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A uma semana do fim do BBB, relembre as maiores brigas da edição de 2026

Do Sincerão às discussões cotidianas, participantes tiveram embates desde as primeiras semanas do reality

BBB 26: a uma semana da final, relembre as brigas que marcaram a temporada (Reprodução/TV Globo)

BBB 26: a uma semana da final, relembre as brigas que marcaram a temporada (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21h32.

Última atualização em 15 de abril de 2026 às 21h40.

A reta final do Big Brother Brasil 26 chega embalada por um elemento que esteve presente desde as primeiras semanas: a briga. Em um elenco diverso e ativo, os embates não apenas movimentaram o jogo, mas também ajudaram a definir alianças, rupturas e protagonismos.

Abaixo, os principais conflitos que marcaram a edição e não terminaram em expulsão:

Ana Paula x Brigido

Um dos primeiros conflitos aconteceu ainda nas primeiras semanas, logo após a eliminação de Aline Campos, entre Ana Paula e Brigido. Nas primeiras trocas de farpas, o brother partiu para o ataque e chamou a adversária de "tóxica" e "manipuladora".

A jornalista reagiu em tom de ameaça, aumentando a tensão na casa: "Você não me conhece, mas eu vou fazer você me conhecer." Na sequência, reforçou que mostraria seu "pior lado" para ele.

Brigido não recuou: "Me mostra. Tô curioso para conhecer essa famosa Ana Paula".

A partir daí, a rivalidade se consolidou com acusações recorrentes e críticas mútuas ao jogo, atravessando semanas e se estendendo também às dinâmicas ao vivo.

Chaiany x Sarah Andrade

O confronto surgiu no primeiro Sincerão da temporada, a primeira grande dinâmica de exposição direta. Os brothers tinham que montar o seu pódio e escolher alguém que não merecia ganhar o reality show. Chaiany escolheu Sarah para não conquistar o BBB.

Ao justificar sua escolha, a sister afirmou: "Galinha que acompanha pato morre afogada".

A fala repercutiu imediatamente (dentro e fora da casa) e, após a dinâmica, Sarah foi tirar satisfação: "Eu estava louca para arrumar um embate aqui e você acabou de conseguir".

Jordana x Milena

A discussão aconteceu após Milena ouvir Jordana falando dela pelas costas, enquanto ela estava andando pela casa. Incomodada, a sister foi tirar satisfação, iniciando um bate-boca imediato.

"Eu não te dou liberdade para você estar com meu nome na boca. Por que você não chega?", disparou Milena.

Jordana rebateu: "Você não tem que dar liberdade".

A discussão passou para interrupções e gritos, e ganhou ainda mais tensão quando Ana Paula tentou intervir: "É melhor falar na cara".

Sem recuar, Jordana respondeu: "Eu falo quando eu quiser".

O embate se estendeu para outros cômodos e terminou com Milena emocionalmente abalada no quarto.

Matheus x Ana Paula

O embate aconteceu durante uma discussão envolvendo o grupo, quando Matheus afirmou que Ana Paula seria "patroa" de Milena. A fala gerou desconforto imediato.

A reação da sister veio não só contra ele, mas contra os aliados que se omitiram: "Não teve ninguém para defender a Tia Milena. Aí vocês fingem que a gente não existe, mas na hora de votar querem contar com a gente?"

Mais tarde, ela reforçou o rompimento: "Eu não consigo conviver com pessoas que agem dessa forma".

Marcelo x Gabriela 'mosca morta'

A discussão aconteceu após o show de Thiaguinho. Gabriela foi tirar satisfações com Marcelo, questionando por quê havia pegado sua toalha. O brother reagiu aos gritos e passou a chamá-la de "chata".

Marcelo também disparou: "Mas você é chata! Mosca morta!".

Chapéu amassado (Ana Paula x Alberto Cowboy)

O embate aconteceu durante uma discussão na área externa, após a formação de paredão, quando Cowboy provocou Ana Paula alegando que ela só era "humana" ao falar do pai.

A reação foi imediata: "Fala do meu pai de novo, seu desgraçado. Você não sabe o que eu tô passando aqui!"

Contida pelos colegas para evitar uma agressão física, a sister acabou amassando o chapéu do rival - gesto que marcou o episódio como um dos mais tensos da edição.

Babu x Juliano x Jonas

A discussão começou após um Sincerão, quando Jonas foi tirar satisfação com Babu. O confronto rapidamente escalou quando Juliano se envolveu.

"Você treinou o corpo inteiro, mas esqueceu de malhar o cérebro", disparou Juliano.

Jonas reagiu chamando-o de "criança", enquanto Babu entrou na briga falando que Jonas era "Playboy".

O veterano rebateu dizendo: "Você é o ‘papai’ dele".

O embate partiu para gritaria e os outros participantes intervieram.

Leandro x Edilson

O episódio aconteceu no Sincerão, quando Leandro expôs Edilson como jogador incoerente.

A resposta veio de forma agressiva: "Um cara desses, analfabeto, vai ganhar o BBB?"

A fala gerou reação imediata. Leandro respondeu: "Você não sabe a besteira que fala para o Brasil". O conflito se estendeu pela casa e teve forte repercussão também fora do reality.

Ana Paula x Babu

Logo depois da dinâmica do Sincerão Linha Direta, Ana Paula foi tentar entender o motivo de Babu ter se afastado dela e apontou que outros jogadores fizeram o mesmo. O ator, então, revelou que não gosta do jogo da sister. "Meu cachê é muito caro para os seus roteiros. Você cansou de atacar ele [Jonas]. Está começando a preparar a cama para me atacar", disse Babu.

Daí as acusações não pararam mais: a jornalista afirmou que o ator traiu Juliano Floss, e ele disse que ela expulsou Chaiany do quarto. Ana Paula, então, retomou o assunto de uma disputa pelo anjo: "Como que um homem da sua idade, do seu tamanho, fala que fez uni-duni-tê... É feio, é pequeno, mínimo. Um jogo sujo". Na dinâmica, Babu escolheu eliminar a veterana da rodada.

A discussão seguiu para uma troca de ofensas entre os brothers. O embate consolidou o rompimento definitivo entre os dois.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

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