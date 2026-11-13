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'Vingadores: Doutor Destino' tem Ryan Reynolds e Hugh Jackman nos créditos de roteiro

Atores estão entre os profissionais creditados por contribuições adicionais ao longa da Marvel, mas participação no elenco ainda não foi confirmada

Ryan Reynolds e Hugh Jackman: atores aparecem nos créditos de roteiro do novo filme dos Vingadores (Marvel/ Disney/ 20th Century Studios )

Ryan Reynolds e Hugh Jackman: atores aparecem nos créditos de roteiro do novo filme dos Vingadores (Marvel/ Disney/ 20th Century Studios )

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de Jornalismo

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13h56.

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Ryan Reynolds e Hugh Jackman podem retornar às telas de cinema como Deadpool e Wolverine em "Vingadores: Doutor Destino". De acordo com o diretório do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (WGA), a dupla teria créditos de roteiro no longa-metragem.

Segundo informações reveladas pela revista americana Variety, Reynolds e Jackman estão entre os 10 roteiristas que contribuíram para "Vingadores: Doutor Destino". Esse não é o primeiro crédito do "Deadpool" na Marvel, o ator trabalhou na história de “Deadpool 2” e “Deadpool & Wolverine”.

O que se sabe sobre os créditos de 'Vingadores: Doutor Destino'?

Os principais créditos de roteiro em "Doutor Destino" pertencem a Stephen McFeely, roteirista de "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato", e a Michael Waldron, criador de “Loki” e roteirista de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”.

Já os créditos por materiais literários adicionais, que não aparecem na tela, incluem McFeely, Waldron, Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Lanham, Destin Daniel Cretton, Reynolds e Jackman.

Qual o papel de Reynolds e Jackman em 'Doutor Destino'?

Os papéis de Reynolds e Jackman na produção do longa, por enquanto, não foram especificados.

Os créditos de roteiro atribuídos a Reynolds e Jackman podem se referir à criação de diálogos para seus respectivos personagens de “X-Men”. Porém, ainda não está claro se a dupla irá aparecer em "Vingadores: Doutor Destino".

O site define a categoria “material literário adicional” como “um crédito oficial de cinema, instituído pelo Writers Guild of America. A categoria tem como objetivo reconhecer roteiristas contratados pelo sindicato que contribuíram com serviços de escrita em um longa-metragem, mas que não preencheram os requisitos para um crédito de roteiro principal tradicional”.

O diretório do WGA também traz a seguinte ressalva: “As informações contidas no banco de dados ‘Find a Writer’ são as mais atuais e precisas de que dispõem oWriters Guild of America West (WGAW) e o Writers Guild of America, East (WGAE). Parte desses dados é fornecida pelos próprios roteiristas, sem verificação independente por parte do WGAW ou do WGAE. Ao utilizar o banco de dados, o usuário aceita as informações ‘como estão’, sem qualquer garantia — expressa ou implícita — quanto à sua precisão”.

'Perguntas frequentes'

Ryan Reynolds e Hugh Jackman estarão em "Vingadores: Doutor Destino"? ＋

A participação de Ryan Reynolds e Hugh Jackman em "Vingadores: Doutor Destino" ainda não foi confirmada. O diretório do WGA atribui créditos de roteiro aos atores, mas não especifica se eles aparecerão no filme.

Por que Ryan Reynolds e Hugh Jackman receberam créditos no filme? ＋

Segundo informações reveladas pela Variety, Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão entre os dez roteiristas que contribuíram para "Vingadores: Doutor Destino". Os créditos podem estar relacionados à criação de diálogos para Deadpool e Wolverine, mas essa possibilidade não foi confirmada.

Quem são os principais roteiristas de "Vingadores: Doutor Destino"? ＋

Os principais créditos de roteiro pertencem a Stephen McFeely e Michael Waldron. Waldron é o criador de "Loki" e roteirista de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".

Quais roteiristas contribuíram com materiais literários adicionais? ＋

O diretório do WGA cita Stephen McFeely, Michael Waldron, Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Lanham, Destin Daniel Cretton, Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Esses créditos não aparecem na tela.

O que significa o crédito de material literário adicional? ＋

Segundo a definição apresentada pelo site, material literário adicional é um crédito oficial criado pelo Writers Guild of America. A categoria reconhece roteiristas contratados pelo sindicato que prestaram serviços de escrita em um longa-metragem, mas não cumpriram os requisitos para um crédito principal de roteiro.

Os créditos publicados no diretório do WGA são verificados? ＋

Nem todos os dados passam por verificação independente. O WGA informa que parte das informações é fornecida pelos próprios roteiristas e que o banco de dados não oferece garantia expressa ou implícita de precisão.

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