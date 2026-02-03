Pop

BBB 26: Brigido é o eliminado com 77,88% dos votos; veja como foi

Pipoca foi o terceiro eliminado do programa após embate com Ana Paula e Leandro

BBB 26: Leandro e Ana Paula seguem no jogo (Globo/Gshow/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 23h15.

O terceiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 3. O eliminado da vez foi o Pipoca Brigido.

Ele recebeu 77,88% dos votos, enquanto Leandro e Ana Paula, que também disputavam o Paredão, receberam 12,04% e 10,08%, respectivamente.

Paredão

O terceiro Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 1º de fevereiro. A Líder Maxiane indicou Ana Paula, enquanto a casa votou em Leandro e Brigido. Jonas tinha sido emparedado pelo Big Fone, indicado por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, mas escapou da berlinda pela Prova Bate e Volta.

Quem já foi eliminado?

Além de Brigido, outros dois brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos e Matheus. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas durante a corrida para atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

