Quem saiu do BBB 26 hoje? Participante foi eliminado com quase 60% dos votos

O 15º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido na tarde deste domingo, 12. A eliminada da vez foi Marciele.

A sister recebeu 59,34% dos votos, enquanto Leandro Boneco e Gabriela que também disputavam a permanência na casa, receberam 37,62% e 3,04%, respectivamente.

Quem já foi eliminado?

Além de Marciele, outros 13 participantes já saíram pela porta do BBB 26: Samira, Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras