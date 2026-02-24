Pop

BBB 26: Maxiane é eliminada no Paredão de hoje; veja as porcentagens

A votação ficou aberta desde domingo, 22 de fevereiro, e seguiu o modelo misto adotado nesta temporada, que combina voto único e voto da torcida

BBB 26: Sister enfrentou Milena e Chaiany no sexto paredão (Manoella Mello/Globo)

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 23h45.

O mais novo eliminado do Big Brother Brasil 2026 foi definido nesta terça-feira, 22. Em um Paredão triplo entre Chaiany, Maxiane e Milena, foi Maxiane quem recebeu a maioria dos votos do público.

A pipoca foi a sexta eliminada da edição, com 63,21% dos votos. A votação ficou aberta desde domingo, 8 de fevereiro, e seguiu o modelo misto adotado nesta temporada, que combina voto único e voto da torcida.

Qual foi a porcentagem dos votos?

Maxiane: 63,21%.
Milena: 36,11%.
Chaiany: 0,68%.

Como foi a formação do 5º Paredão?

O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e foi puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta. 

Como a casa votou

Confira os votos da semana:

  • Alberto Cowboy votou em Juliano Floss
  • Marciele votou em Juliano Floss
  • Ana Paula votou em Alberto Cowboy
  • Milena votou em Alberto Cowboy
  • Maxiane votou em Juliano Floss
  • Juliano Floss votou em Alberto Cowboy
  • Jordana votou em Juliano Floss
  • Samira votou em Alberto Cowboy
  • Breno votou em Alberto Cowboy
  • Gabriela votou em Juliano Floss
  • Leandro votou em Alberto Cowboy
  • Solange Couto votou em Alberto Cowboy
  • Chaiany votou em Maxiane
  • Babu Santana votou em Alberto Cowboy

Quem já foi eliminado?

Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

