'Thunderbolts*': insider aponta possível nova equipe de anti-heróis em sequência da Marvel

A Marvel vai apresentar uma nova formação de anti-heróis em uma possível sequência de "Thunderbolts*"? A informação surgiu em uma sessão de perguntas e respostas do site The Cosmic Circus, publicada no último domingo, 25, na qual o insider Alex Perez comentou os planos da equipe no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

A resposta de Perez deixou duas possibilidades em aberto: acompanhar os personagens do primeiro filme como os Novos Vingadores ou introduzir uma nova equipe de Thunderbolts. Entre os nomes mencionados nas especulações estão Bullseye, interpretado por Wilson Bethel em "Demolidor: Renascido", e Abominável, vivido por Tim Roth.

Nova equipe pode reunir outros personagens

Durante a sessão, um fã perguntou se o próximo filme daria continuidade à formação apresentada em "Thunderbolts*", agora conhecida como Novos Vingadores, ou se apresentaria uma nova escalação de integrantes. Perez respondeu apenas: "Sim", sem especificar qual dos caminhos estaria nos planos da Marvel.

A resposta mantém as duas possibilidades abertas. A equipe original pode continuar suas histórias sob a identidade dos Novos Vingadores, enquanto outro grupo assumiria o nome Thunderbolts. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre como a Marvel pretende desenvolver essa possível continuação.

O rumor também se conecta a comentários anteriores do insider. Em maio de 2026, Perez já havia indicado que a história dos Thunderbolts deveria continuar, embora a formação pudesse mudar. Em agosto, ele mencionou ideias envolvendo novos personagens e uma possível reformulação da equipe.

Bullseye pode chegar aos cinemas da Marvel

Um dos pontos altos das especulações é o possível envolvimento de Bullseye, vilão interpretado por Wilson Bethel na série "Demolidor: Renascido". Na mesma sessão de perguntas e respostas, Perez afirmou ter ouvido rumores de que o personagem poderia aparecer em um filme da Marvel e interagir com os Thunderbolts.

Conhecido por sua precisão letal, Bullseye poderia acrescentar um perfil mais imprevisível a uma equipe formada por anti-heróis e personagens com passados controversos, além de conectar as produções televisivas e cinematográficas do MCU.

Outro nome citado foi Abominável, interpretado por Tim Roth. O personagem apareceu em "O Incrível Hulk" e retornou em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e na série "Mulher-Hulk: Defensora de Heróis". Sua presença em uma nova formação, contudo, segue no campo das especulações.

Quem faz parte dos Thunderbolts?

Lançado em 2025, "Thunderbolts*" apresentou um grupo de personagens que ocupam uma posição diferente da dos heróis tradicionais da Marvel. A equipe reúne figuras com históricos de combate, conflitos pessoais e passagens por diferentes produções do estúdio.

Entre os integrantes estão Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh; Bucky Barnes, vivido por Sebastian Stan; Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho, papel de David Harbour; John Walker, o Agente Americano, interpretado por Wyatt Russell; Ava Starr, a Fantasma, vivida por Hannah John-Kamen; e Antonia Dreykov, a Treinadora, interpretada por Olga Kurylenko.

O grupo foi reunido por Valentina Allegra de Fontaine, personagem de Julia Louis-Dreyfus. O elenco também conta com Lewis Pullman e Geraldine Viswanathan.

O que se sabe sobre 'Thunderbolts* 2'?

Até agora, a Marvel Studios ainda não anunciou oficialmente uma sequência de "Thunderbolts*" nem confirmou uma nova formação para a equipe. As informações divulgadas por Alex Perez devem ser tratadas como rumores.