O que aconteceu com cada herói da Marvel após 'Vingadores: Ultimato'

A batalha contra Thanos mudou o destino do Universo Cinematográfico da Marvel. Em "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019, os heróis conseguiram reverter o estalo que eliminou metade da vida no universo, mas a vitória cobrou um preço alto. Tony Stark e Natasha Romanoff morreram, Steve Rogers se despediu do escudo e os Vingadores entraram em uma nova fase.

Desde então, filmes e séries ampliaram o universo da Marvel, apresentando novos heróis, reorganizando equipes e retomando histórias que pareciam encerradas. Com a chegada de "Vingadores: Doutor Destino", o destino dos personagens que participaram de "Ultimato" volta a despertar a curiosidade dos fãs.

Veja a seguir como estão os principais personagens que participaram do confronto contra Thanos e o que aconteceu com eles nas produções posteriores.

Steve Rogers, o Capitão América

Steve Rogers (Chris Evans) encerrou sua trajetória como Capitão América em "Vingadores: Ultimato" ao devolver as Joias do Infinito e permanecer no passado para viver ao lado de Peggy Carter. No fim do filme, ele retorna como um homem idoso e entrega o escudo a Sam Wilson.

“Capitão América 2 - O Soldado Invernal” – 11 de abril

Sam Wilson, o novo Capitão América

Sam Wilson (Anthony Mackie) assumiu oficialmente o manto do Capitão América após os acontecimentos da série "Falcão e o Soldado Invernal". A mudança foi aprofundada em "Capitão América: Admirável Mundo Novo", no qual ele enfrenta uma crise política envolvendo o presidente dos Estados Unidos e o Hulk Vermelho.

Sam representa uma nova fase dos Vingadores e está entre os personagens que podem conectar os heróis mais antigos à próxima grande reunião da equipe.

Capitão América 2 (Divulgação)

Thor

Thor (Chris Hemsworth) deixou a Terra ao lado dos Guardiões da Galáxia após os acontecimentos de "Ultimato". Em "Thor: Amor e Trovão", ele conhece Gorr, o Carniceiro dos Deuses, e passa a cuidar de Love, uma criança que se torna sua companheira de jornada.

O desfecho do filme mostra Thor seguindo uma nova rotina ao lado de Love, enquanto sua história permanece aberta para futuras produções.

Bruce Banner, o Hulk

Bruce Banner (Mark Ruffalo) conseguiu unir sua inteligência à força do Hulk antes da batalha final contra Thanos. Depois de "Ultimato", ele voltou a aparecer em "Mulher-Hulk: Defensora de Heróis", ajudando sua prima Jennifer Walters a lidar com os poderes recém-adquiridos.

Em 2026, Bruce voltou a aparecer em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", no qual Peter Parker procura sua orientação. A história também explora os riscos de controlar a transformação em Hulk e as consequências desse processo.

Clint Barton, o Gavião Arqueiro

Clint Barton (Jeremy Renner) voltou à vida familiar após a batalha contra Thanos. Sua história ganhou continuidade na série "Gavião Arqueiro", que apresentou Kate Bishop (Hailee Steinfeld) e abriu espaço para uma nova geração de arqueiros no MCU.

A produção também retomou as consequências das ações de Clint durante o período em que atuou como Ronin, mostrando como seu passado continuou afetando sua vida.

Gavião Arqueiro e o super-herói como homem comum (Divulgação/Divulgação)

Doutor Estranho

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) passou a lidar com ameaças ligadas ao multiverso após "Ultimato". Em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", ele conhece diferentes versões de si mesmo e enfrenta as consequências do uso de seus poderes.

A cena pós-créditos apresenta Clea (Charlize Theron), que o convoca para enfrentar uma incursão entre universos. O destino do personagem permanece ligado aos conflitos que envolvem o multiverso.

"Doutor Estranho" (Facebook/Marvel)

Capitã Marvel

Carol Danvers (Brie Larson) continuou atuando pelo espaço após a batalha contra Thanos. Em "As Marvels", ela se reúne a Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani) para enfrentar uma ameaça que afeta diferentes sistemas planetários.

O filme também revela que Carol tem uma ligação com o planeta Aladna e apresenta novas consequências de suas ações no universo. Ao final, Monica fica presa em outra realidade, criando uma conexão com as histórias do multiverso.

Capitã Marvel (Disney/Divulgação)

Guardiões da Galáxia

Peter Quill (Chris Pratt) e os Guardiões da Galáxia participaram da batalha final contra Thanos ao lado dos Vingadores. Em "Guardiões da Galáxia Vol. 3", o grupo enfrenta uma missão para salvar Rocket e encerra uma etapa de sua trajetória.

Ao final, Peter retorna à Terra para reencontrar seu avô, enquanto Rocket assume a liderança de uma nova formação dos Guardiões. Drax, Mantis, Nebulosa e outros integrantes também seguem caminhos próprios.

A mudança deixou a equipe com uma nova composição e abriu espaço para futuras histórias no espaço.

Guardões da Galáxia (Divulgação)

Peter Parker, o Homem-Aranha

Peter Parker (Tom Holland) ajudou a derrotar Thanos em "Ultimato", mas sua vida mudou completamente em "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Para proteger as pessoas que ama, ele pediu ao Doutor Estranho um feitiço que apagou sua identidade da memória de todos.

Em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", lançado em 2026, Peter tenta reconstruir sua vida em Nova York. O personagem também volta a cruzar o caminho de Bruce Banner, enquanto enfrenta novos desafios como herói.

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' (Reprodução / Marvel Studios)

Scott Lang e Hope van Dyne

Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) continuaram suas aventuras após a vitória contra Thanos. Em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", os dois exploram o Reino Quântico e enfrentam Kang, o Conquistador.

A trama amplia as possibilidades do multiverso e apresenta ameaças que podem afetar diferentes linhas temporais. O casal segue ligado às histórias dos heróis que atuam na Terra.

Homem-Formiga (16 de julho) (Divulgação)

Shang-Chi

Shang-Chi (Simu Liu) entrou para o MCU após os acontecimentos de "Ultimato", com o filme "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis". A produção apresentou os Dez Anéis, artefatos de origem misteriosa que despertam o interesse de Wong, Capitã Marvel e Bruce Banner.

O personagem passou a integrar o conjunto de heróis que podem participar de futuras alianças no universo Marvel.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis: novo filme da Marvel pode não estrear na China (Reprodução/Divulgação)

Wanda Maximoff e o destino da Feiticeira Escarlate

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) enfrentou uma série de perdas após a batalha contra Thanos. Em "WandaVision", ela cria uma realidade própria na cidade de Westview, onde vive uma vida imaginária ao lado de uma versão de Visão e de seus filhos.

A história continua em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", quando Wanda tenta encontrar seus filhos em outra realidade. No final, ela derruba o templo que abriga o Darkhold, e seu destino fica em aberto.

A série "Agatha Desde Sempre" retoma elementos da história de Wanda e apresenta Billy Maximoff, que passa a buscar seu irmão Tommy. O futuro da Feiticeira Escarlate permanece entre as questões ainda sem resposta no MCU.

Bucky Barnes e os novos Vingadores

Bucky Barnes (Sebastian Stan) seguiu uma trajetória de reconstrução após os acontecimentos de "Ultimato". Em "Falcão e o Soldado Invernal", ele enfrenta o passado como Soldado Invernal e desenvolve uma parceria com Sam Wilson.

Em "Thunderbolts*", Bucky se reúne a Yelena Belova, Guardião Vermelho, John Walker, Fantasma e Sentinela. O grupo acaba assumindo o nome de Novos Vingadores, após uma manobra política de Valentina Allegra de Fontaine.

A formação marca uma nova etapa para os heróis do MCU e cria uma equipe com personagens que carregam histórias e métodos bastante diferentes.

Thunderbolts (Marvel/Reprodução)

O confronto com Doutor Destino

Os Novos Vingadores terão um papel importante em "Doutor Destino", que apresenta Doutor Destino (Robert Downey Jr.) como a principal ameaça. A trama reúne diferentes equipes, incluindo os heróis liderados por Sam Wilson, o Quarteto Fantástico, os X-Men, os representantes de Wakanda e, claro, os Novos Vingadores.

A cena pós-créditos de "Thunderbolts"* indicou essa conexão ao mostrar a chegada de uma nave do Quarteto Fantástico à Terra, criando uma ligação entre os acontecimentos do filme e a próxima grande reunião de heróis, que está marcada para 17 de dezembro de 2026, com a estreia de "Vingadores: Doutor Destino".