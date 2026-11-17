A Sony Pictures anunciou, na última segunda-feira, 16, o retorno de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" às telonas. O relançamento do longa acontece nos cinemas brasileiros em 3 de dezembro.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" lançou oficialmente em julho de 2026 e se tornou recordista de bilheteria da Marvel, ultrapassando "Vingadores: Ultimato", com, aproximadamente, US$ 2,5 bilhões arrecadados em bilheteria mundial.

O que sabemos sobre o relançamento de Homem-Aranha?

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" será relançado com uma versão estendida, incluindo cenas adicionais e "algumas outras surpresas", de acordo com a Sony Brasil.

Por enquanto, o material extra ainda não foi divulgado. Entretanto, fãs especulam que o novo lançamento inclua cenas da personagem Claire Temple, interpretada por Rosario Dawson, que já debutou nas séries do universo da Marvel para a Netflix, como em "Demolidor" e "Jessica Jones". A atriz já havia comentado sobre ter gravado para o longa, porém o material foi cortado da versão final.

Outra possibilidade é que as novas cenas ajudem a contextualizar a aparição do Doutor Doom no universo, fazendo uma ligação entre "Um Novo Dia" e "Vingadores".

Relembre 'Um Novo Dia'

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" é o quarto filme solo de Tom Holland como Peter Parker no Universo Cinematográfico da Marvel. A história acompanha o personagem quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", vivendo sozinho em Nova York e dedicado integralmente ao combate ao crime.

O elenco também conta com Zendaya novamente como MJ e Jacob Batalon como Ned. Entre as novidades estão Sadie Sink como Jean Grey, Jon Bernthal como Justiceiro e Mark Ruffalo como Hulk. A direção é de Destin Daniel Cretton, de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis".