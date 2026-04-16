Na noite desta quinta-feira, 16, logo após a eliminação de Jordana, Tadeu Schmidt anunciou ao vivo como funcionará a última grande dinâmica do BBB 26 - a que vai definir quem chega ao pódio da edição.

Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Leandro Boneco disputam uma busca de uma vaga na Grande Final.

Prova da Finalista

A prova, que combina raciocínio e agilidade, será dividida em duas etapas. Na primeira fase, os quatro participantes precisam liberar uma chave presa em uma mesa com saída única - uma espécie de labirinto.

O brother com o pior desempenho vai direto para o último Paredão da temporada. Os três restantes avançam para a fase decisiva.

Na segunda etapa, cada participante terá um carro e um totem com um botão. A dinâmica funciona por rodadas: a cada aviso sonoro, um cronômetro é disparado e o jogador precisa apertar o botão dentro do tempo. Em seguida, deve entrar no carro, aguardar o encerramento de um novo contador e assistir a um vídeo exibido no telão - só então está liberado para sair, até que uma nova rodada comece.

Finalização na sexta-feira

O desfecho da Prova vem na noite de sexta-feira, 17, quando Tadeu Schmidt fará um quiz com perguntas sobre os vídeos exibidos durante a prova.

Cada resposta correta vale um ponto, e o primeiro a marcar cinco pontos se torna o primeiro finalista oficial do BBB 26.

A partir daí, os três participantes restantes vão a Paredão - e o público vota para eliminar um deles.

Eliminação

No domingo, 19, acontece a eliminação de um participante. Com o Top 3 definido, abre-se então a votação final da temporada: desta vez, para escolher o campeão do BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.