser compradas nas modalidades Meia, Social e Inteira.

A meia-entrada está sendo vendida por R$ 214,29, e a social por R$ 258,93. Enquanto isso, os ingressos na modalidade Inteira podem ser adquiridos por R$ 428,57.

Quando é a CCXP26?

A programação oficial da CCXP começa na quinta-feira, 3 de dezembro, e vai até domingo, 6.

Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h. Já no fim de semana, o horário será estendido das 11h às 21h.

Na quarta-feira, 2, antes da abertura dos portões para o público geral, também acontece a tradicional Spoiler Night. Para participar, é necessário ter um ingresso nas seguintes modalidades: Epic Pass, Unlock e Coringa. O evento ocorre das 18h às 21h.