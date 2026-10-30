De 'Star Trek' à vida real: como personagem de Patrick Stewart inspirou gerações de cientistas

Patrick Stewart: legado de Capitão Picard ultrapassou a ficção científica e chegou às carreiras de pesquisadores de diferentes áreas (Rich Fury/Getty Images)
Redatora
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16h03.
O ator britânico Patrick Stewart, conhecido por interpretar o capitão Jean-Luc Picard na franquia Star Trek, inspirou cientistas que encontraram no personagem uma referência para suas carreiras.
Segundo a revista Nature, pesquisadores de diferentes países destacaram como a liderança de Picard, marcada pela curiosidade, pelo diálogo e pela busca pelo conhecimento, influenciou suas trajetórias profissionais.
Stewart, que morreu em na última quarta-feira, 28, aos 86 anos, interpretou o personagem em "Star Trek: A Nova Geração", exibida entre 1987 e 1994, e em filmes da franquia. Na história, Picard comandava a nave USS Enterprise durante missões de exploração espacial no século XXIV.
Para Sarah Bickerton, pesquisadora de políticas públicas da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, uma das principais características do personagem era a disposição para ouvir diferentes opiniões antes de tomar decisões.
Segundo Bickerton, Picard consultava integrantes da tripulação independentemente da posição hierárquica. Essa postura influenciou sua própria atuação profissional. A pesquisadora afirma que procura envolver assistentes de pesquisa e estudantes de pós-graduação em decisões importantes.
Outro aspecto destacado por Bickerton aparece no filme "Star Trek: Primeiro Contato", lançado em 1996.
Na produção, Picard descreve uma sociedade futura em que a busca pelo conhecimento e pelo desenvolvimento humano substitui o dinheiro como principal motivação. Para a pesquisadora, essa visão se aproxima dos objetivos que levam muitos profissionais a seguir uma carreira científica.
A influência do personagem também foi mencionada por Tracy Drain, engenheira de sistemas de voo do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), da Nasa, na Califórnia.
Em entrevista concedida à revista Kentucky Alumni em 2025, Drain destacou o equilíbrio, o respeito e a gentileza demonstrados pelo capitão. Segundo a engenheira, Picard incentivava a tripulação a desenvolver novas ideias e oferecia apoio para que os integrantes realizassem suas tarefas.
A postura do personagem tornou-se, para Drain, uma referência de liderança.
Além das características de liderança, a série também influenciou a escolha profissional de pesquisadores. Jan Coenen, físico do Centro de Pesquisa de Jülich, na Alemanha, contou à Nature que a ficção científica contribuiu para sua decisão de trabalhar com fusão nuclear.
Segundo Coenen, Star Trek apresentava a exploração do desconhecido como uma atividade importante e associava a ciência à construção de um futuro melhor. A interpretação de Stewart como Picard ajudou a representar esses valores por meio do personagem.
Nas redes sociais, Jordan Harrison, psicólogo de Ann Arbor, nos Estados Unidos, também relatou que a série despertou seu interesse inicial pela ciência, pelo espaço e pela astronomia.
Harrison associou ainda a produção às primeiras reflexões sobre o cuidado com pessoas diferentes de si e às lembranças de momentos compartilhados com o pai.
No Brasil, Níckolas de Aguiar Alves, físico da Universidade Federal do ABC (UFABC), em Santo André, também relatou a importância do personagem em sua formação.
Segundo Alves, o interesse inicial por "Star Trek" surgiu por causa da ciência. Com o tempo, a série passou a despertar sua curiosidade por filosofia, arqueologia e antropologia.
O pesquisador afirmou à Nature que Picard também o levou a reconsiderar as razões pelas quais decidiu fazer ciência. Para Alves, a principal influência do personagem foi mostrar que a atividade científica pode ter um significado que ultrapassa a produção de conhecimento.