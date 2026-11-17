'Homem-Aranha: Um Novo Dia': longa retorna aos cinemas apenas alguns meses após o lançamento (Reprodução / Marvel Studios)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10h32.
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" está voltando aos cinemas em dezembro com uma versão estendida. O filme foi um grande sucesso de bilheteria quando lançado em 2026, superando até "Vingadores: Ultimato". Os fãs esperam cenas extras com personagens como Claire Temple e conexões com o Doutor Doom.
A Sony Pictures anunciou, na última segunda-feira, 16, o retorno de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" às telonas. O relançamento do longa acontece nos cinemas brasileiros em 3 de dezembro.
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" lançou oficialmente em julho de 2026 e se tornou recordista de bilheteria da Marvel, ultrapassando "Vingadores: Ultimato", com, aproximadamente, US$ 2,5 bilhões arrecadados em bilheteria mundial.
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" será relançado com uma versão estendida, incluindo cenas adicionais e "algumas outras surpresas", de acordo com a Sony Brasil.
Por enquanto, o material extra ainda não foi divulgado. Entretanto, fãs especulam que o novo lançamento inclua cenas da personagem Claire Temple, interpretada por Rosario Dawson, que já debutou nas séries do universo da Marvel para a Netflix, como em "Demolidor" e "Jessica Jones". A atriz já havia comentado sobre ter gravado para o longa, porém o material foi cortado da versão final.
Outra possibilidade é que as novas cenas ajudem a contextualizar a aparição do Doutor Doom no universo, fazendo uma ligação entre "Um Novo Dia" e "Vingadores".
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" é o quarto filme solo de Tom Holland como Peter Parker no Universo Cinematográfico da Marvel. A história acompanha o personagem quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", vivendo sozinho em Nova York e dedicado integralmente ao combate ao crime.
O elenco também conta com Zendaya novamente como MJ e Jacob Batalon como Ned. Entre as novidades estão Sadie Sink como Jean Grey, Jon Bernthal como Justiceiro e Mark Ruffalo como Hulk. A direção é de Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis".
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" será relançado nos cinemas brasileiros em 3 de dezembro. A Sony Pictures anunciou o retorno na segunda-feira, 16.
A versão estendida terá cenas adicionais e outras surpresas, segundo a Sony Brasil. O conteúdo extra ainda não foi divulgado.
A participação de Rosario Dawson na versão estendida ainda não foi confirmada. A atriz, que interpretou Claire Temple nas séries da Netflix, disse que gravou cenas para o longa, mas o material foi cortado da versão final.
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou aproximadamente US$ 2,5 bilhões em bilheteria mundial, segundo a matéria. O filme superou "Vingadores: Ultimato" e se tornou recordista de bilheteria da Marvel.
O filme acompanha Peter Parker, interpretado por Tom Holland, quatro anos após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". O personagem vive sozinho em Nova York e se dedica ao combate ao crime.
O elenco reúne Tom Holland como Peter Parker, Zendaya como MJ e Jacob Batalon como Ned. Sadie Sink interpreta Jean Grey, Jon Bernthal vive o Justiceiro e Mark Ruffalo interpreta o Hulk.