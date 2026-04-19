Boneco ou Milena? Veja quem deve sair do BBB 26 segundo enquete atualizada

BBB 26: último Paredão da temporada define a grande final. (Globo/Montagem EXAME/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 19 de abril de 2026 às 09h02.
O último Paredão do BBB 26 reúne Ana Paula, Leandro Boneco e Milena. A eliminação acontece neste domingo, 19.
O Paredão foi consequência direta da Prova do Finalista: Juliano Floss venceu o desafio e garantiu sua vaga no Top 3, enviando automaticamente os outros participantes à disputa.
Na nova parcial, Boneco apresentou uma diminuição na intenção de votos, enquanto Milena cresceu.De Alemão a Juliette: eles começaram o jogo como favoritos — e faturaram milhões no BBB
Levantamento das 21h deste sábado, 18, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica vantagem clara para a eliminação de Leandro.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula 17,09% x Leandro 36,90% x Milena 46,01%
YouTube: Ana Paula 11,82% x Leandro 56,18% x Milena 31,95%
X (Twitter): Ana Paula 7,20% x Leandro 70,19% x Milena 22,61%
Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 61,25% x Milena 35,25%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,50% x Leandro 62,54% x Milena 29,94%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 54,85%, seguido por Milena, com 34,76%, e Ana Paula, com 10,38%.
O levantamento soma 4.688.379 votos.
Na última parcial de sábado, 18, Leandro tinha 55,93%. Agora, aparece com 54,85%, uma oscilação de 1,08 ponto percentual para baixo, seguindo na liderança para eliminação, enquanto Milena cresceu 1,06 p.p. nas intenções de voto.Leandro Boneco chegou ao top 4 do BBB 26 — mas o jogo dele justifica isso?
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.Elas sobreviveram ao primeiro Paredão do BBB 26 — o último será diferente?
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