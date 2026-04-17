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Quem está no último Paredão do BBB 26? Participantes disputam vaga na final

Última berlinda da temporada foi formada nesta sexta-feira, 17, após o resultado da Prova do Finalista

Último Paredão do BBB 26 foi formado nesta sexta-feira, 17 (Reprodução/Globo)

Último Paredão do BBB 26 foi formado nesta sexta-feira, 17 (Reprodução/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de abril de 2026 às 23h34.

O último Paredão do BBB 26 está formado. Ana Paula, Leandro Boneco e Milena são os três participantes que disputam a preferência do público nesta reta final. A eliminação ocorre no domingo, 19, e o resultado definirá o Top 3 que vai à Grande Final.

Como foi a formação

A formação do Paredão foi consequência direta da Prova do Finalista, encerrada nesta sexta-feira, 17. Após uma dinâmica que se estendeu por mais de 18 horas - e que precisou ser interrompida após Leandro Boneco pedir atendimento médico -, os três participantes disputaram um quiz ao vivo comandado por Tadeu Schmidt.

Juliano Floss venceu a disputa e garantiu sua vaga na final, deixando Ana Paula, Leandro e Milena sem saída: os três foram direto para a berlinda.

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Ana Paula já havia sido a primeira eliminada da corrida pela final. Na fase inicial da Prova do Finalista, os quatro participantes precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com saída única. A apresentadora registrou o pior tempo (01:50.614) e perdeu o direito de disputar o quiz ao vivo, sendo encaminhada automaticamente ao Paredão.

Leandro Boneco, apesar de ter registrado o melhor tempo da fase 1 com 00:35.941, ficou pelo caminho no quiz. O brother errou a terceira pergunta, abriu desvantagem no placar e foi eliminado da disputa na quinta rodada, quando Juliano e Milena atingiram simultaneamente 5 pontos.

Milena, que terminou a fase do labirinto em terceiro lugar com 01:18.279, avançou até a sétima rodada do quiz, mas errou a pergunta decisiva enquanto Juliano acertava, encerrando sua chance de ir à final diretamente.

O público decide quem sai no domingo, 19. Os dois brothers que sobreviverem à eliminação acompanham Juliano Floss na Grande Final do BBB 26.

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Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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