'Big Tortura Brasil': imprensa internacional critica 'Quarto Branco' do BBB 26

Emissora espanhola comparou a dinâmica do reality a métodos usados em prisão militar dos Estados Unidos em Cuba

Quarto Branco no BBB 26: dinâmica integra prova do reality show (Globo/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16h26.

O "quarto branco" do BBB 26 ultrapassou as redes sociais e ganhou destaque na imprensa internacional. O telejornal espanhol laSexta exibiu nesta sexta-feira, 16, uma reportagem sobre a dinâmica, que já dura mais de quatro dias, e fez comparações entre a resistência do reality show e experiências de confinamentos.

Na exibição, o apresentador ironizou o formato ao vivo e afirmou que a etapa se parece mais com punição do que com entretenimento televisivo. De acordo com o Notícias da TV, o âncora usou a expressão “Big Tortura Brasil” ao comentar a duração da prova e os estímulos utilizados no ambiente.

'Quarto branco' do BBB 26: como funciona a dinâmica de resistência

O "quarto branco" funciona como uma fase classificatória antes da entrada dos participantes na casa principal do BBB 26. O canal explicou que o espaço é completamente branco, iluminado 24 horas por dia, com ausência de móveis e estímulos sonoros constantes, o que dificulta a noção de tempo.

O telejornal exibiu imagens de participantes reclamando de desconforto, ruídos, falta de água e restrição alimentar. A reportagem destacou ainda que os confinados utilizam roupas brancas e que o ambiente permanece fechado desde o início da dinâmica.

Repercussão internacional do BBB 26 e críticas à prova

Na legenda, o laSexta utilizou o termo “Gran Hermano Guantánamo”, em referência ao nome do Big Brother na Espanha e à prisão militar dos Estados Unidos em Cuba.

As comparações surgiram após a desistência da participante Elisa Klein, que apareceu chorando em um dos trechos exibidos.

