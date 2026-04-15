A uma semana do fim do BBB, relembre as maiores brigas da edição de 2026

BBB 26: a uma semana da final, relembre as brigas que marcaram a temporada (Reprodução/TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 15 de abril de 2026 às 21h32.
Última atualização em 15 de abril de 2026 às 21h40.
A reta final do Big Brother Brasil 26 chega embalada por um elemento que esteve presente desde as primeiras semanas: a briga. Em um elenco diverso e ativo, os embates não apenas movimentaram o jogo, mas também ajudaram a definir alianças, rupturas e protagonismos.
Abaixo, os principais conflitos que marcaram a edição e não terminaram em expulsão:
Um dos primeiros conflitos aconteceu ainda nas primeiras semanas, logo após a eliminação de Aline Campos, entre Ana Paula e Brigido. Nas primeiras trocas de farpas, o brother partiu para o ataque e chamou a adversária de "tóxica" e "manipuladora".
A jornalista reagiu em tom de ameaça, aumentando a tensão na casa: "Você não me conhece, mas eu vou fazer você me conhecer." Na sequência, reforçou que mostraria seu "pior lado" para ele.
ELA FALA MESMO! Ana Paula para Brigido: "Você não me conhece, mas vou fazer você conhecer meu pior lado." #BBB26 pic.twitter.com/FGpfTMjKko
— SB (@SeriesBrasil) January 21, 2026
Brigido não recuou: "Me mostra. Tô curioso para conhecer essa famosa Ana Paula".
A partir daí, a rivalidade se consolidou com acusações recorrentes e críticas mútuas ao jogo, atravessando semanas e se estendendo também às dinâmicas ao vivo.
O confronto surgiu no primeiro Sincerão da temporada, a primeira grande dinâmica de exposição direta. Os brothers tinham que montar o seu pódio e escolher alguém que não merecia ganhar o reality show. Chaiany escolheu Sarah para não conquistar o BBB.
Ao justificar sua escolha, a sister afirmou: "Galinha que acompanha pato morre afogada".
"GALINHA QUE ACOMPANHA PATO MORRE AFOGADA" #BBB26 pic.twitter.com/FrAfX5sJ0a
— eplay (@forumeplay) January 20, 2026
A fala repercutiu imediatamente (dentro e fora da casa) e, após a dinâmica, Sarah foi tirar satisfação: "Eu estava louca para arrumar um embate aqui e você acabou de conseguir".
A discussão aconteceu após Milena ouvir Jordana falando dela pelas costas, enquanto ela estava andando pela casa. Incomodada, a sister foi tirar satisfação, iniciando um bate-boca imediato.
"Eu não te dou liberdade para você estar com meu nome na boca. Por que você não chega?", disparou Milena.
Jordana rebateu: "Você não tem que dar liberdade".
A discussão passou para interrupções e gritos, e ganhou ainda mais tensão quando Ana Paula tentou intervir: "É melhor falar na cara".
Sem recuar, Jordana respondeu: "Eu falo quando eu quiser".
O embate se estendeu para outros cômodos e terminou com Milena emocionalmente abalada no quarto.
O embate aconteceu durante uma discussão envolvendo o grupo, quando Matheus afirmou que Ana Paula seria "patroa" de Milena. A fala gerou desconforto imediato.
A reação da sister veio não só contra ele, mas contra os aliados que se omitiram: "Não teve ninguém para defender a Tia Milena. Aí vocês fingem que a gente não existe, mas na hora de votar querem contar com a gente?"
Mais tarde, ela reforçou o rompimento: "Eu não consigo conviver com pessoas que agem dessa forma".
eu acho que a edição PRECISA deixar claro em qual contexto o matheus chamou a ana paula de patroa! como essa fala foi problemática! como a milena foi atingida! ele não pode mentir sobre uma situação no ao vivo e ficar por isso mesmo... é um absurdo! #BBB26 pic.twitter.com/iKB3hUtVyR
— j̶ ̶u̶ ̶l̶ ̶i̶ ̶a̶ = (@jotauelleia) January 26, 2026
A discussão aconteceu após o show de Thiaguinho. Gabriela foi tirar satisfações com Marcelo, questionando por quê havia pegado sua toalha. O brother reagiu aos gritos e passou a chamá-la de "chata".
Marcelo também disparou: "Mas você é chata! Mosca morta!".
Gabriela e Marcelo estão BRIGANDO no #BBB26. A sister foi questionar porque o rapaz pegou sua toalha.
Marcelo: "Você é chata pra caralho, mosca morta!"
— UpdateCharts (@updatecharts) February 7, 2026
O embate aconteceu durante uma discussão na área externa, após a formação de paredão, quando Cowboy provocou Ana Paula alegando que ela só era "humana" ao falar do pai.
A reação foi imediata: "Fala do meu pai de novo, seu desgraçado. Você não sabe o que eu tô passando aqui!"
Contida pelos colegas para evitar uma agressão física, a sister acabou amassando o chapéu do rival - gesto que marcou o episódio como um dos mais tensos da edição.
Ana Paula amassa chapéu de Alberto Cowboy após discussão com brother:
Ana Paula: “Fala do meu pai de novo!”#BBB26
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— Tracklist (@tracklist) February 23, 2026
A discussão começou após um Sincerão, quando Jonas foi tirar satisfação com Babu. O confronto rapidamente escalou quando Juliano se envolveu.
"Você treinou o corpo inteiro, mas esqueceu de malhar o cérebro", disparou Juliano.
Jonas reagiu chamando-o de "criança", enquanto Babu entrou na briga falando que Jonas era "Playboy".
O veterano rebateu dizendo: "Você é o ‘papai’ dele".
O embate partiu para gritaria e os outros participantes intervieram.
Após o #sincerão BABU discute com o Jonas 22, chama ele de playboy e manda ele tomar naquele lugar.
O BABU representou !!!! #BBB26 pic.twitter.com/yaQmCP8Mde
— Cássio Oliveira (@cassioolivveira) February 3, 2026
O episódio aconteceu no Sincerão, quando Leandro expôs Edilson como jogador incoerente.
A resposta veio de forma agressiva: "Um cara desses, analfabeto, vai ganhar o BBB?"
🚨VEJA: O momento em que Edílson Capetinha disse que Leandro não vai ganhar o BBB e o chamou de analfabeto. #BBB26 #sincerão
— Hora da Fofoca (@horadafofocatv) February 3, 2026
A fala gerou reação imediata. Leandro respondeu: "Você não sabe a besteira que fala para o Brasil". O conflito se estendeu pela casa e teve forte repercussão também fora do reality.
Logo depois da dinâmica do Sincerão Linha Direta, Ana Paula foi tentar entender o motivo de Babu ter se afastado dela e apontou que outros jogadores fizeram o mesmo. O ator, então, revelou que não gosta do jogo da sister. "Meu cachê é muito caro para os seus roteiros. Você cansou de atacar ele [Jonas]. Está começando a preparar a cama para me atacar", disse Babu.
Daí as acusações não pararam mais: a jornalista afirmou que o ator traiu Juliano Floss, e ele disse que ela expulsou Chaiany do quarto. Ana Paula, então, retomou o assunto de uma disputa pelo anjo: "Como que um homem da sua idade, do seu tamanho, fala que fez uni-duni-tê... É feio, é pequeno, mínimo. Um jogo sujo". Na dinâmica, Babu escolheu eliminar a veterana da rodada.
A discussão seguiu para uma troca de ofensas entre os brothers. O embate consolidou o rompimento definitivo entre os dois.
Ana Paula: "Uni duni tê!"
Babu: "A escolhida foi você!"
Ana Paula: "Ah, é? Pra quê você me escolheu?"
Babu: "PRA IR PRA PUTA QUE PARIU!"
Ana Paula: "Gente..."
Babu: "PODE?"
Ana Paula: "Mas pariu onde? Tão usando no literal agora."
CINEMA #BBB26pic.twitter.com/dHCyR1Kxd0
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 3, 2026
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.