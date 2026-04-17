Leandro Boneco chegou ao top 4 do BBB 26 — mas o jogo dele justifica isso?

Leandro Boneco chegou ao top 4 do BBB 26 do mesmo jeito que passou os 96 dias anteriores: sem fazer barulho. E é exatamente isso que torna sua presença na reta final tão frustrante.

Boneco não foi escolhido pelo público na Casa de Vidro e precisou passar quase uma semana no Quarto Branco, apelido até de 'Big Tortura Brasil'. Ficou isolado, sobrevivendo com biscoito e água, e submetido a um enorme estresse psicológico para conquistar uma vaga no jogo. Foi resiliente e determinado. Era exatamente o tipo de narrativa que cria protagonistas. O problema é que a história parou ali.

Dentro da casa, Boneco se tornou invisível em uma edição de hiperprotagonismo. Durante o confinamento, jogou de verdade em dois momentos: quando colocou Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach no monstro juntos - sendo que um deles era líder - e quando chamou o modelo e Jordana para o Triângulo de Risco e escapou do Paredão. Foram jogadas perspicazes. Mas foram só duas.

O baiano também foi firme com Edilson Capetinha. Enquanto era agredido, manteve as mãos atrás das costas e não revidou. Uma cena marcante, mas que diz mais sobre o comportamento do outro do que sobre seu próprio jogo.

Leandro ainda bateu o recorde da Xepa - ficou 14 vezes na parte menos favorecida do programa, sem que ninguém o escolhesse para o VIP. Só foi lembrado em abril, depois que Tadeu avisou aos participantes que ele nunca havia tido esse privilégio. Superou o recorde de Babu e entrou para a história do BBB, mas pelo motivo mais irônico possível: foi o brother mais esquecido pelos líderes.

Não teve grupo fixo, não teve narrativa, não teve conflito relevante.

Em março, após um Sincerão, chegou a confrontar Jonas e Cowboy sobre estar sendo colocado "na geladeira". Só que Boneco não estava sendo ignorado, ele se colocou nessa posição. Há uma diferença importante entre ser esquecido e escolher não aparecer.

O paralelo com Fiuk, que chegou ao top 3 do BBB 21 pelas beiradas e ganhou a última prova de resistência, é inevitável. Boneco está no mesmo caminho: chegou à liderança na última chance, garantiu o top 4 e agora ameaça chegar ao fim sem ter entregado o que a edição exigia.

Em uma temporada que pediu caos, conflito e personalidade, ele escolheu o silêncio. Foi perspicaz o suficiente para sobreviver. Mas não é suficiente para merecer vencer.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.