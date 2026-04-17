Saiba quem venceu a Prova do Finalista e garantiu vaga na final do BBB 26

Faltando apenas quatro dias para o encerramento do BBB 26, Juliano Floss garantiu uma vaga na Grande Final nesta sexta-feira, 17. Em uma prova marcada pelo drama, o brother manteve a concentração e venceu o quiz ao vivo com 7 pontos. Milena terminou com 6, e Leandro Boneco com 4, sendo eliminado da disputa antes do fim.

Fase 1 — Labirinto de chave

A prova começou com um desafio de raciocínio e agilidade: os quatro participantes precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com saída única. Juliano terminou em segundo lugar, com o tempo de 00:57.279. O ranking completo da fase:

1º Leandro Boneco — 00:35.941

2º Juliano Floss — 00:57.279

3º Milena — 01:18.279

4º Ana Paula — 01:50.614

Ana Paula, com o pior tempo, foi direto para a berlinda, sem chance de disputar a vaga na Grande Final.

Fase 2 — Resistência e atenção

A segunda etapa se estendeu pela madrugada e por boa parte do dia. A cada aviso sonoro, os participantes precisavam apertar o botão do totem dentro do tempo, entrar no carro e assistir a um vídeo no telão.

Ao fim de cada rodada, eram liberados e podiam ficar dentro da casa até o próximo sinal. Foi durante essa fase que Leandro pediu atendimento médico, deitou no chão e a prova foi interrompida. Depois de um tempo, o brother voltou à disputa normalmente.

Quiz ao vivo

No programa desta sexta, Tadeu Schmidt comandou o quiz decisivo com perguntas sobre os vídeos exibidos durante a prova. Cada resposta correta valia um ponto, e o primeiro a chegar a cinco garantia a vaga. O quiz durou sete rodadas.

Leandro errou a terceira pergunta, ficou para trás no placar e foi eliminado da disputa na quinta rodada, quando Juliano e Milena atingiram simultaneamente 5 pontos.

Com o empate, a disputa seguiu — e Juliano acertou a sétima pergunta enquanto Milena errou, sacramentando a vitória.

Além da vaga na final, Juliano leva um carro 0km da Geesy. Os demais participantes - Leandro, Milena e Ana Paula - disputam o último Paredão da edição. A eliminação ocorre no domingo, 19, e o resultado define o Top 3 do BBB 26.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.