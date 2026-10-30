Ciência

De 'Star Trek' à vida real: como personagem de Patrick Stewart inspirou gerações de cientistas

Intérprete do Capitão Picard, ator deixou uma marca em pesquisadores que viram no personagem um exemplo de curiosidade, respeito e liderança

Patrick Stewart: legado de Capitão Picard ultrapassou a ficção científica e chegou às carreiras de pesquisadores de diferentes áreas (Rich Fury/Getty Images)

Patrick Stewart: legado de Capitão Picard ultrapassou a ficção científica e chegou às carreiras de pesquisadores de diferentes áreas (Rich Fury/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16h03.

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O ator britânico Patrick Stewart, conhecido por interpretar o capitão Jean-Luc Picard na franquia Star Trek, inspirou cientistas que encontraram no personagem uma referência para suas carreiras.

Segundo a revista Nature, pesquisadores de diferentes países destacaram como a liderança de Picard, marcada pela curiosidade, pelo diálogo e pela busca pelo conhecimento, influenciou suas trajetórias profissionais.

Stewart, que morreu em na última quarta-feira, 28, aos 86 anos, interpretou o personagem em "Star Trek: A Nova Geração", exibida entre 1987 e 1994, e em filmes da franquia. Na história, Picard comandava a nave USS Enterprise durante missões de exploração espacial no século XXIV.

Como o capitão Picard inspirou cientistas?

Para Sarah Bickerton, pesquisadora de políticas públicas da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, uma das principais características do personagem era a disposição para ouvir diferentes opiniões antes de tomar decisões.

Segundo Bickerton, Picard consultava integrantes da tripulação independentemente da posição hierárquica. Essa postura influenciou sua própria atuação profissional. A pesquisadora afirma que procura envolver assistentes de pesquisa e estudantes de pós-graduação em decisões importantes.

Outro aspecto destacado por Bickerton aparece no filme "Star Trek: Primeiro Contato", lançado em 1996.

Na produção, Picard descreve uma sociedade futura em que a busca pelo conhecimento e pelo desenvolvimento humano substitui o dinheiro como principal motivação. Para a pesquisadora, essa visão se aproxima dos objetivos que levam muitos profissionais a seguir uma carreira científica.

Liderança de Picard também influenciou engenheira da Nasa

A influência do personagem também foi mencionada por Tracy Drain, engenheira de sistemas de voo do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), da Nasa, na Califórnia.

Em entrevista concedida à revista Kentucky Alumni em 2025, Drain destacou o equilíbrio, o respeito e a gentileza demonstrados pelo capitão. Segundo a engenheira, Picard incentivava a tripulação a desenvolver novas ideias e oferecia apoio para que os integrantes realizassem suas tarefas.

A postura do personagem tornou-se, para Drain, uma referência de liderança.

'Star Trek' despertou interesse pela pesquisa científica

Além das características de liderança, a série também influenciou a escolha profissional de pesquisadores. Jan Coenen, físico do Centro de Pesquisa de Jülich, na Alemanha, contou à Nature que a ficção científica contribuiu para sua decisão de trabalhar com fusão nuclear.

Segundo Coenen, Star Trek apresentava a exploração do desconhecido como uma atividade importante e associava a ciência à construção de um futuro melhor. A interpretação de Stewart como Picard ajudou a representar esses valores por meio do personagem.

Nas redes sociais, Jordan Harrison, psicólogo de Ann Arbor, nos Estados Unidos, também relatou que a série despertou seu interesse inicial pela ciência, pelo espaço e pela astronomia.

Harrison associou ainda a produção às primeiras reflexões sobre o cuidado com pessoas diferentes de si e às lembranças de momentos compartilhados com o pai.

Físico brasileiro destaca influência de Patrick Stewart

No Brasil, Níckolas de Aguiar Alves, físico da Universidade Federal do ABC (UFABC), em Santo André, também relatou a importância do personagem em sua formação.

Segundo Alves, o interesse inicial por "Star Trek" surgiu por causa da ciência. Com o tempo, a série passou a despertar sua curiosidade por filosofia, arqueologia e antropologia.

O pesquisador afirmou à Nature que Picard também o levou a reconsiderar as razões pelas quais decidiu fazer ciência. Para Alves, a principal influência do personagem foi mostrar que a atividade científica pode ter um significado que ultrapassa a produção de conhecimento.

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