BBB 26: veja momento que Breno e Juliano voltam do quarto secreto

BBB 26: Jordana se surpreende com volta de brothers à Casa do Big Brother Brasil. (Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 5 de março de 2026 às 05h54.
Breno voltou para a casa do Big Brother Brasil 26 durante a Festa do Líder da Samira, na noite desta quarta-feira, 4.
Com o brother "eliminado" do Paredão Falso na terça-feira, Breno ficou confinado em um quarto secreto, onde pôde assistir à casa ao vivo e usar fichas para escutar as conversas dos participantes.
Ele também escolheu Juliano para passar a tarde com ele, uma dinâmica nova no reality.
Durante a festa ao vivo, ambos voltaram e surpreenderam os brothers, que acreditavam que a eliminação havia sido verdadeira.
Breno e Juliano voltam para a casa depois de passarem o dia no Quarto Secreto 👀 #BBB26 #RedeBBB #FestaDoLider pic.twitter.com/6x2xvKB5hx
— Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2026
Além da estadia grátis no Quarto Secreto, com direito a informações privilegiadas sobre o jogo, o Pipoca Breno também volta ao game imune ao próximo Paredão.
A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.
Veja como foi a formação do Paredão Falso:
O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.
O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Secreto. Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.