Os Pipocas do BBB 26: quem foram os participantes escolhidos pelo público

A dinâmica de seleção do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 foi inédita e reuniu dois grupos distintos: os dez escolhidos pelo público nas Casas de Vidro — um casal por região do país — e os quatro "sobreviventes" do Quarto Branco, que entraram na casa após resistir por mais de 120 horas.

Com a reta final se aproximando, apenas Milena e Leandro seguem na disputa pelo prêmio milionário.

Relembre a trajetória de cada Pipoca.

Pipocas do BBB 26

Região Norte

Marciele

Marciele chegou ao top 7 do BBB 26 (Reprodução/TV Globo)

Dançarina e influenciadora digital de 32 anos, natural de Juruti, no Pará, com ascendência indígena do povo Munduruku. Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins, chegou ao Top 7 sem ter ido a nenhum paredão até então.

Foi eliminada em 12 de abril, no 15º Paredão, com 59,34% da média dos votos, em disputa contra Leandro Boneco e Gabriela.

Brigido

Brigido foi o terceiro eliminado, com a terceira maior rejeição do reality show (Reprodução/Redes Sociais)

Empresário e diretor executivo de 34 anos, formado em Engenharia de Produção, natural de Manaus. Foi o terceiro eliminado da temporada, com 77,88% da média dos votos, após apostar sua estratégia no confronto direto com Ana Paula Renault - uma abordagem que o público não recebeu bem.

Região Centro-Oeste

Jordana

Jordana chegou ao top 5 do BBB 26

Advogada, modelo e influenciadora de 29 anos, moradora de Brasília. Chegou ao top 5 e foi a 16ª eliminada - a penúltima da temporada -, no 17º Paredão, com 71,80% da média dos votos, em disputa contra Juliano Floss e Ana Paula Renault.

Ficou marcada pelos confrontos diretos com Ana Paula e pelo relato de assédio envolvendo Pedro Henrique dentro da despensa da casa.

Paulo Augusto

Paulo Augusto foi expulso do BBB 26 (Reprodução/Globo)

Jovem de 21 anos, natural de Inhumas, Goiás, apaixonado pelo campo e por animais. Foi o primeiro expulso da edição: em 30 de janeiro, empurrou Jonas Sulzbach durante a corrida para atender ao Big Fone, fazendo o colega cair.

A produção avaliou risco à integridade física e anunciou a expulsão no mesmo dia.

Região Nordeste

Maxiane

Maxiane recebeu 63,21% dos votos e foi sexta eliminada do BBB 26 (Manoella Mello/Globo)

Pernambucana de 32 anos, natural de Nazaré da Mata, historiadora formada com bolsa de estudos após não passar no vestibular de Direito. Filha de pais sem escolaridade completa e neta de cortadora de cana, foi a 6ª eliminada da temporada, com 63,21% da média dos votos, em paredão contra Chaiany e Milena.

Marcelo

Marcelo foi o quinto a deixar o reality (TV Globo)

Médico potiguar de 31 anos, natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, formado na Universidade Cristã da Bolívia, onde também foi modelo e vendeu trufas para se manter.

Foi visto como um participante "coadjuvante" que "acordou tarde" no jogo e saiu em 17 de fevereiro com 68,56% da média dos votos, em paredão triplo contra Samira e Solange Couto.

Região Sudeste

Milena

Milena segue na disputado pelo prêmio milionário do BBB 26 (Reprodução/Globo)

Mineira de 26 anos, natural de Itambacuri, babá e recreadora de festas que viveu em abrigo com a irmã gêmea até os 7 anos. A "Tia Milena" do grupo Pipoca é uma das protagonistas da edição: chegou ao Top 4 após uma trajetória marcada por atritos com aliados, punições da produção e estratégias de jogo. Ainda está na casa, disputando uma vaga na grande final.

Breno

Breno participou do Paredão falso do BBB 26 (Reprodução/Globo)

Mineiro de 33 anos, natural de Contagem, que abandonou o sonho de ser atleta profissional de vôlei após uma lesão no ombro e hoje mora em Florianópolis.

Entrou na casa após a desistência de Marcel e protagonizou uma cena icônica ao voltar do Paredão falso ao lado de Juliano Floss. Foi o 8º eliminado, com 58,96% da média dos votos, em disputa contra Ana Paula Renault e Leandro Boneco.

Região Sul

Samira

Samira foi a 13ª eliminada do BBB 26 (Reprodução/Globo)

Gaúcha de 25 anos, mais conhecida como Sami, moradora da Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina. Acumulou mais de R$ 500 mil em prêmios ao longo da temporada - entre carro, apartamento e dinheiro - tornando-se uma das participantes que mais lucrou na edição.

Foi a 13ª eliminada, em 7 de abril, com 51,24% dos votos, em paredão acirrado contra Jordana e Marciele.

Pedro

Pedro Henrique teve uma passagem controversa pelo reality (Globo/Divulgação)

Vendedor ambulante de flores e trufas de 22 anos, natural de Curitiba, que já precisou morar em um canteiro de obras na adolescência após se desentender com o pai.

Desde as primeiras semanas, acumulou uma sequência de atitudes que incomodaram colegas e o público, tornando-se o participante mais controverso da edição. O ápice veio quando Jordana relatou aos confinados que ele teria tentado beijá-la à força dentro da despensa, segurando-a pelo pescoço. Diante da situação, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o programa.

Quarto Branco

Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus entraram na casa após resistir por mais de 120 horas ao Quarto Branco - recorde histórico do programa. A dinâmica substituiu a seleção pelo voto do público e reuniu os candidatos que não venceram as disputas nas Casas de Vidro.

Chaiany

Chaiany estava na Casa de Vidro da região Centro-Oeste (Manoella Melo/Globo/Divulgação)

Natural de Brasília, criada numa roça no Vale do Paranã, em Goiás. Foi a 12ª eliminada, em 5 de abril, com 61,07% da média dos votos, em paredão contra Marciele e Juliano Floss.

Gabriela

Gabriela integrou a Casa de Vidro da região Sudeste (Reprodução/Globo)

Jovem de 21 anos ficou famosa pelo meme da "panquequinha" e integrou o Top 10. Foi a 15ª eliminada, em 14 de abril , no 16º Paredão, com 64,12% da média dos votos, em disputa contra Juliano Floss e Ana Paula Renault.

Leandro

Leandro boneco estava na Casa de Vidro da região Nordeste (Globo/Manoella Mello)

Produtor cultural de 42 anos, natural de Salvador, que se define como um "artista frustrado". Ainda está na casa, no Top 4, disputando uma vaga na final ao lado de Milena, Ana Paula Renault e Juliano Floss.

Matheus

Matheus participou da Casa de Vidro do Sul (Reprodução/Redes Sociais)

Bancário de 25 anos, conhecido por não esconder as opiniões. Foi o 2º eliminado da temporada, com 79,48% da média dos votos — a segunda maior rejeição da edição —, após declarações polêmicas, entre elas sugerir que Ana Paula era "patroa" de Milena.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.