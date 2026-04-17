BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre

O BBB 26 já entrou para a história antes mesmo de chegar à reta final. A edição, que reuniu pipocas, camarotes e veteranos, tornou-se a com maior número de expulsões da história do programa.

Ao todo, três participantes foram expulsos em menos de dois meses de confinamento.

A edição de 2026 superou o BBB 23, que até então detinha o recorde com as desclassificações de MC Guimê e Cara de Sapato, após comportamento inadequado com a influenciadora mexicana Dania Mendez durante um intercâmbio com o reality "La Casa de los Famosos".

Relembre os expulsos do BBB 26

Paulo Augusto

Paulo Augusto foi o primeiro expulso do BBB 26

O primeiro a deixar o jogo de forma compulsória foi Paulo Augusto, conhecido como P.A., natural de Goiás e integrante do grupo Pipoca.

No dia 30 de janeiro, ele empurrou Jonas Sulzbach durante a corrida para atender ao Big Fone. Jonas caiu no chão, e os dois chegaram a discutir. A produção avaliou que a atitude colocou em risco a integridade física de outro participante e anunciou a expulsão no mesmo dia.

O Paulo Augusto jogou o Jonas longe. Ele assumiu o risco. Expulsão justíssima! #BBB26 pic.twitter.com/Sz81bhxs0P — Poc Mágica (@itolindoo) January 31, 2026

Sol Vega

Sol Vega foi a segunda expulsa do BBB 26 (Divulgação)

A veterana Sol Vega, que havia participado do BBB 4, foi desclassificada no dia 11 de fevereiro após uma briga generalizada na casa.

A confusão teve início quando Milena acordou todos os participantes de propósito. Durante a discussão que se seguiu na cozinha, Sol e Ana Paula Renault se desentenderam, e Sol acabou se chocando com a rival e pisando em seu pé.

Embora Renault tenha afirmado que não se sentiu agredida, a produção optou pela desclassificação da sister - que havia acabado de escapar do paredão na noite anterior, quando enfrentou Babu e Sarah Andrade.

a sol vega ex bbb acabou de empurrar, segurar o braço e pisar no pé da ana paula. Vamos pedir a expulsão. Comentem aqui com a tag SOL EXPULSApic.twitter.com/EXKQP5Um5G — maycon (@uaimaycon) February 11, 2026

Edilson Capetinha

Edilson Capetinha foi o último expulso do BBB 26 (gshow/Reprodução)

A terceira expulsão aconteceu exatos três dias após a desclassificação de Sol, no dia 14 de fevereiro. Edilson Capetinha foi retirado do programa após se envolver em uma briga com Leandro Boneco.

O desentendimento começou quando Leandro acendeu a luz do quarto enquanto Edilson descansava. A discussão escalou rapidamente, com troca de ofensas e, em seguida, agressão física. Capetinha empurrou o rosto do rival duas vezes e ainda fez ameaças fora do jogo: "Se eu pegar você lá fora, você está f*."

Leandro, que manteve as mãos atrás das costas durante todo o episódio, foi separado por Babu, e depois declarou: "Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar." A produção anunciou a expulsão de Capetinha em seguida.

Edilson, o Capetinha: “Lá na Bahia do lado de fora você toma pau, você toma é pau” 🎥 @bbb pic.twitter.com/1VoN68laia — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 14, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.