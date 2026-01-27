BBB 26: brother é eliminado com rejeição; veja a porcentagem

BBB 26: Saída de Matheus marca noite tensa no BBB 26 (Reprodução gshow)
Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23h26.
Última atualização em 27 de janeiro de 2026 às 23h44.
O segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 27. O segundo eliminado da edição foi o Pipoca Matheus.
Ele recebeu 79,48% dos votos, enquanto Leandro e Brigido, que também disputavam o Paredão, receberam 15,15% e 4,97%, respectivamente.
O 2º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 25. O Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado, indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".
Veja o momento em que Matheus é eliminado do programa:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.