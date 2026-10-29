'VisionQuest' levanta dúvidas sobre o futuro do Universo Cinematográfico Marvel

A série "VisionQuest" reacendeu discussões sobre o futuro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) após uma reviravolta envolvendo Visão, interpretado por Paul Bettany, e Ultron, vilão vivido por James Spader.

A partir dos acontecimentos do quarto episódio, que estreou nesta terça-feira, 27, um artigo do jornal argentino La Nación levantou uma teoria sobre os possíveis impactos da trama nos próximos lançamentos da franquia.

A volta de Ultron em 'VisionQuest'

O quarto episódio da produção terminou com uma reviravolta que reacendeu discussões sobre os rumos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Nos minutos finais do capítulo, intitulado "Malware", Visão decide entregar o controle de seu corpo a Ultron, vilão interpretado por James Spader. A estratégia busca derrotar Jocasta, personagem vivida por T'Nia Miller, mas a decisão termina em traição e deixa o protagonista em uma situação perigosa.

A reviravolta de "VisionQuest" remete ao episódio "E se... Ultron tivesse vencido?", da primeira temporada da animação "What If...?". Na história alternativa, o vilão assume o controle de um corpo associado ao Visão, derrota os Vingadores e consegue as Joias do Infinito após matar Thanos.

Com o poder das joias, Ultron destrói a vida orgânica do universo e descobre a existência do Multiverso. A ameaça se torna tão grande que uma força superior precisa intervir para impedir que ele continue avançando.

A semelhança entre os cenários alimentou uma teoria, levantada pelo jornalista Nicolás Ferreira, sobre o alcance dos acontecimentos da nova série. A produção pode explorar as consequências do retorno de Ultron e estabelecer conexões com os próximos capítulos do MCU.

Como a série pode influenciar 'Vingadores: Doutor Destino'?

O calendário de lançamentos também ajuda a explicar a atenção dedicada a "VisionQuest". A série, que terá oito episódios, vai acabar pouco mais de um mês antes de "Vingadores: Doutor Destino", próximo grande encontro de personagens da Marvel nos cinemas.

O novo filme dos Vingadores estreia no dia 17 de dezembro e apresenta o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., como uma das figuras centrais da próxima etapa da franquia.

Nesse contexto, uma eventual aliança entre Ultron e o vilão poderia ampliar a ameaça apresentada no longa. A hipótese, porém, permanece no campo da especulação: até o momento, não há confirmação de que os personagens formarão uma parceria.

"Ultron pode se tornar mais um aliado do Doutor Destino, cujo objetivo é restaurar o equilíbrio do Multiverso. Se o personagem interpretado por James Spader quiser repetir o que aconteceu em 'What If...?', esta série pode se tornar essencial para a compreensão do enredo do quinto filme dos 'Vingadores'", teorizou Ferreira.

Confira o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino':

Doutor Destino prepara o caminho para o fim da Saga do Multiverso

"Vingadores: Doutor Destino" será o primeiro dos dois filmes que encerram a Saga do Multiverso. A produção prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que está previsto para ser lançado em 17 de dezembro de 2027.

Até o momento, a participação de Ultron em "Vingadores: Doutor Destino" não foi confirmada pela Marvel. A teoria levantada pelo La Nación aponta, porém, que os acontecimentos de "VisionQuest" podem funcionar como uma introdução a tramas que serão exploradas em "Vingadores: Doutor Destino" ou até mesmo em "Vingadores: Guerras Secretas".

Onde assistir a 'VisionQuest'?

"VisionQuest" faz parte do Universo Cinematográfico Marvel e está disponível no Disney+.

A série já disponibilizou seis episódios, com lançamentos semanais às terças-feiras. O sétimo capítulo estreia em 3 de novembro, enquanto o oitavo e último chega ao catálogo em 10 de novembro de 2026.

Confira o trailer de 'VisionQuest':