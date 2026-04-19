Boneco ou Milena? Veja quem deve sair do BBB 26 segundo enquete atualizada

O último Paredão do BBB 26 reúne Ana Paula, Leandro Boneco e Milena. A eliminação acontece neste domingo, 19.

O Paredão foi consequência direta da Prova do Finalista: Juliano Floss venceu o desafio e garantiu sua vaga no Top 3, enviando automaticamente os outros participantes à disputa.

Na nova parcial, Boneco apresentou uma diminuição na intenção de votos, enquanto Milena cresceu.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 21h deste sábado, 18, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica vantagem clara para a eliminação de Leandro.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 17,09% x Leandro 36,90% x Milena 46,01%

YouTube: Ana Paula 11,82% x Leandro 56,18% x Milena 31,95%

X (Twitter): Ana Paula 7,20% x Leandro 70,19% x Milena 22,61%

Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 61,25% x Milena 35,25%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,50% x Leandro 62,54% x Milena 29,94%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 54,85%, seguido por Milena, com 34,76%, e Ana Paula, com 10,38%.

O levantamento soma 4.688.379 votos.

Na última parcial de sábado, 18, Leandro tinha 55,93%. Agora, aparece com 54,85%, uma oscilação de 1,08 ponto percentual para baixo, seguindo na liderança para eliminação, enquanto Milena cresceu 1,06 p.p. nas intenções de voto.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.