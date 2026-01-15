'Quarto Branco' do BBB é tortura? Tática já foi usada nos EUA e no Irã

O Quarto Branco voltou a ganhar destaque com a estreia do BBB 26. A dinâmica é conhecida por confinar participantes em um ambiente totalmente branco, com estímulos reduzidos e regras de tempo limitado. A estética chama atenção e gera comparações com métodos reais de privação sensorial.

Apesar da semelhança visual, a dinâmica do reality show é distinta de um método de tortura psicológica utilizado em alguns países, conhecido como white torture, ou “tortura branca”.

O que é a "tortura branca"?

A "tortura branca" é um método de isolamento e privação sensorial extrema, documentado em países como Irã, Venezuela, Estados Unidos e Irlanda do Norte, segundo a Revista Galileu. Em entrevista à CNN International, sobreviventes descreveram ambientes sem cores, baixa estimulação sonora, ausência de referência temporal e convívio social nulo. Organizações de direitos humanos classificam esse tipo de prática como tortura psicológica.

Um dos casos mais conhecidos ocorreu no início dos anos 2000 com o iraniano Amir Fakhravar, que relatou ter permanecido sob confinamento prolongado em cômodos brancos e iluminados continuamente, sem contato humano e sem noção de tempo.

Pesquisas acadêmicas investigam os efeitos do isolamento extremo sobre o cérebro. Em 2016, especialistas da Universidade de Portsmouth analisaram impactos da ausência de interação social em processos cognitivos. Estudos anteriores já haviam observado que a privação sensorial prolongada pode afetar o ciclo biológico, o sono e a percepção da realidade.

Como funciona o Quarto Branco no BBB 26?

O Quarto Branco foi introduzido no Big Brother Brasil em 2009 e voltou em edições posteriores. No BBB 26, os participantes entram em grupo, permanecem sob vigilância da produção e sabem que o confinamento tem duração limitada. A dinâmica faz parte da lógica de jogo e funciona como prova de resistência e estratégia.

A diferença central está no propósito e no contexto: o confinamento no reality não tem objetivo punitivo permanente, não envolve isolamento social absoluto e não coloca em risco a saúde física ou a segurança dos participantes.

A produção do programa mantém acompanhamento psicológico durante a temporada.