O Hulk vai estar em 'Vingadores: Doutor Destino'? Irmãos Russo respondem

RESUMO ＋ Os diretores Joe e Anthony Russo indicaram que Bruce Banner está envolvido na história de "Vingadores: Doutor Destino", previsto para 18 de dezembro, mas não confirmaram a participação de Mark Ruffalo como Hulk. O longa reunirá heróis de diferentes universos e iniciará o final da fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel. O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" deixou muitas perguntas, o que deixou os fãs da Marvel agoniados. Entre elas: qual será o futuro de Bruce Banner, ou do Hulk?

Por enquanto, ainda não foi confirmado se Mark Ruffalo irá reprisar seu papel em "Vingadores: Doutor Destino". O ator apareceu recentemente em "Homem-Aranha", mas terminou o longa-metragem em uma posição comprometedora.

O Hulk vai aparecer em 'Vingadores: Doutor Destino'?

A participação de Ruffalo em "Vingadores: Doutor Destino" ainda não foi confirmada, porém os Irmãos Russo deram a entender que o Hulk está envolvido na história que gira em torno do Doutor Destino.

"Acho que o que podemos dizer é que Banner está certamente envolvido na história que gira em torno do Destino", disse Joe Russo ao Empire Online. "Não vamos confirmar nem negar sua aparição."

"O máximo que podemos dizer é que há personagens e atores que ainda não foram anunciados e que fazem parte de "Vingadores", Anthony Russo acrescentou.

O que sabemos sobre 'Vingadores: Doutor Destino'?

"Vingadores: Doutor Destino" será lançado no dia 18 de dezembro. O longa-metragem inicia o final da fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel e sucede "Vingadores: Ultimato", também dirigido pelos irmãos Russo.

O próximo filme dos Vingadores irá reunir diferentes grupos de heróis de vários universos, incluindo os Vingadores, os wakandanos, os Thunderbolts (conhecidos como Novos Vingadores) da Terra-616, o Quarteto Fantástico da Terra-828 e os X-Men originais.