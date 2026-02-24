BBB 26: Maxiane é eliminada no Paredão de hoje; veja as porcentagens

O mais novo eliminado do Big Brother Brasil 2026 foi definido nesta terça-feira, 22. Em um Paredão triplo entre Chaiany, Maxiane e Milena, foi Maxiane quem recebeu a maioria dos votos do público.

A pipoca foi a sexta eliminada da edição, com 63,21% dos votos. A votação ficou aberta desde domingo, 8 de fevereiro, e seguiu o modelo misto adotado nesta temporada, que combina voto único e voto da torcida.

Qual foi a porcentagem dos votos?

Maxiane: 63,21%.

Milena: 36,11%.

Chaiany: 0,68%.

Como foi a formação do 5º Paredão?

O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e foi puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta.

Como a casa votou

Confira os votos da semana:

Alberto Cowboy votou em Juliano Floss

Marciele votou em Juliano Floss

Ana Paula votou em Alberto Cowboy

Milena votou em Alberto Cowboy

Maxiane votou em Juliano Floss

Juliano Floss votou em Alberto Cowboy

Jordana votou em Juliano Floss

Samira votou em Alberto Cowboy

Breno votou em Alberto Cowboy

Gabriela votou em Juliano Floss

Leandro votou em Alberto Cowboy

Solange Couto votou em Alberto Cowboy

Chaiany votou em Maxiane

Babu Santana votou em Alberto Cowboy

Quem já foi eliminado?

Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.